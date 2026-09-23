Hacinamiento, golpes y mutilaciones: más de 2 mil millones de animales en México fueron matados para consumo humano durante 2025

Dos cerdos permanecen en una jaula metálica estrecha en el interior de una granja de producción intensiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En México fueron matados 2 mil 195 millones 195 mil 041 animales para consumo humano durante 2025, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) difundidas por Igualdad Animal México. El registro comprende pollos, cerdos, bovinos, borregos, cabras y guajolotes.

La organización advirtió que la cifra equivale a un promedio de 4 mil 177 animales por minuto. También señaló que el total podría ser mayor, pues su recuento no incluye animales acuáticos ni permite medir la matanza que queda fuera de los registros oficiales.

PUBLICIDAD

Junto con los datos, Igualdad Animal denunció prácticas que, según sus investigaciones en granjas, durante el transporte y en rastros, causan dolor o estrés a los animales. Entre ellas mencionó el hacinamiento, los golpes, las mutilaciones y el uso de dispositivos eléctricos para obligarlos a desplazarse. La cifra del SIAP mide animales matados; por sí sola, no indica cuántos estuvieron expuestos a esas prácticas.

¿Qué animales fueron los más matados en México durante 2025?

Los pollos representaron, por amplio margen, la mayor parte del total: más de 2 mil 133 millones durante 2025. En segundo lugar estuvieron los cerdos, con 24 millones 937 mil 618 animales.

El recuento también incluye 9 millones 091 mil 841 bovinos, 3 millones 449 mil 879 borregos, 3 millones 383 mil 512 guajolotes y 2 millones 382 mil 559 cabras, según el desglose publicado por la organización a partir de los datos del SIAP.

PUBLICIDAD

Aclaración sobre el porcentaje: el comunicado atribuye a los pollos «más del 98%» del total. Sin embargo, 2 mil 133 millones divididos entre 2 mil 195 millones equivalen aproximadamente al 97.2%. Por ello, esa proporción se presenta aquí como alrededor del 97%, a reserva de consultar el dato exacto de pollos en el anuario.

En cuanto a la distribución territorial, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco encabezaron las cifras proporcionadas en el comunicado. Veracruz registró 299 millones 437 mil 602 animales; Aguascalientes, 221 millones 727 mil 084; y Jalisco, 216 millones 971 mil 767. En conjunto sumaron poco más de 737 millones, cerca de una tercera parte del total nacional.

PUBLICIDAD

Igualdad Animal denuncia granjas y rastros

Igualdad Animal México sostuvo que ha documentado animales confinados en espacios reducidos, además de golpes, mutilaciones y el uso de artefactos eléctricos durante su movilización. También alertó sobre casos en los que el aturdimiento previo a la matanza no se realiza o se aplica de forma incorrecta, lo que puede dejar a los animales conscientes durante la degollación. Se trata de hallazgos y señalamientos de la organización, distintos de las estadísticas de producción del SIAP.

“Es preocupante que los estados con mayor producción ganadera carecen en sus leyes locales de un capítulo dedicado a la protección de animales para consumo humano. Con más de 2 mil millones de animales matados en un año es urgente que el Congreso expida la Ley General con estándares para todo el país”, declaró Dulce Ramírez, de acuerdo con el comunicado.

PUBLICIDAD

La organización afirmó que Hidalgo, Colima y Oaxaca cuentan con disposiciones específicas para estos animales en sus leyes locales de protección o bienestar animal. Su llamado se dirige ahora al Congreso de la Unión para establecer reglas de alcance nacional.

¿Qué establece la reforma sobre los animales de consumo humano?

La reforma a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, publicada en diciembre de 2024, prohibió el maltrato animal y facultó al Congreso para legislar en materia de protección y bienestar de los animales. Su segundo artículo transitorio ordenó expedir una ley general que considere expresamente la prohibición del maltrato durante la crianza, el aprovechamiento y el sacrificio de animales de consumo humano.

PUBLICIDAD

Igualdad Animal México pide que esa disposición se traduzca en estándares aplicables a granjas, transporte y rastros. Según la organización, más de 71 mil personas han firmado su petición para que los animales criados para consumo humano queden incluidos en la futura ley.