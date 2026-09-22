México Deportes

Selección Mexicana jugaría por primera vez en el Estadio BBVA de Monterrey en la Nations League: ¿cuándo sería?

Durante la Copa del Mundo 2026, el Gigante de Acero albergó cuatro partidos, aunque ninguno de ellos contó con la participación del conjunto Tricolor

Vista aérea de un estadio moderno rodeado de estacionamientos y vegetación, con un escudo futbolístico arriba a la derecha.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Selección Mexicana estaría cerca de volver a Monterrey y, de concretarse, lo haría en un escenario donde nunca ha disputado un partido: el Estadio BBVA, casa de los Rayados y uno de los inmuebles que albergó la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con Fox Sports, el Tricolor se presentaría en el Gigante de Acero el próximo 17 de noviembre, cuando dispute el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El rival todavía está por definirse.

PUBLICIDAD

Aunque Monterrey no fue considerada para los partidos de preparación de México ni durante el Mundial, la ciudad volvería a recibir al combinado nacional antes de que termine el año, ahora en un torneo oficial.

¿Cuándo jugaría México en el Estadio BBVA?

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

El encuentro del 17 de noviembre también tendría un significado especial para Rafael Márquez, ya que sería su primer partido oficial como local al frente de la Selección Mexicana.

Al tratarse de una fecha FIFA, el técnico podría contar con los jugadores mexicanos que militan en el extranjero. Entre los nombres que podrían aparecer en el Estadio BBVA están Julián Quiñones, Armando González y Johan Vásquez, además de otros elementos del Tricolor.

PUBLICIDAD

La posible elección de Monterrey también estaría relacionada con la actividad que tendrá el Estadio Banorte de la Ciudad de México durante esas fechas. El inmueble se encontrará en preparativos para recibir el partido de NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre, en lo que marcará el regreso del futbol americano a México.

¿Cuándo fue la última vez que México jugó en Monterrey?

Para encontrar el último partido de la Selección Mexicana en Nuevo León hay que remontarse al 11 de octubre de 2018. En aquella ocasión, el Tricolor enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario y consiguió una victoria por 3-2.

El equipo mexicano era dirigido de manera interina por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y tuvo que remontar en dos ocasiones. Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl Jiménez marcaron para México, mientras que Joel Campbell y Bryan Ruiz anotaron para Costa Rica.

De esta manera, si se concreta el partido en noviembre, el Tricolor regresaría a Monterrey después de ocho años y tendría su primer encuentro en el Estadio BBVA.

El Estadio BBVA, escenario mundialista en 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El Estadio BBVA fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 y durante los últimos años ha recibido diferentes partidos de importancia, entre ellos finales de la Liga de Campeones de Concacaf y de la Liga MX en las ramas varonil y femenil, encuentros del Campeonato Femenino de la Confederación y un repechaje intercontinental.

Durante la Copa del Mundo 2026, el Gigante de Acero albergó cuatro partidos: tres correspondientes a la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

En la fase de grupos se disputaron Suecia vs. Túnez, el 14 de junio; Túnez vs. Japón, el 20 de junio; y Sudáfrica vs. República de Corea, el 24 de junio. El 29 de junio se disputó el encuentro de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos.

Ahora, el inmueble mundialista podría tener como siguiente protagonista a la Selección Mexicana, que volvería a Monterrey para disputar un partido oficial de la Nations League.

Temas Relacionados

Selección MexicanaEstadio BBVAEstadio MonterreyNations LeagueRafael Márquezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 22 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy martes 22 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 22 de septiembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este martes 22 de septiembre

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este martes 22 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra

Anabel Hernández denuncia nuevas amenazas en su contra tras la publicación de su libro ‘Narcocracia’

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

ENTRETENIMIENTO

Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

Imelda Tuñón reveló que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados para Julián Figueroa

La Bebeshita señala que Belinda habría hecho que Christian Nodal la bloqueara en redes

Así es el cementerio acuático donde Aylín Mujica llevará las cenizas de Mauro Menéndez

Aylín Mujica revela que llevarán las cenizas de su hijo Mauro Menéndez a un cementerio acuático

DEPORTES

Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

Jahir Ocampo, bajo señalamientos por supuestamente participar en ‘Habilidad 100: México’ sin dejar funciones en Conade

Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX: presentarán iniciativa de ley de mérito deportivo

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre