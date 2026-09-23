Cómo reducir tu huella de carbono cambiando tu medio de transporte

Cuidar la salud de las personas y del planeta es más fácil de lo que te imaginas: el secreto está en cambiar hábitos de movilidad, en especial cuando se habita en las ciudades, donde el tráfico, la contaminación en el aire y el transporte público pueden ser escasos en comparación con las necesidades de la población.
Caminar o usar bicicleta permite dejar el carro para trayectos cotidianos y disminuir la contaminación del planeta; de acuerdo con el IMSS Bienestar, la persona es “el mejor medio de transporte” cuando se mueve de forma activa y continua.
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El desplazamiento activo como una medida preventiva de bajo costo. Caminar y andar en bici están relacionados con hábitos saludables que ayudan a prevenir enfermedades crónicas.
Caminar reduce calorías, grasa corporal y niveles de estrés
El IMSS- Bienestar explica los beneficios para la salud que proporciona la caminata, ésta ayuda a quemar calorías y grasa corporal. Esta alternativa convierte parte de los traslados diarios en actividad física, sin requerir un vehículo motorizado.
Caminar protege el corazón y ayuda a reducir el colesterol. También apunta a que esta práctica da más energía y resistencia física durante las actividades cotidianas.
Entre los beneficios expuestos se encuentran:
- Reducción de estrés
- Depresión
- Insomnio
El cambio de transporte puede comenzar con recorridos cortos. Las caminatas evitan el uso del carro en distancias donde no resulta indispensable y permiten que el desplazamiento se integre a la rutina diaria.
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Usar bicicleta protege el corazón y no contamina el planeta
Los beneficios para la salud que brinda el andar en bicicleta contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad al oxigenar el cerebro. Este medio de transporte con la protección del corazón y la prevención de enfermedades cardiovasculares.
La bicicleta quema calorías y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. A la vez, puede fortalecer la capacidad pulmonar e inmunológica mediante una actividad que requiere movimiento constante.
El uso de este medio también tonifica los músculos de las piernas y el abdomen. La campaña propone la bicicleta como una opción para incorporar ejercicio al traslado, en vez de reservarlo para otro momento del día.
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Otro de los beneficios señalados es el ahorro económico. La bicicleta “cuida tu bolsillo” y no contamina el planeta, según el IMSS Bienestar.
Dejar el carro para algunos trayectos suma actividad física
La campaña del IMSS-Bienestar invita a conocer los beneficios de no utilizar carro. Se recomienda sustituir algunos desplazamientos por alternativas activas; esto puede reducir los tiempos de traslado, así como las emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases más contaminantes en el mundo.
Caminar puede ser una opción cuando el destino queda a una distancia accesible. La bicicleta puede servir en recorridos que requieren mayor velocidad o cubren más calles, siempre de acuerdo con las condiciones de cada persona.
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El cambio no implica que todos los trayectos deban hacerse a pie o en bicicleta. La propuesta consiste en identificar aquellos viajes donde el carro puede dejarse de lado y el movimiento físico puede formar parte del recorrido.
Moverse activamente es presentado como “la medicina preventiva más económica del mundo”. El mensaje relaciona esta práctica con la prevención de enfermedades crónicas y con el mantenimiento de hábitos saludables.
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