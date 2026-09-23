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“Eso Suárez en acción”: Paola Suárez provoca divertidos memes tras su conexión a La Casa de los Famosos México

La influencer le pidió a la integrante de ‘Las Perdidas’ que nomine a Ese Pérez durante la última gala de La Casa de los Famosos México

La creadora de contenido Karina Torres, caracterizada con maquillaje de payaso y vestido blanco, interactúa en un set decorado con temática de terror. Durante la escena, se muestra en pantalla un segmento con Paola Suárez, etiquetada como amiga de la conductora.

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Paola Suárez pidió a Karina Torres que nomine a Ese Pérez durante la gala de La Casa de los Famosos México del pasado martes 22 de septiembre, mediante la dinámica de videollamadas “El Portal”.

La integrante de Las Perdidas dio el consejo sin explicar sus motivos, a un día de la última nominación de la temporada, y su aparición volvió a colocar en redes los memes que la llaman “Eso Suárez”.

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La recomendación ocurre cuando el reality de Televisa entra en su última semana de competencia. Este miércoles 23 de septiembre los habitantes entregan por última vez sus puntos para definir la placa de nominados y, después, queda una expulsión el domingo antes de la final.

La persona ganadora de la cuarta edición obtiene 4,000,000 pesos. Mariana Ochoa ya tiene pase directo a la final tras imponerse en una dinámica realizada el lunes, por lo que no podrá recibir votos de nominación ni salir expulsada el próximo domingo.

Paola Suárez pide votos contra Ese Pérez en “El Portal”

Memes virales y comparaciones con el payaso “Eso”: la participación de Paola Suárez en La Casa de los Famosos (RS)
Memes virales y comparaciones con el payaso “Eso”: la participación de Paola Suárez en La Casa de los Famosos (RS)
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La gala de este martes incluyó una dinámica inédita dentro de la casa. Los participantes entraron uno por uno a “El Portal”, una especie de videollamada desde la que pudieron hablar con una persona cercana.

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Los familiares y amistades enviaron mensajes de apoyo, pero también compartieron observaciones sobre el juego. La cercanía de la última nominación convirtió esas conversaciones en un espacio para dar consejos sobre alianzas, votos y estrategias.

Cuando Karina Torres entró al portal, apareció Paola Suárez. Ambas forman parte de Las Perdidas, grupo que también integra Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada del reality y conductora en emisiones relacionadas con el programa.

Suárez le dijo a Torres que mantiene un buen desempeño dentro de la competencia y le pidió seguir su instinto. Después lanzó una recomendación que sorprendió a la habitante: entregar puntos a Ese Pérez.

El consejo generó desconcierto porque Ese Pérez ha sido una de las personas más cercanas a Karina Torres dentro de la casa. La concursante ha convivido con él durante buena parte del programa y lo ha defendido en distintos momentos.

Paola Suárez no expuso en pantalla la razón de su postura. Esa falta de explicación abrió comentarios entre televidentes, quienes debatieron si Torres debe mantener su vínculo con el comediante o buscar una ruta propia rumbo a la final.

Parte de la conversación en redes sostiene que Karina Torres obtiene mayor presencia cuando participa sin estar acompañada por Ese Pérez. Otros usuarios interpretan la sugerencia de Suárez como una instrucción para evitar que su amiga quede fuera de la definición.

Karina Torres enfrenta la última nominación antes de la final

La lista de habitantes todavía en competencia está integrada por Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Yahir, Memo Shutz, Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Ese Pérez.

Mariana Ochoa queda fuera de la votación de este miércoles por su pase directo. El resto de los participantes enfrenta la decisión que definirá la última placa de nominados de la edición.

La nominación adquiere peso porque después del domingo solo quedarán las personas finalistas. El programa prepara la recta final con menos participantes y con relaciones que pueden modificarse por los puntos otorgados dentro del confesionario.

La petición de Paola Suárez coloca a Karina Torres ante una disyuntiva: seguir el consejo de una amiga cercana o mantener la alianza con Ese Pérez. La decisión puede modificar la distribución de votos y el cierre de la competencia.

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“Eso Suárez” vuelve a circular por los memes de Paola Suárez

La conexión de Paola Suárez también reactivó una broma recurrente entre usuarios de TikTok, Facebook y otras plataformas: el apodo de “Eso Suárez”.

El nombre parte de montajes que fusionan el rostro de la influencer con Pennywise, el payaso de la saga de terror It. En México, el personaje suele ser llamado “Eso”, por el título con el que se conoce la obra de Stephen King.

La comparación comenzó a circular a partir de un maquillaje cargado que Paola Suárez utilizó en una transmisión en vivo. Usuarios encontraron similitudes entre sus facciones maquilladas y la caracterización del personaje de terror.

Los memes crecieron con videos editados que usan frases asociadas a Suárez, entre ellas “Wachiriscreifor”, su forma de pronunciar una línea de la canción “What Is Love”, además de la expresión “dos, tres, trucos”.

Las ediciones suelen usar filtros oscuros, sonidos de suspenso y apariciones repentinas de la imagen de Paola Suárez. El formato reaparece con frecuencia durante septiembre y octubre, en vísperas de Halloween.

La aparición de Suárez en “El Portal” permitió que los usuarios retomaran el apodo con publicaciones que mezclan escenas de la gala con imágenes de Pennywise. La conversación digital se sumó al debate sobre el voto que Karina Torres podría dar a Ese Pérez este miércoles.

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