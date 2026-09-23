México

Una obra de arte con forma de caja de huevo desató burlas en redes tras exhibirse en el Museo Carrillo Gil

La pieza “Foráneo” provocó bromas entre usuarios de X, quienes la confundieron con una verdadera caja de cartón

Una caja de cartón impresa sobre un pedestal blanco en el centro de una galería con cuadros expuestos en paredes azules
La caja de huevo es una de las 39 obras de artistas procedentes de 19 entidades reunidas en el Museo de Arte Carrillo Gil. El XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven
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Una caja de huevo exhibida en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Ciudad de México, se convirtió en tema de conversación en X. Su apariencia hizo que algunos usuarios bromearan sobre los objetos que podrían llevar al recinto para montar su propia exposición.

La pieza se llama Foráneo y es obra de la artista María Fernanda Enríquez, originaria de Morelos. Aunque parece una caja de cartón utilizada para transportar huevos y pertenencias, está elaborada con cerámica de alta temperatura, además de papel revolución y rafia. Forma parte del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven y recibió uno de los premios de esta edición.

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La reacción en redes surgió a partir de esa semejanza con un objeto cotidiano. Mientras unas publicaciones hicieron chistes sobre la caja, otras usaron el humor para explicar la relación entre la obra y la vida de quienes se mudan a otra ciudad.

“Yo también tengo algunas cajas”: las burlas en X por la obra

Una de las publicaciones dirigidas a la cuenta del Museo Carrillo Gil decía: “yo también tengo algunas cajas y triques viejos, vamos armando la exposición o qué”.

Captura de pantalla con un mensaje del usuario Gothic Kitty dirigido a la cuenta de la institución Carrillo Gil
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Otro usuario hizo un juego de palabras con la apariencia de la obra: “Es una caja de huevo, muchísimas huevos tienen para mostrar esto”.

Captura de pantalla con un mensaje del usuario Gothic Kitty dirigido a la cuenta de la institución Carrillo Gil
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Captura de pantalla con un mensaje del usuario Gothic Kitty dirigido a la cuenta de la institución Carrillo Gil
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Otros relacionaron la obra con una experiencia personal. “Me entró nostalgia: así llegué a la TAPO hace 25 años, y aún conservo la caja de huevos. ¿Valdrá más si es de Socorro Romero?”, escribió en X.

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Captura de pantalla con un mensaje del usuario Gothic Kitty dirigido a la cuenta de la institución Carrillo Gil
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El XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven

La caja de huevo es una de las 39 obras de artistas procedentes de 19 entidades reunidas en el Museo de Arte Carrillo Gil. El XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven presenta trabajos realizados en formatos como pintura, instalación, fotografía, arte objeto y video. Sus temas incluyen el consumo, la migración, el trabajo, la violencia y el deterioro ambiental.

Entre las piezas reconocidas en esta edición también figura Un poco más despacio, por favor, de Patricia Fuentes. La obra incorpora una palanca de microbús intervenida y aborda el desgaste de los trayectos cotidianos entre Ecatepec y la capital. Otra es El Edén, tienes que imaginarlo, de Leticia Vázquez González, un video que examina los discursos de prosperidad frente al impacto ambiental de la actividad petrolera en Tabasco.

El encuentro tiene antecedentes en un concurso para estudiantes de artes plásticas creado en 1966 y adoptó su nombre actual en 1981. La edición de este año pasó por Aguascalientes antes de llegar al Museo Carrillo Gil.

¿Qué es <i>Foráneo</i> y por qué parece una caja de huevo?

Foráneo toma como referencia las cajas que se reutilizan para transportar ropa, comida y otras pertenencias durante un viaje. De acuerdo con la explicación de la pieza, Enríquez reproduce en cerámica cajas y periódicos relacionados con desplazamientos. Su propuesta vincula esos objetos con las mudanzas, la separación de la familia y la búsqueda de oportunidades lejos del lugar de origen.

El material cumple una función en esa idea. La cerámica puede conservarse durante años, pero también romperse con un golpe. Esa combinación de resistencia y vulnerabilidad sirve a la artista para pensar en las personas que deben trasladarse, adaptarse a un sitio desconocido y construir nuevas redes de apoyo.

De acuerdo con la artista, la pieza se exhibe en el apartado Desgaste del encuentro. Allí, las marcas de uso y deterioro de distintos materiales forman parte de las reflexiones sobre la vida doméstica y el espacio público. La apariencia de cartón gastado que llamó la atención en redes es, por tanto, un rasgo deliberado de una obra realizada principalmente en cerámica.

La diferencia entre lo que parece ser y lo que es explica buena parte de la conversación. Vista rápidamente en una pantalla, la pieza puede parecer una caja que cualquiera ha tenido en casa. La información sobre sus materiales y el relato de quien migra le añade otra lectura, sin impedir que el público cuestione o haga bromas sobre ella.

¿Hasta cuándo se puede visitar la exposición?

La muestra del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven permanecerá en el tercer piso del Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 10 de enero de 2027. El recinto se encuentra en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, en la Ciudad de México. El horario publicado para la exposición es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Quienes acudan podrán comprobar de cerca qué aspectos de Foráneo se parecen a una caja usada durante una mudanza y cuáles revelan el trabajo con cerámica. La discusión que empezó con bromas en X abre, además, la pregunta que la obra lleva a la sala: qué objetos conserva una persona cuando tiene que dejar su lugar de origen.

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