México

“Estamos pasando por un momento sumamente difícil”: Altair Jarabo enfrenta una tragedia familiar tras la muerte de su hijastra y pide respeto

La actriz reapareció ante las cámaras y pidió empatía mientras acompaña a Frédéric García en uno de los momentos más difíciles para su familia

Plano medio de una mujer de cabello castaño largo con prenda de cuello alto y chaqueta de cuero negra frente a una pared de madera.
Altair Jarabo - (Captura de pantalla Las Estrellas)
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Altair Jarabo volvió a aparecer públicamente después de que trascendiera la muerte de Paloma García, hija de su esposo, el empresario Frédéric García. La actriz fue abordada por representantes de la prensa, quienes aprovecharon el encuentro para preguntarle cómo se encontraba y si había acompañado a su pareja durante este difícil momento familiar.

Aunque inicialmente dejó entrever que no tenía intención de ofrecer declaraciones, Jarabo decidió responder brevemente. “Con ganas de no dar entrevistas”, comentó entre risas cuando le preguntaron cómo se sentía con su trabajo. Sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre la pérdida que enfrenta su esposo, cambió el tono y pidió consideración ante las circunstancias.

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“Es correcto y por esa misma razón agradecería enormemente, eh, empatía y respeto”, expresó la actriz al confirmar que estuvo junto a Frédéric García. Después explicó que la familia atraviesa una situación especialmente complicada y manifestó su deseo de mantenerla lejos de la exposición mediática: “Justo estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos de igual manera que sea con discreción”.

Altair Jarabo pide empatía y respeto ante la pérdida

Altair Jarabo
Foto: Instagram/@altairjarabo

Las palabras de Jarabo fueron breves, pero marcaron una postura clara frente a las preguntas de los reporteros. La actriz no quiso proporcionar detalles sobre lo ocurrido ni profundizar en la relación que mantenía con Paloma, y centró su mensaje en solicitar respeto para su esposo y el resto de la familia durante el proceso de duelo.

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La pérdida de la joven ocurrió después de un accidente de bicicleta en Suiza. Paloma García tenía 23 años y era hija de Frédéric García de una relación anterior. Tras el accidente, fue trasladada en estado crítico a un hospital de Lausana, donde finalmente murió debido a las lesiones que sufrió.

Al ser cuestionada sobre las muestras de cariño que ha recibido del público, Jarabo reconoció ese respaldo. “Tú lo has dicho”, respondió cuando un reportero le mencionó que sus seguidores la habían acompañado en momentos difíciles. Después agradeció nuevamente la atención y decidió concluir el encuentro: “Gracias, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bye, bye”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Paloma García?

Altair Jarabo responde a rumores sobre cirugías plásticas

De acuerdo con la información proporcionada, Paloma García perdió el control de su bicicleta en Paudex, Suiza, cuando intentaba rebasar a un automóvil que se encontraba detenido. En ese momento se produjo el impacto contra un muro que contaba con barreras metálicas, provocando heridas de gravedad.

La joven fue llevada al Hospital Universitario de Lausana en estado crítico. Pese a la atención médica recibida, murió a consecuencia de las lesiones. La noticia posteriormente puso nuevamente bajo los reflectores a Frédéric García y a Altair Jarabo, quienes han mantenido una relación desde 2020.

Jarabo y García se conocieron en Ciudad de México y contrajeron matrimonio civil en París en 2021. Ese mismo año celebraron una ceremonia religiosa el 16 de agosto en el Château de Vallery, en Francia. La actriz ha acompañado al empresario durante este momento, aunque ambos han mantenido los detalles del duelo dentro de su esfera privada.

Surgen versiones sobre el funeral, pero no han sido confirmadas

En medio de la conmoción también aparecieron versiones sobre un supuesto altercado durante el funeral de Paloma. El periodista Emilio Morales afirmó que habría existido un conflicto que involucraría a Altair Jarabo y a la madre de la joven, quien fue pareja de Frédéric García antes de su matrimonio con la actriz.

Según el señalamiento de Morales, la presunta tensión estaría relacionada con la relación de Jarabo con los hijos de su esposo y con cuestiones vinculadas a recursos económicos. No obstante, es importante señalar que estas afirmaciones no han sido confirmadas públicamente por Altair Jarabo, Frédéric García ni por la madre de Paloma, por lo que permanecen como una versión atribuida al periodista.

Hasta el momento, Jarabo tampoco ha utilizado su reciente aparición para responder a esos señalamientos. En lugar de alimentar las especulaciones, su mensaje se concentró en solicitar empatía y discreción. “Agradecería enormemente, eh, empatía y respeto”, insistió la actriz, dejando claro que no pretende convertir el duelo familiar en un asunto de exposición pública. Por ahora, sus declaraciones constituyen su principal pronunciamiento ante las cámaras sobre la situación, mientras la familia enfrenta la pérdida de Paloma lejos de los reflectores.

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