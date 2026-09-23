Nabyenka Bareño pone a México y Latinoamérica entre las mejores ciclistas de la prueba contrarreloj junior en Montreal 2026

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Nabyenka Bareño fue la mexicana más destacada en la jornada de contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026. La ciclista de Baja California Sur terminó en el puesto 13 de la prueba junior femenil, disputada este martes 22 de septiembre, con un tiempo de 16:18.15 minutos y una velocidad promedio de 39.380 kilómetros por hora.

Bareño cruzó la meta 1:00.64 minutos después de la ganadora, la polaca Mario Okrucińska, y además se colocó como la mejor representante de México y de Latinoamérica en la competencia. La colombiana Zara Sofía Lampreau finalizó en el puesto 14.

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El podio quedó conformado por la belga Yana Decruyenaere, quien consiguió la medalla de plata con un registro de 15:29.76 minutos, y la británica Aalia Clay, tercera con 15:42.02. La otra mexicana en la prueba, Gaetana Alhach, terminó en el lugar 37 con 17:08.37 minutos.

Emilio Rodríguez termina entre los 25 mejores en la prueba junior

En la contrarreloj junior varonil, Emilio Rodríguez fue el mejor mexicano al finalizar en el puesto 22 con un tiempo de 26:32.31 minutos.

Por su parte, Omar Andrade ocupó el lugar 54 con un registro de 28:12.28 minutos.

El título mundial fue para el español Benjamín Noval, quien completó el recorrido en 25:17.35 minutos. El belga Vic de Smet se quedó con la plata con 25:23.70, mientras que el danés Malthe Risbjerg obtuvo el bronce con 25:34.32.

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México termina en el puesto 14 del relevo mixto

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La jornada también tuvo participación mexicana en la contrarreloj de relevo mixto, donde el equipo nacional terminó en la posición 14 con un tiempo de 57:41.84 minutos.

Tomás Aguirre, Ignacio Prado, Sebastián Ruiz, Romina Hinojosa, Andrea Ramírez y Yareli Salazar fueron los encargados de completar el recorrido. México terminó a 6:09.56 minutos del equipo de Italia, ganador de la prueba con 51:32.28.

Francia obtuvo la medalla de plata con 51:40.91 minutos, mientras que Suiza completó el podio con el bronce, gracias a un registro de 51:52.18.

¿Cuándo vuelve a competir México en el Mundial de Ruta?

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La delegación mexicana regresará a la actividad este jueves 24 de septiembre, cuando se disputen las pruebas de ruta sub-23 femenil y junior varonil.

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La competencia femenina comenzará a las 07:00 horas, mientras que la prueba junior varonil arrancará a las 11:30 horas, ambos horarios del centro de México.