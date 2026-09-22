México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,07% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,77 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,11%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un 7,29%.

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El euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso constante por primera vez en un periodo de un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,56%, menor que la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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