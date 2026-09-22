Selección Mexicana jugaría por primera vez en el Estadio BBVA de Monterrey en la Nations League: ¿cuándo sería?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana estaría cerca de volver a Monterrey y, de concretarse, lo haría en un escenario donde nunca ha disputado un partido: el Estadio BBVA, casa de los Rayados y uno de los inmuebles que albergó la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con Fox Sports, el Tricolor se presentaría en el Gigante de Acero el próximo 17 de noviembre, cuando dispute el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El rival todavía está por definirse.

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Aunque Monterrey no fue considerada para los partidos de preparación de México ni durante el Mundial, la ciudad volvería a recibir al combinado nacional antes de que termine el año, ahora en un torneo oficial.

¿Cuándo jugaría México en el Estadio BBVA?

(REUTERS/Cristian De Marchena)

El encuentro del 17 de noviembre también tendría un significado especial para Rafael Márquez, ya que sería su primer partido oficial como local al frente de la Selección Mexicana.

Al tratarse de una fecha FIFA, el técnico podría contar con los jugadores mexicanos que militan en el extranjero. Entre los nombres que podrían aparecer en el Estadio BBVA están Julián Quiñones, Armando González y Johan Vásquez, además de otros elementos del Tricolor.

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La posible elección de Monterrey también estaría relacionada con la actividad que tendrá el Estadio Banorte de la Ciudad de México durante esas fechas. El inmueble se encontrará en preparativos para recibir el partido de NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre, en lo que marcará el regreso del futbol americano a México.

¿Cuándo fue la última vez que México jugó en Monterrey?

Para encontrar el último partido de la Selección Mexicana en Nuevo León hay que remontarse al 11 de octubre de 2018. En aquella ocasión, el Tricolor enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario y consiguió una victoria por 3-2.

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El equipo mexicano era dirigido de manera interina por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y tuvo que remontar en dos ocasiones. Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl Jiménez marcaron para México, mientras que Joel Campbell y Bryan Ruiz anotaron para Costa Rica.

De esta manera, si se concreta el partido en noviembre, el Tricolor regresaría a Monterrey después de ocho años y tendría su primer encuentro en el Estadio BBVA.

El Estadio BBVA, escenario mundialista en 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)

El Estadio BBVA fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 y durante los últimos años ha recibido diferentes partidos de importancia, entre ellos finales de la Liga de Campeones de Concacaf y de la Liga MX en las ramas varonil y femenil, encuentros del Campeonato Femenino de la Confederación y un repechaje intercontinental.

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Durante la Copa del Mundo 2026, el Gigante de Acero albergó cuatro partidos: tres correspondientes a la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

En la fase de grupos se disputaron Suecia vs. Túnez, el 14 de junio; Túnez vs. Japón, el 20 de junio; y Sudáfrica vs. República de Corea, el 24 de junio. El 29 de junio se disputó el encuentro de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos.

Ahora, el inmueble mundialista podría tener como siguiente protagonista a la Selección Mexicana, que volvería a Monterrey para disputar un partido oficial de la Nations League.

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