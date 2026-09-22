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Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

El exclavadista figura como concursante del programa de Netflix, mientras una publicación plantea dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones dentro del organismo deportivo federal

jahir ocampo -México- 22 septiembre
(Netflix/IG)
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Jahir Ocampo, director del CNAR y funcionario de la Conade, participa en el reality Habilidad física 100: México de Netflix, una aparición que abre cuestionamientos sobre sus presuntas ausencias laborales y las reglas aplicables a atletas becados, según una investigación publicada por Proceso.

El medio sostiene que Ocampo no habría solicitado vacaciones ni permiso sin goce de sueldo para atender las grabaciones del programa, realizadas entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.

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“No solicitó vacaciones ni permiso sin goce de sueldo durante el periodo de grabación del reality, por lo que se ausentó de sus responsabilidades en el Cnar tanto en días como en horas hábiles sin dejar de cobrar”, se detalla.

La publicación señala que el exclavadista mantiene un salario mensual de 52 mil pesos como responsable del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

Diving - World Aquatics Championships - Hamad Aquatic Centre, Doha, Qatar - February 2, 2024 Mexico's Jahir Ocampo Marroquin in action during the mixed 3m and 10m team final REUTERS/Evgenia Novozhenina
Jahir Ocampo se unió a la CONADE de Rommel Pacheco (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La participación del funcionario ocurre mientras el CNAR concentra a deportistas de selecciones nacionales, incluidos jóvenes y menores de edad, que entrenan, comen y permanecen en las instalaciones administradas por la Conade.

Ocampo asumió la dirección del centro tras concluir su carrera como clavadista.

Proceso señala presuntas ausencias de Jahir Ocampo durante las grabaciones

De acuerdo con Proceso, Jahir Ocampo habría atendido los llamados de la producción de Habilidad física 100: México sin tramitar un permiso formal ante la Conade ni una licencia sin sueldo.

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La revista sostiene que las condiciones de concentración del reality habrían limitado la posibilidad de que los participantes atendieran actividades fuera de la competencia. Según la publicación, los concursantes permanecían en un hotel y tenían restricciones para usar celulares, tomar fotografías o grabar videos.

Bajo esa versión, la participación de Ocampo en el programa habría coincidido con días y horarios laborales. Proceso plantea que ello podría representar un presunto incumplimiento de funciones relacionadas con la administración, atención y supervisión de las actividades del CNAR.

(Instagram/@jahir_ochampion)
(Instagram/@jahir_ochampion)

El medio también menciona el Manual de Organización de la Conade, que establece atribuciones para la dirección del centro. Entre ellas están coordinar actividades deportivas, asistenciales y administrativas, así como supervisar los servicios para atletas concentrados.

La publicación cita la Ley General de Responsabilidades Administrativas y plantea que las supuestas omisiones deberían ser revisadas por las autoridades competentes. Hasta la información expuesta por Proceso, no se incluye una postura pública de Jahir Ocampo, la Conade o Netflix sobre los señalamientos.

La nota de Proceso también sostiene que Ocampo aparece como “clavadista olímpico” dentro del programa, pese a que anunció su retiro de la competencia de alto rendimiento en noviembre de 2024. Su participación en la emisión no se presenta como una actividad vinculada formalmente con sus responsabilidades dentro del gobierno federal.

El reality reúne a 100 participantes en pruebas de fuerza y resistencia

Habilidad física 100: México es la adaptación nacional del formato surcoreano Physical: 100, una competencia de Netflix que reúne a 100 participantes de disciplinas deportivas, actividades físicas y oficios que requieren resistencia.

Especial
Busca a como de lugar llegar a la Copa del Mundo de Clavados. (Instagram)

La premisa consiste en someter a los concursantes a pruebas de fuerza, agilidad, estrategia, resistencia y trabajo en equipo. El formato elimina participantes de forma progresiva hasta definir a una persona ganadora, sin que el desempeño dependa únicamente de la masa muscular o de una disciplina específica.

La primera temporada mexicana se estrenó este 16 de septiembre y cuenta con nueve capítulos.

La producción mexicana retomó la fórmula de la franquicia nacida en Corea del Sur, con perfiles de alto rendimiento, luchadores, especialistas en artes marciales, entrenadores, atletas de deportes extremos y figuras del entretenimiento.

El formato se aleja de los realities centrados en la convivencia o el conflicto personal. Sus pruebas privilegian la condición física y la toma de decisiones bajo presión. La diversidad de participantes provoca enfrentamientos entre atletas con preparación distinta, desde especialistas en resistencia hasta competidores de fuerza o velocidad.

Jahir Ocampo pasa de los clavados a la dirección del CNAR

Jahir Ocampo Marroquín nació el 12 de enero de 1990 en el Estado de México. Su trayectoria se desarrolló principalmente en los clavados, con especialidad en trampolín de 3 metros y pruebas sincronizadas.

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En noviembre de 2024 que Ocampo anunció su retiro del alto rendimiento después de más de dos décadas en el deporte.

Durante su carrera, el exclavadista consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación de 2013. También obtuvo el primer lugar en trampolín de 3 metros en el Grand Prix FINA de 2015 y un bronce en saltos mixtos junto con Arantxa Chávez.

Junto con Rommel Pacheco, Ocampo representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La pareja terminó en el quinto lugar de la prueba de clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros.

Su última participación como atleta ocurrió en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 2024. En esa competencia obtuvo bronce en saltos sincronizados mixtos por equipos junto con Gabriela Agúndez, Randal Willars y Aranza Vázquez.

Tras su retiro, Rommel Pacheco, director de la Conade, lo nombró responsable del CNAR. El centro es una de las instalaciones federales destinadas a la preparación de atletas de alto rendimiento y selecciones nacionales.

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