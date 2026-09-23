Amenazan de muerte a periodista y a su familia: lo acusan de ‘hipócrita’ en mensajes difundidos en redes sociales

Las capturas difundidas por el comunicador muestran textos intimidatorios enviados presuntamente mediante la red social, aunque ninguna fuente independiente ha corroborado la autenticidad de las publicaciones ni su origen hasta ahora

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El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especializado en temas de ciberseguridad y corrupción, denunció este martes por la noche haber recibido una serie de mensajes con amenazas directas contra él y su familia, de acuerdo con capturas de pantalla que él mismo compartió en su cuenta de X.

@ivillasenor

Capturas muestran mensajes intimidatorios

Según lo difundido por el propio comunicador, los mensajes fueron enviados presuntamente a través de la red social X y hacen referencia explícita a su madre y a su familia. Uno de ellos, de acuerdo con las capturas, señala que lo ocurrido sería “solo un comienzo de lo que se aproxima”.

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@ivillasenor

Otro de los mensajes compartidos por Gómez Villaseñor menciona una fecha específica —el 20 de septiembre— y advierte que personas no identificadas “tocarán su departamento”, según el contenido difundido. Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente quién envió estos mensajes ni si existe una investigación abierta por parte de alguna autoridad en torno a este episodio particular.

@ivillasenor

Cabe destacar que la información circula únicamente a través de la red social y no ha sido verificada de manera independiente por otras fuentes.

Un patrón de amenazas documentado desde hace años

Este no sería el primer episodio de este tipo que enfrenta el periodista. Gómez Villaseñor, editor general de Publimetro México, ha denunciado en distintas ocasiones desde 2024 haber sido blanco de:

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Amenazas de muerte

Intimidaciones cibernéticas

Presunta filtración de datos personales (doxing)

De acuerdo con publicaciones previas del propio periodista, en 2024 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y recibió acompañamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como asesoría de la organización Artículo 19.

Antecedente judicial reciente

| LinkedIn / Ignacio Gómez Villaseñor

El caso de Gómez Villaseñor también ha tenido repercusiones legales. En mayo de este año, un juez federal en la Ciudad de México ordenó al sitio Infodemia MX, operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, abstenerse de publicar contenido que, de acuerdo con la resolución judicial, estigmatizara o criminalizara el trabajo periodístico del comunicador, esto luego de que un juicio de amparo determinara que dicho sitio había difundido mensajes institucionales de descrédito en su contra.

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El periodista cuenta con reconocimientos como el Premio The Merck Foundation (2020) y el Premio AMCS (2025), y es coautor de los libros Ópticas de la Corrupción y Desmontar a los Montadeudas, enfocados en temas de corrupción y fraudes financieros.

Organizaciones de defensa de la prensa, atentas

Organizaciones como Propuesta Cívica se han pronunciado anteriormente sobre la seguridad del periodista, expresando preocupación ante episodios similares de amenazas. Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el más reciente episodio ni se ha confirmado si Gómez Villaseñor presentará una nueva denuncia formal.

México se ubica de manera recurrente entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, un contexto en el que este tipo de episodios se suman a un patrón más amplio de riesgos que enfrentan los comunicadores en el país.

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