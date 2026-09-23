México

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

La cinta sigue a Camilo, quien rescata a un empresario mexicano con ambiciones de gubernatura y termina casándose con su hija; desde la comedia aborda migración, masculinidad y tensiones de pareja en América Latina

(Instagram/@GaelGarciaB)

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Gael García Bernal estrena este 24 de septiembre en los cines de México su tercer largometraje como director, Hombre al agua, una comedia que combina drama, sátira social y un elenco internacional encabezado por Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel y una participación especial de Ricky Martin.

La cinta llega a la cartelera comercial de manera exclusiva a través de Cinépolis y sedes de la Cineteca Nacional, tras haber tenido su estreno mundial en el Festival de Venecia y su presentación norteamericana en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

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La cinta llega a la cartelera comercial de manera exclusiva a través de Cinépolis y sedes de la Cineteca Nacional REUTERS/Yara Nardi
La cinta llega a la cartelera comercial de manera exclusiva a través de Cinépolis y sedes de la Cineteca Nacional REUTERS/Yara Nardi

Fecha de estreno y dónde verla

Hombre al agua se estrena en salas mexicanas el jueves 24 de septiembre. La distribución corre a cargo de Cinépolis, cadena que ya habilitó la preventa de boletos tanto en su página web como en su aplicación, con funciones en formato tradicional. La compra digital de entradas genera un cargo adicional de seis pesos por comisión.

Antes de su llegada a la cartelera comercial, la película tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre y, días después, su estreno norteamericano en la edición 51 del TIFF, dentro de la sección Special Presentations. García Bernal también presentó el filme en la Cineteca Nacional de Xoco, en la Ciudad de México, acompañado por parte del elenco.

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Antes de su llegada a la cartelera comercial, la película tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre REUTERS/Yves Herman
Antes de su llegada a la cartelera comercial, la película tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre REUTERS/Yves Herman

De qué trata la película

La historia sigue a Camilo, un socorrista cubano que trabaja en las playas de Varadero. Su vida cambia por completo cuando rescata de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano con ambiciones políticas, interpretado por Jorge Salinas.

Como agradecimiento, Abel invita a Camilo a mudarse a Yucatán y le ofrece trabajo dentro de su empresa dedicada a la fabricación de precintos. El cubano acepta y comienza una nueva vida en México.

Allí conoce a Juana, hija única de Abel e interpretada por Esmeralda Pimentel. La relación entre ambos avanza con rapidez: se casan y tienen una hija. Camilo cree, en ese momento, que ha encontrado la vida que buscaba.

La estabilidad se rompe cuando Abel decide abandonar sus negocios para dedicarse a la política y buscar una gubernatura. En paralelo, el matrimonio de Camilo y Juana empieza a mostrar grietas: ella se concentra cada vez más en un nuevo proyecto profesional y deja el cuidado de la hija de ambos en manos de Camilo.

A la hacienda familiar llegan además nuevos personajes que alteran el equilibrio del grupo: Silvina, la amante embarazada de Abel, interpretada por Natalia Oreiro, y Fabiana, una actriz brasileña encarnada por Débora Nascimento. Desde la comedia, la trama aborda la migración, la política, la familia y las tensiones dentro de una relación de pareja.

Reparto completo

Completan el reparto Anna Díaz, Ezequiel Díaz y Manuel García-Rulfo. A ellos se suma Ricky Martin, quien interpreta a Roby, un actor contratado para encarnar a Camilo EFE/ José Méndez
Completan el reparto Anna Díaz, Ezequiel Díaz y Manuel García-Rulfo. A ellos se suma Ricky Martin, quien interpreta a Roby, un actor contratado para encarnar a Camilo EFE/ José Méndez

García Bernal encabeza el elenco en el papel de Camilo. Lo acompañan Jorge Salinas como Abel, Esmeralda Pimentel como Juana, Natalia Oreiro como Silvina y Débora Nascimento como Fabiana.

Completan el reparto Anna Díaz, Ezequiel Díaz y Manuel García-Rulfo. A ellos se suma Ricky Martin, quien interpreta a Roby, un actor contratado para encarnar a Camilo dentro de una película biográfica que se rueda dentro de la propia historia: un papel dentro de otro papel.

La participación de Martin marca su regreso a una producción cinematográfica hablada íntegramente en español después de más de tres décadas. Su último trabajo actoral en ese idioma había sido la película Mama ama el Rock y la telenovela Alcanzar una estrella II. Además de actuar, el cantante puertorriqueño figura como productor ejecutivo del filme.

Declaraciones de Gael García Bernal

García Bernal escribió el guion de Hombre al agua junto al dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti. Durante la presentación del filme, explicó que buscó convertir la historia de Camilo en una metáfora sobre América Latina y la búsqueda de una narrativa propia.

Sobre la incorporación de Ricky Martin al proyecto, García Bernal declaró que el cantante “llegó con una generosidad enorme, abrazó por completo el espíritu de la película y entendió el humor del personaje”.

El director también se refirió al tono del filme como algo difícil de encasillar. Lo definió como “una película muy difícil de describir porque es muy ambiciosa, muy díscola”, y agregó que se trata de “una comedia, bastante irreverente también”, con la que quiso abordar temas como una separación, la crisis de la masculinidad, el cuerpo político en Latinoamérica y el amor entendido como cuidado y ternura.

En torno a la trama central, el cineasta comparó el ofrecimiento que Abel le hace a Camilo con la figura de “un genio de la botella”: una propuesta que concede casi cualquier deseo, pero que llega acompañada de un precio que el protagonista deberá descubrir con el paso del relato.

García Bernal habló también sobre el papel de América Latina como escenario recurrente en sus proyectos. Aseguró que la región funciona como “un gran laboratorio” político, social y cultural, un espacio donde afloran con claridad las pugnas ideológicas, pero también una capacidad de creación y resistencia con pocos recursos. En sus palabras, “hay algo del laboratorio que es y que ha sido Latinoamérica que lo vuelve muy especial”.

Recepción en festivales

Algunas reseñas señalaron que la película avanza de forma poco estructurada y con varios arranques narrativos que no terminan de consolidarse, lo que a criterio de esos análisis resta ritmo al conjunto. (rs)
Algunas reseñas señalaron que la película avanza de forma poco estructurada y con varios arranques narrativos que no terminan de consolidarse, lo que a criterio de esos análisis resta ritmo al conjunto. (rs)

Tras sus proyecciones en Venecia y Toronto, Hombre al agua generó lecturas divididas entre la crítica especializada internacional. El filme fue descrito como una obra ambiciosa, pero de difícil clasificación dentro de un solo género, que se mueve entre la comedia, el drama y la sátira social.

Algunas reseñas señalaron que la película avanza de forma poco estructurada y con varios arranques narrativos que no terminan de consolidarse, lo que a criterio de esos análisis resta ritmo al conjunto. Otras valoraciones, en cambio, destacaron su capacidad para funcionar como una reflexión sobre las relaciones de poder, la identidad y las diferencias de clase en América Latina, más allá de su función puramente de entretenimiento.

Hombre al agua es el tercer largometraje que García Bernal dirige, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019). La cinta se encuentra además en consideración para representar a México en los premios Óscar.

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