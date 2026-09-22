Aylín Mujica revela que llevarán las cenizas de su hijo Mauro Menéndez a un cementerio acuático

La actriz confirmó que un coágulo pulmonar y una neumonía provocaron el fallo múltiple de órganos que terminó con la vida de su hijo. (Captura de pantalla @aylinmujic)

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Aylín Mujica reveló que llevará las cenizas de su hijo Mauro Menéndez al único cementerio submarino que existe en el mundo. La actriz cubana confirmó, además, que la autopsia realizada en Barbados determinó que el joven murió por fallo múltiple de órganos derivado de una neumonía.

Menéndez, DJ profesional conocido en la escena musical como Maahez, falleció el pasado 16 de julio a los 31 años mientras viajaba por la isla caribeña. Su muerte se produjo tras un cuadro de salud que obligó a trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario.

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La autopsia confirmó un coágulo pulmonar agravado por el vuelo

Mujica explicó que los resultados médicos establecieron una cadena de complicaciones. “Lo de la autopsia que le hicieron fue que tenía... murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía”, relató.

A dos meses de la muerte de Mauro Menéndez, su madre habló sobre el proceso de duelo familiar y el homenaje que prepara bajo el mar. (IG)

La actriz detalló que su hijo también presentaba un coágulo en el pulmón, agravado por la altitud durante un vuelo previo al viaje. “Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, precisó.

El desenlace ocurrió mientras el joven contemplaba el paisaje frente al mar. “Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un infarto”, contó la conductora sobre los últimos momentos de su hijo en Barbados.

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Las cenizas descansarán en un monumento submarino

La cremación se realizó pocos días atrás, coincidiendo con el cumplimiento de dos meses del fallecimiento. La actriz explicó que eligió el destino final de los restos en función de los gustos del joven. “A Mauro le encantaba el mar y hay un... el único cementerio bajo el agua que existe en el mundo, que se llama el Panteón Neptuno”, señaló.

La actriz cubana detalló que el Panteón Neptuno, único cementerio submarino del mundo, albergará las cenizas de su hijo junto a símbolos que representaban su identidad. (Archivo)

Mujica aclaró que en Estados Unidos está prohibido arrojar cenizas al mar, por lo que optaron por esta alternativa legal. “Es un cementerio bajo el mar, donde tiene muchos elementos que le gustaban a Mauro, como el león, los extraterrestres y cosas que lo identifican a él”, explicó entre lágrimas.

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El plan contempla la instalación de una pieza conmemorativa personalizada. “Vamos a hacer como una lámina y la vamos a poner en el fondo del mar. Con sus cenizas vamos a hacer como un pequeño monumento debajo del mar”, detalló la actriz.

El padre del joven, Osamu Menéndez, también atraviesa el duelo a través de la creación artística. Según Aylín Mujica, compuso un tema disponible en su página bajo el nombre de Osamu Menéndez. “Los primeros acordes te rompen, es el dolor de un padre, era un hijo que él amaba toda la vida”, describió la actriz sobre la pieza musical.

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Aylín Mujica se apoyó en una tanatóloga mexicana recomendada por Maribel Guardia

Aylín Mujica reveló los resultados de la autopsia practicada en Barbados y explicó el destino final que eligió para los restos del DJ Maahez. (ig/maahez)

La actriz reconoció haber buscado acompañamiento profesional para sobrellevar el proceso. “Maribel Guardia, mi amiga hermosa, que ha estado todo el tiempo apoyándome, me mandó con una persona que me ayudó muchísimo”, relató. También mencionó conversaciones con una tanatóloga mexicana, contacto de su mejor amiga.

Aylín insistió en que prioriza el bienestar de sus otros dos hijos por encima de las opiniones externas sobre su forma de sobrellevar el duelo. “Lloro todos los días, todo el tiempo, todo el día lloro”, admitió, aunque remarcó que no dispone de tiempo para evaluar juicios ajenos. “Lo único que les deseo es que nunca pierdan un hijo, porque es el dolor más grande que puede experimentar una madre”, concluyó.

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