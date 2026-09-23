Ceci Flores pide a Sheinbaum y a Godoy atender a madres buscadoras que protestan en FGR: “No sean inhumanas”

Ceci Flores pidió a Graciela Domínguez una reunión. | organización CIMAC

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Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, “no ser inhumanas” y atender a las madres buscadoras que instalaron un plantón indefinido frente a las oficinas de la Fiscalía, en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, la activista cuestionó la negativa de las autoridades para reunirse con las madres buscadoras, señalando que “no están pidiendo favores ni nada fuera de la ley”, sino que solo exigen hacer valer sus derechos y ser escuchadas por las autoridades.

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“Señora Presidenta, señora Fiscal: Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones. No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos”, se lee en la publicación.

En un video que acompaña la publicación, Flores cuestionó que las mujeres tengan que permanecer afuera de la Fiscalía, destacando que muchas de ellas son adultas mayores y no solo se enfrentan a ser ignoradas por las autoridades sino a las cuestiones climatológicas, como altas temperaturas y lluvias, solo para solicitar que se atiendan sus casos.

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“¿Qué les cuesta recibir a las madres, Ernestina Godoy? ¿Qué le cuesta salir y darle la cara a las madres?”, expresó.

Flores pidió que la FGR habilite un espacio para atender a las familias y revisar los asuntos que motivaron su protesta, cuestionando que las reuniones de trabajo no se traduzcan en resultados para localizar a las personas desaparecidas y acusando que solo se dan respuestas administrativas.

“¿Qué les cuesta salir y recibir a las madres, pasarlas a una sala, hablar sus temas, platicar con ellas?.

“(...) Nos dan un mejoralito, porque en realidad no solucionan los temas de verdad, porque nuestros hijos todavía no aparecen”, manifestó.

Flores recordó que lleva 11 años buscando a su hijo Alejandro y que este año localizó a su segundo hijo, después de siete años de búsqueda, por lo que expresó su solidaridad con los colectivos que protestan frente a la FGR.

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“Tengo once años de lucha, once años de dolor, de incertidumbre, once años que no tengo vida en la búsqueda de mi hijo Alejandro.

“Me duele su dolor porque lo vivo, porque soy una madre que lucha incansablemente por sus desaparecidos, por todos los desaparecidos”, comentó.

Flores pidió que los funcionarios que no puedan cumplir con las investigaciones dejen sus cargos.

“Atiéndanlas, escúchenlas, acepten sus peticiones, que lo único que queremos es que trabajen y que nos entreguen a nuestros hijos, que los busquen y los encuentren.

“Y si no pueden con el cargo, renuncien y dénselo a otra persona que sí quiera trabajar en la investigación de verdad”, agregó.