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Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas a tus artistas favoritos

Korea Spotlight edición 2026
Korea Spotlight edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El concierto Korea Spotlight México 2026 reúne a cinco actos de la música surcoreana este sábado 26 de septiembre en Ciudad de México, pero quienes no asistan al Pepsi Center WTC podrán seguir la presentación sin costo desde casa.

La transmisión forma parte de la K-Expo México 2026, encuentro impulsado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea y la Agencia de Contenidos Creativos de Corea. La convención se realiza del 24 al 27 de septiembre en el World Trade Center de la capital.

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Korea Spotlight regresa a la capital tras realizarse de forma anual desde 2023. El formato abre espacio a proyectos coreanos de distintos géneros, más allá de las agrupaciones tradicionales de K-pop.

El concierto tiene en su cartel a Winner, Dayoung, Soyou, Touched y Alpha Drive One. Cada artista llegará con repertorios distintos, desde agrupaciones de pop coreano hasta intérpretes y bandas con propuestas de otros estilos.

Korea Spotlight México 2026 reúne a cinco actos de Corea del Sur

Korea Spotlight México 2026 se realiza este sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center WTC, recinto ubicado junto al World Trade Center, en la alcaldía Benito Juárez. El espectáculo forma parte de las actividades abiertas de la K-Expo México.

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El concierto Korea Spotlight presentará su función estelar el sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center del WTC de la CDMX.
El concierto Korea Spotlight presentará su función estelar el sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center del WTC en la Ciudad de México. (IG: 2026k_expomexico)

Winner encabeza la lista de participantes. El grupo surcoreano vuelve a México dentro de una cartelera que incluye a Dayoung, integrante de WJSN y solista; Soyou, cantante conocida por su paso por Sistar; la banda Touched, y Alpha Drive One.

La presentación ofrece una muestra de los distintos formatos que integran la industria musical de Corea del Sur. El público podrá ver agrupaciones, proyectos solistas y una banda, dentro de una misma noche en la Ciudad de México.

La edición de este año suma a Alpha Drive One a un programa que inicialmente contemplaba cuatro invitados. La agrupación se integra a una jornada que busca acercar al público mexicano a expresiones musicales coreanas fuera de los circuitos habituales de conciertos internacionales.

En ediciones anteriores, Korea Spotlight ha llevado a escenarios de la capital a artistas como pH-1, W24, Surl, Lacuna, Say Sue Me, Rocky, Zior Park, Cotoba, 10CM, Meaningful Stone y Hypnosis Therapy, según la información publicada por Infobae México.

Dónde ver gratis Korea Spotlight México 2026 en vivo

Las personas que no puedan acudir al Pepsi Center WTC podrán ver el concierto gratis en la señal de Canal 22. La transmisión en vivo comienza este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas.

K-expo
K-expo México 2026 (captura de pantalla)

El espectáculo se emitirá por la señal 22.1 de televisión abierta. También estará disponible mediante el portal de streaming de Canal Veintidós y en el canal oficial de YouTube de la televisora pública.

La transmisión permite seguir desde cualquier punto del país las actuaciones de Winner, Dayoung, Soyou, Touched y Alpha Drive One. Canal Veintidós participa en la K-Expo México 2026 como institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Para acceder desde internet, el público deberá ingresar al sitio de Canal Veintidós o buscar la transmisión en su canal de YouTube. La señal prevé emitir el concierto en tiempo real desde el Pepsi Center WTC.

La presentación televisada inicia una hora después del horario anunciado para el concierto presencial. El espectáculo en el recinto está programado para las 18:00 horas, mientras que Canal Veintidós informó que su emisión en vivo arranca a las 19:00 horas.

K-Expo México mantiene actividades en el World Trade Center hasta el 27 de septiembre

La K-Expo México 2026 concentra actividades vinculadas con el K-pop, K-drama, animación, videojuegos, tecnología, personajes y productos de belleza de Corea del Sur. El programa combina encuentros de negocios con propuestas dirigidas al público general.

La convención se lleva a cabo en el World Trade Center de Ciudad de México entre el 24 y el 27 de septiembre. El concierto Korea Spotlight funciona como una de las actividades musicales del encuentro y se realiza en el Pepsi Center WTC.

Los asistentes a la exposición pueden ingresar de forma gratuita con registro previo e identificación oficial, de acuerdo con la información difundida por los organizadores. En el recinto habrá venta de alimentos, productos y artículos relacionados con la cultura coreana.

La emisión de Canal 22 abre una alternativa para los seguidores de la música coreana que no consigan boletos, vivan fuera de Ciudad de México o prefieran seguir el concierto desde una pantalla. La transmisión estará disponible este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas por televisión abierta, streaming y YouTube.

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