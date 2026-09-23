La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

Javier Aguirre fue presentado como nuevo técnico del Valencia, mientras que Nailea Vidrio se quedó sin técnico (Especial)

Guardar

Nailea Vidrio se quedó sin director técnico en Atlante, mientras Javier Aguirre iniciará una nueva etapa con el Valencia de España. Ambos nombres destacaron en redes sociales por hechos distintos, aunque una historia que se remontó a 2002 vinculó al entrenador mexicano con la familia de la futbolista.

El Club Atlante Femenil informó que Nicolás Morales dejó el cargo como director técnico del equipo tras la conferencia de prensa posterior al partido de la jornada 8 del Apertura 2026, en el que las Potras vencieron 2-1 a Querétaro Femenil.

PUBLICIDAD

La futbolista mexicana debutó con Atlante tras un año de ausencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución señaló que la salida ocurrió luego de los comentarios del estratega sobre las jugadoras rivales. Morales se refirió a las atacantes de Querétaro como “delanteras de color”, expresión que generó críticas en redes sociales y cuestionamientos de aficionados.

Morales también fue cuestionado por sus declaraciones sobre Nailea Vidrio. El entonces técnico dijo que la mediocampista lo volvía loco porque no seguía sus indicaciones durante el partido.

Atlante separó a Nicolás Morales tras la polémica

El club anunció la destitución de Morales mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Atlante agradeció al entrenador “el trabajo, compromiso y profesionalismo” que mostró durante su paso por la institución.

PUBLICIDAD

La directiva sostuvo que el equipo femenil se rigió por valores, principios y respeto. El mensaje no detalló quién asumiría de forma interina la dirección técnica ni cuándo se anunciaría a la persona que ocuparía el puesto.

La salida de Morales dejó a Nailea Vidrio sin entrenador en pleno torneo. La futbolista mexicana se convirtió en uno de los nombres más mencionados tras la conferencia, luego de que el técnico ventiló públicamente sus diferencias con ella.

La jugadora mexicana volvió a la Liga Femenil BBVA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vidrio formó parte de un plantel que busca mantenerse en la pelea dentro de la Liga MX Femenil. El episodio también abrió una discusión sobre la responsabilidad de los entrenadores al referirse a sus propias jugadoras y a futbolistas de otros clubes.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre asumió el reto con Valencia

Mientras Atlante resolvía el cambio en su cuerpo técnico, Javier Aguirre volvió a colocarse en el centro de la conversación por su llegada al Valencia de España. El mexicano sumará una nueva experiencia en el futbol europeo después de dirigir a varios clubes de LaLiga.

Aguirre llegó al conjunto valenciano con una carrera que incluyó pasos por Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de sus etapas al frente de la selección mexicana.

El “Vasco” llegó a un principio de acuerdo con el conjunto español y prepara su regreso al futbol europeo, donde tendrá la misión de levantar a un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada.

El reto representa otra etapa para el “Vasco” en una liga donde ha construido buena parte de su carrera como entrenador. En Osasuna firmó una de sus primeras campañas de mayor exposición en Europa y llevó al club a competir por los primeros puestos de España.

PUBLICIDAD

Manuel Vidrio jugó para Aguirre en Osasuna

La relación entre Nailea Vidrio y Javier Aguirre se remonta a la temporada 2002-2003, cuando el técnico tomó las riendas de Osasuna. En ese periodo, el entrenador mexicano contó con Manuel Vidrio, padre de la jugadora de Atlante Femenil.

Manuel Vidrio llegó al club de Pamplona procedente de Pachuca en condición de préstamo por un año (Instagram | Manuel Vidrio)

Manuel Vidrio llegó al club de Pamplona procedente de Pachuca en condición de préstamo por un año. El defensa central mexicano se integró a un equipo que inició el proyecto de Aguirre después de la participación del estratega con México en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Aguirre dirigió a Osasuna entre 2002 y 2006. Ese ciclo abrió una trayectoria prolongada del mexicano en España y enlazó, más de dos décadas después, con la actualidad de Nailea Vidrio en la Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD