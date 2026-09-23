México

Negligencia en el IMSS cobra la vida de adulto mayor en Yucatán; CNDH exige reparación integral

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuye irregularidades en atención hospitalaria a personal de una unidad médica y solicita apoyo integral para cuatro familiares de la víctima tras su deceso

Símbolo de una mano rodeada de hojas junto al logotipo en relieve del Instituto Mexicano del Seguro Social con las siglas IMSS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos instruye al Instituto Mexicano del Seguro Social a reparar el daño por la muerte de un paciente en Yucatán. (Infobae México)
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reparar atención en el Hospital General Regional número 1 de Yucatán. El organismo determinó que hubo omisiones en el manejo ortopédico especializado y en el seguimiento de una infección durante su estancia hospitalaria.

La solicitud forma parte de la Recomendación 28/2027, notificada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la institución también deberá colaborar en las investigaciones que se lleven a cabo ante el Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades.

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La víctima tenía diabetes mellitus tipo 2, antecedentes de insuficiencia arterial, necrosis en los dedos del pie izquierdo y una fractura de fémur izquierdo. La Comisión consideró que requería atención especial por sus condiciones de salud.

La CNDH acredita violaciones al trato digno, la vida y la salud

La CNDH concluyó que personal del Hospital General Regional número 1 vulneró los derechos al trato digno, a la vida y a la protección de la salud de la persona atendida.

La determinación también incluye afectaciones al derecho a la información en materia de salud de cuatro víctimas indirectas. Las violaciones, de acuerdo con la institución, son atribuibles a personas servidoras públicas del hospital.

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El caso llegó a la CNDH el 14 de febrero de 2025. Ese día se solicitó la intervención del organismo luego de que la persona mayor sufrió una caída de la cama en la que permanecía internada en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 3 del IMSS.

Adulto mayor muerte, enfermo-Colombia-29-12-2021
Foto: EFE

Tras la caída, la persona presentó una fractura de cadera y fue trasladada al Hospital General Regional número 1, ubicado en Yucatán. Ahí fue sometida a diversos estudios y valoraciones por personal de las áreas de traumatología y ortopedia. Los médicos determinaron que requería un tratamiento quirúrgico. No obstante, el procedimiento ya no se realizó porque la víctima falleció el 17 de febrero de 2025.

La CNDH sostuvo que la falta de un manejo ortopédico especializado y la estancia hospitalaria prolongada contribuyeron al desarrollo de un proceso infeccioso. El padecimiento, indicó, agravó el estado de salud de la persona hasta su muerte.

El IMSS deberá atender a las víctimas indirectas e impartir capacitación

La recomendación solicita al IMSS iniciar los trámites para garantizar una reparación integral a las víctimas indirectas. También plantea que se les proporcione atención psicológica y/o tanatológica si así lo requieren.

El Instituto deberá colaborar con las indagatorias que promueva la CNDH ante el Órgano Interno de Control. El propósito es establecer posibles responsabilidades por las acciones y omisiones documentadas en la atención médica. También ordenó implementar un ciclo de formación y profesionalización en derechos humanos para el personal médico y de enfermería adscrito al servicio de traumatología y ortopedia del hospital señalado.

Investigan la muerte de cinco bebés en IMSS Durango

El lunes 21 de septiembre, el IMSS confirmó la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), del Hospital General de Zona No. 1 ubicado en Durango; desde entonces se realizan investigaciones para conocer el motivo de los descensos.

Hoy la institución informó que en cuatro de las víctimas se detectó la presencia de la bacteria Klebsiallea pneumoniae sensible. La razón del contagio permanece en investigación; de acuerdo con las autoridades sanitarias, manejan la hipótesis de que algún paciente en la UCIN pudo haber sido portador y contagiar.

La doctora Adriana Toríz confirmó que cuatro de los cinco bebés que murieron dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae

Por otra parte, el padre de una de las víctimas acusó al personal del IMSS de realizar un montaje al hacerle creer que su hijo seguía vivo en estado de gravedad, cuando en realidad había fallecido. Por esta situación presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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