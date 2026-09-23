Esposa de Jesse Huerta lanza polémico mensaje y aviva rumores de una pelea detrás de la pausa de Jesse & Joy: “La verdad siempre sale a la luz”

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@jesseboy)

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Jesse Huerta volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de la polémica generada por su ausencia en la conferencia de prensa en la que Joy Huerta habló ante los medios sobre el futuro de Jesse & Joy. Horas después de que el músico explicara públicamente los motivos de su decisión, su esposa, Mónica León, compartió una serie de mensajes en Instagram que rápidamente comenzaron a llamar la atención por el contenido de sus palabras.

Entre las frases que publicó destaca una especialmente contundente: “Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA”. El mensaje apareció acompañado de una reflexión sobre el amor, la familia y la importancia de establecer límites, lo que provocó que las publicaciones fueran interpretadas por seguidores como una posible referencia a la situación que atraviesa actualmente el dúo.

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Sin embargo, hasta el momento, esos mensajes no confirman de manera directa que exista un pleito entre Jesse y Joy. Lo que sí ocurre es que las publicaciones de Mónica se suman a una serie de acontecimientos recientes: el comunicado de Jesse, la conferencia de Joy, la pausa personal anunciada por el músico y las declaraciones relacionadas con la continuidad del proyecto.

Mónica León publica un mensaje sobre el amor, la familia y los límites

Monica León -(Instagram)

En su publicación, Mónica León comenzó con una frase que puso el tema familiar en primer plano: “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”. A partir de ahí, desarrolló una reflexión sobre esa fuerza que, según sus palabras, puede llamarse “Dios, universo, vida o destino” y que “tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar”.

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La esposa de Jesse Huerta también dejó claro que, desde su perspectiva, amar no significa aceptar cualquier situación. “Y AMOR no significa permitirlo todo”, escribió. Después explicó que “El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro”, una frase que tomó especial relevancia debido al momento que vive Jesse & Joy y a las especulaciones que surgieron alrededor de la relación entre los hermanos.

Su mensaje continuó con una reflexión sobre la libertad y el respeto: “amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”. También señaló que se debe “dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario, saber hasta dónde llega”. Para cerrar esa parte de la publicación, Mónica afirmó: “Porque un límite puesto desde el amor no es rechazo es una forma de respetar la verdad”.

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“La verdad siempre sale a la luz”: la frase que encendió las especulaciones

El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

La segunda frase que llamó particularmente la atención fue: “Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA”. Aunque Mónica no identificó públicamente a una persona ni explicó que estuviera hablando de Jesse, Joy o de algún episodio concreto, el mensaje apareció justo después de una jornada marcada por explicaciones públicas alrededor del dúo.

El momento también resulta llamativo porque Jesse Huerta había reaparecido en redes sociales para aclarar su ausencia de la conferencia del 22 de septiembre. El músico negó que hubiera querido desairar a los medios o a su hermana y aseguró que su equipo había informado con anticipación que no asistiría al encuentro.

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Jesse también confirmó que no estará en el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, decisión relacionada con la pausa personal que anunció semanas atrás. Al mismo tiempo, explicó que cumpliría con los compromisos del dúo programados hasta el 5 de diciembre y habló de la dificultad emocional que representa alejarse temporalmente de un proyecto al que ha dedicado gran parte de su vida.

Jesse y Joy enfrentan una nueva etapa entre comunicados y escenarios

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

En su mensaje, Jesse rechazó las versiones que apuntaban a una ruptura con Joy y dejó una declaración importante sobre su relación con su hermana. El músico manifestó que ella siempre tendrá su amor y apoyo, un señalamiento que contrasta con las interpretaciones que comenzaron a circular después de su ausencia en la conferencia.

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Por su parte, Joy confirmó que continuará con Jesse & Joy y que mantendrá las fechas previstas para 2026 y 2027. La cantante también reconoció que le da miedo presentarse sin su hermano, una admisión que muestra la dimensión personal que tiene para ambos la nueva etapa del proyecto musical.

En medio de este escenario, las palabras de Mónica León añadieron un nuevo elemento a la conversación, pero no una explicación definitiva. “El amor por la familia está por encima de todo”, “Y AMOR no significa permitirlo todo” y “la verdad siempre sale a la luz” son las frases que ahora generan preguntas entre los seguidores. Por ahora, lo comprobable es que Jesse pidió espacio para atender su bienestar, Joy aseguró que seguirá adelante con el proyecto y Mónica compartió una reflexión sobre amor, límites y verdad. Lo que exista detrás de esas palabras todavía no ha sido explicado públicamente por ella.

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