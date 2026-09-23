México

Ley de IA avanza en México mientras enfrenta el reto de invertir en tecnología propia

Especialista de la UNAM planteó que antes de aprobar una reforma es necesario definir para qué se quiere regular, quién aplicará las disposiciones y con qué recursos

Ley de IA en México
Ley de IA en México
Guardar

La discusión sobre una ley general para regular la inteligencia artificial (IA) avanza en México con la meta de concretarse hacia finales de 2026, ante esto especialistas advirtieron que el país aún enfrenta desafíos para definir una visión nacional y desarrollar capacidades tecnológicas propias.

Durante la mesa de análisis “Regulación de la IA en México”, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, legisladores y expertos coincidieron en la necesidad de establecer un marco general que permita atender los riesgos de esta herramienta sin frenar su desarrollo, destacando la propuesta sobre la creación de una estrategia nacional que articule a los distintos sectores.

PUBLICIDAD

El debate también puso sobre la mesa un desafío que va más allá de establecer reglas: determinar qué papel busca desempeñar el país ante la transformación tecnológica, ya que para los participantes, la regulación debe acompañarse de inversión, infraestructura, información aprovechable y capacidades nacionales que permitan al país participar en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de IA.

¿Qué plantea la ley general de IA?

El senador Rolando Zapata Bello defendió una iniciativa basada en principios, flexible y construida con la participación de los sectores público, privado, social y académico. También propuso que la norma establezca la obligación del Estado mexicano de expedir una estrategia nacional sobre inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Su planteamiento contempla diferenciar entre sistemas considerados de riesgo y aquellos que puedan sujetarse a esquemas de autorregulación. Por su parte, el diputado Hugo Luna Vázquez coincidió en la necesidad de una ley general, aunque planteó que sea breve y funcione como un “plan de vuelo”.

Bajo esta perspectiva, los desafíos particulares podrían abordarse mediante modificaciones específicas en ámbitos como salud, educación, sistema financiero y propiedad intelectual. Pablo Pruneda Gross consideró que el país llegó tarde al debate regulatorio y planteó aprovechar las experiencias de los modelos europeo, estadounidense y chino, sin reproducirlos de manera directa.

Infografía con un mapa de México, íconos tecnológicos y seis recuadros con texto sobre la regulación de la inteligencia artificial.
Una infografía de Infobae detalla los ejes propuestos por especialistas para una ley general de inteligencia artificial en México y los retos de infraestructura existentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrenta el reto de desarrollar tecnología propia

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, centró la discusión en una pregunta sobre el papel que México pretende desempeñar ante esta transformación, y a su vez, advirtió sobre la falta de inversión, infraestructura y capacidades para crear tecnología propia.

Además, cuestionó la posibilidad de establecer reglas antes de comprender a profundidad los sistemas, modelos y algoritmos que se busca regular. “El Estado no es el gobierno, somos todos”, señaló al destacar la importancia de integrar al diálogo a autoridades, empresas, sociedad civil, especialistas y usuarios.

Alberto Farca, también de Centro México Digital, aseguró que se necesita una visión nacional acompañada de estrategias específicas para ámbitos como salud y educación, así como una política industrial.

La transformación de la información

Datos, datos, datos”, resumió Farca al llamar a transformar los registros disponibles en información utilizable, en lugar de mantenerlos únicamente en documentos sin capacidad de explotación.

Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM, planteó que antes de aprobar una reforma es necesario definir para qué se quiere regular, quién aplicará las disposiciones y con qué recursos. También señaló la necesidad de construir capacidades y una gobernanza en la que participen empresas, usuarios y especialistas.

Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, consideró que la regulación de IA también representa una cuestión de estrategia industrial y llamó a identificar qué capacidades debe desarrollar México y cuáles puede complementar mediante socios. Daniel Mancilla, del Consejo de Expertos en la ANIA, agregó que las iniciativas legislativas reflejan la falta de una visión común, mientras otros participantes señalaron la dispersión normativa y la necesidad de incluir la protección de datos personales en la discusión.

Temas Relacionados

ley de inteligencia artificialinteligencia artificialIAtecnologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 23 de septiembre: avances de trenes de carga en México

La presidenta informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá a preguntas de la prensa mexicana

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 23 de septiembre: avances de trenes de carga en México

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

La cinta sigue a Camilo, quien rescata a un empresario mexicano con ambiciones de gubernatura y termina casándose con su hija; desde la comedia aborda migración, masculinidad y tensiones de pareja en América Latina

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

“Eso Suárez en acción”: Paola Suárez provoca divertidos memes tras su conexión a La Casa de los Famosos México

La influencer le pidió a la integrante de ‘Las Perdidas’ que nomine a Ese Pérez durante la última gala de La Casa de los Famosos México

“Eso Suárez en acción”: Paola Suárez provoca divertidos memes tras su conexión a La Casa de los Famosos México

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

Colectivos de búsqueda hallaron nueve cuerpos de presuntos migrantes en Rancho La Uva, Tecate, entre el 5 y el 10 de septiembre de 2026

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

Menta en casa: cómo cultivarla para usarla cada día en aguas frescas y postres

Cortar los brotes tiernos por la mañana estimula el nacimiento de nuevas ramas en esta hierba aromática y garantiza un suministro constante para preparar bebidas frías, infusiones o postres durante toda la semana

Menta en casa: cómo cultivarla para usarla cada día en aguas frescas y postres
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

El Cártel de Sinaloa y el CJNG se reparten el negocio de migrantes en Tecate: la cuota es de hasta 40 mil dólares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: Ernesto Ruffo podría ir a prisión domiciliaria

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

Llega a México la nueva cinta de Gael García Bernal con Ricky Martin y Jorge Salinas “Hombre al Agua”: fecha de estreno y de qué tratará

“Eso Suárez en acción”: Paola Suárez provoca divertidos memes tras su conexión a La Casa de los Famosos México

Esposa de Jesse Huerta lanza polémico mensaje y aviva rumores de una pelea detrás de la pausa de Jesse & Joy: “La verdad siempre sale a la luz”

Cuánto millones de pesos dejaría de recibir Galilea Montijo tras terminar su contrato de exclusividad en Televisa

Aarón Mercury responde a acusaciones de Ese Pérez sobre Bots y revive pleito con Rosa María Noguerón: “Son niñerías”

DEPORTES

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

La inédita conexión entre Nailea Vidrio y Javier “Vasco” Aguirre

Nailea Vidrio es señalada con comentarios machistas tras el despido del DT Atlante Femenil: “Te sigues creyendo que eres futbolista”

Nabyenka Bareño pone a México y Latinoamérica entre las mejores ciclistas de la prueba contrarreloj junior en Montreal 2026

Jeremy Márquez vuelve a la Selección Mexicana con un sueño claro: “Me veo en el próximo Mundial”

Un viejo conocido de LaLiga: Estos son los equipos que el Vasco Aguirre ha dirigido en España