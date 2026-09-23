México

Amenazan de muerte a periodista y a su familia: lo acusan de ‘hipócrita’ en mensajes difundidos en redes sociales

Ignacio Gómez Villaseñor denunció en X mensajes con amenazas contra su familia. Antes ya había acudido a la FGR y al Mecanismo de Protección

Las capturas difundidas por el comunicador muestran textos intimidatorios enviados presuntamente mediante la red social, aunque ninguna fuente independiente ha corroborado la autenticidad de las publicaciones ni su origen hasta ahora
Las capturas difundidas por el comunicador muestran textos intimidatorios enviados presuntamente mediante la red social, aunque ninguna fuente independiente ha corroborado la autenticidad de las publicaciones ni su origen hasta ahora
Guardar

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especializado en temas de ciberseguridad y corrupción, denunció este martes por la noche haber recibido una serie de mensajes con amenazas directas contra él y su familia, de acuerdo con capturas de pantalla que él mismo compartió en su cuenta de X.

@ivillasenor
@ivillasenor

Capturas muestran mensajes intimidatorios

Según lo difundido por el propio comunicador, los mensajes fueron enviados presuntamente a través de la red social X y hacen referencia explícita a su madre y a su familia. Uno de ellos, de acuerdo con las capturas, señala que lo ocurrido sería “solo un comienzo de lo que se aproxima”.

PUBLICIDAD

@ivillasenor
@ivillasenor

Otro de los mensajes compartidos por Gómez Villaseñor menciona una fecha específica —el 20 de septiembre— y advierte que personas no identificadas “tocarán su departamento”, según el contenido difundido. Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente quién envió estos mensajes ni si existe una investigación abierta por parte de alguna autoridad en torno a este episodio particular.

@ivillasenor
@ivillasenor

Cabe destacar que la información circula únicamente a través de la red social y no ha sido verificada de manera independiente por otras fuentes.

Un patrón de amenazas documentado desde hace años

Este no sería el primer episodio de este tipo que enfrenta el periodista. Gómez Villaseñor, editor general de Publimetro México, ha denunciado en distintas ocasiones desde 2024 haber sido blanco de:

PUBLICIDAD

  • Amenazas de muerte
  • Intimidaciones cibernéticas
  • Presunta filtración de datos personales (doxing)

De acuerdo con publicaciones previas del propio periodista, en 2024 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y recibió acompañamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como asesoría de la organización Artículo 19.

Antecedente judicial reciente

| LinkedIn / Ignacio Gómez Villaseñor
| LinkedIn / Ignacio Gómez Villaseñor

El caso de Gómez Villaseñor también ha tenido repercusiones legales. En mayo de este año, un juez federal en la Ciudad de México ordenó al sitio Infodemia MX, operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, abstenerse de publicar contenido que, de acuerdo con la resolución judicial, estigmatizara o criminalizara el trabajo periodístico del comunicador, esto luego de que un juicio de amparo determinara que dicho sitio había difundido mensajes institucionales de descrédito en su contra.

El periodista cuenta con reconocimientos como el Premio The Merck Foundation (2020) y el Premio AMCS (2025), y es coautor de los libros Ópticas de la Corrupción y Desmontar a los Montadeudas, enfocados en temas de corrupción y fraudes financieros.

Organizaciones de defensa de la prensa, atentas

Organizaciones como Propuesta Cívica se han pronunciado anteriormente sobre la seguridad del periodista, expresando preocupación ante episodios similares de amenazas. Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el más reciente episodio ni se ha confirmado si Gómez Villaseñor presentará una nueva denuncia formal.

México se ubica de manera recurrente entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, un contexto en el que este tipo de episodios se suman a un patrón más amplio de riesgos que enfrentan los comunicadores en el país.

Temas Relacionados

FGRRedes Socialesmexico-noticiasPeriodismoPolítica MexicanaRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo reducir tu huella de carbono cambiando tu medio de transporte

Usar transporte sin motor en recorridos cotidianos fortalece piernas, abdomen, capacidad pulmonar e inmunidad

Cómo reducir tu huella de carbono cambiando tu medio de transporte

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

Nailea se quedó sin director técnico, mientras Aguirre iniciará una nueva etapa con el Valencia

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

Hacinamiento, golpes y mutilaciones: más de 2 mil millones de animales en México fueron matados para consumo humano durante 2025

Activistas llamaron al Congreso de la Unión a incluir disposiciones para los animales explotados para consumo en la Ley General de Cuidado, Bienestar y Protección Animal que se encuentra en proceso legislativo

Hacinamiento, golpes y mutilaciones: más de 2 mil millones de animales en México fueron matados para consumo humano durante 2025

Ley de IA avanza en México mientras enfrenta el reto de invertir en tecnología propia

Especialista de la UNAM planteó que antes de aprobar una reforma es necesario definir para qué se quiere regular, quién aplicará las disposiciones y con qué recursos

Ley de IA avanza en México mientras enfrenta el reto de invertir en tecnología propia

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: Ernesto Ruffo podría ir a prisión domiciliaria

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Reaparece Pepe Tigre en Cancún: deja a influencers alimentar a un jaguar y les permite entrar a su restaurante abandonado

Reaparece Pepe Tigre en Cancún: deja a influencers alimentar a un jaguar y les permite entrar a su restaurante abandonado

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

“Eso Suárez en acción”: Paola Suárez provoca divertidos memes tras su conexión a La Casa de los Famosos México

Esposa de Jesse Huerta lanza polémico mensaje y aviva rumores de una pelea detrás de la pausa de Jesse & Joy: “La verdad siempre sale a la luz”

Cuánto millones de pesos dejaría de recibir Galilea Montijo tras terminar su contrato de exclusividad en Televisa

DEPORTES

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

Nailea Vidrio es señalada con comentarios machistas tras el despido del DT Atlante Femenil: “Te sigues creyendo que eres futbolista”

Nabyenka Bareño pone a México y Latinoamérica entre las mejores ciclistas de la prueba contrarreloj junior en Montreal 2026

Jeremy Márquez vuelve a la Selección Mexicana con un sueño claro: “Me veo en el próximo Mundial”

Un viejo conocido de LaLiga: Estos son los equipos que el Vasco Aguirre ha dirigido en España