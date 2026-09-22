México

La Bebeshita señala que Belinda habría hecho que Christian Nodal la bloqueara en redes

La influencer contó los detalles del bloqueo que atribuye a los celos de una expareja anterior del cantante sonorense

Christian Nodal
La presentadora aseguró que también un grupo de sus amigas fue bloqueado por la misma persona en aquella época.(Facebook Bebeshita / Christian Nodal)
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Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, contó dentro de La Granja VIP 2026 que Christian Nodal la tiene bloqueada en redes sociales desde hace años, aunque negó que Belinda haya sido quien pidió el bloqueo.

La confesión ocurrió durante una plática dentro del reality con Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar, y con Pablo Montero. “Christian me tiene bloqueada. Yo no hice nada, le daba like”, relató la influencer sorprendiendo a sus compañeros.

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Ambos coincidieron en fecha: los likes mutuos ocurrieron cuando Nodal era coach del famosos programa La Voz México y ella grababa otro reality, lo que ubica el episodio antes de su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Bebeshita descarta a Cazzu y aclara que fue una expareja anterior

Kunno le preguntó de forma directa si la “novia celosa” había sido Cazzu. La influencer respondió que no, pues el bloqueo sucedió años atrás, cuando el cantante sonorense todavía no salía con la rapera argentina mejor conocida como La Jefa.

Bebeshita
La confesión surgió durante una charla con Kunno y Pablo Montero, quienes especularon sobre la identidad de la expareja celosa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

“Creo que fue una ex antes la que me bloqueó”, explicó Daniela Alexis en el testimonio recogido por el mismo medio. Por las fechas que ella misma describió, en el programa dedujeron que se trataba de Belinda, aunque la propia Bebeshita nunca pronunció ese nombre en la conversación.

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“Nos conocíamos porque él estaba de coach en un programa y yo trabajaba por ahí, entonces pasaba por los pasillos y nos veíamos”, detalló sobre el origen de la interacción digital con Nodal.

La influencer descartó que los celos fueran el motivo real del bloqueo

Pese a que sus compañeros insistieron en la teoría de los celos, Bebeshita ofreció una lectura distinta sobre la actitud de la expareja del sonorense. “Siento que ella no lo hace por celos, lo hace por dominante”, sostuvo la creadora de contenido muy segura.

La influencer añadió que se percató del bloqueo de manera casual, cuando intentó buscar el perfil del cantante para asistir a uno de sus conciertos. “Un día fui a un concierto y lo busqué, entonces vi que Christian Nodal ya no me salía”, contó.

Con humor, pidió que le transmitieran un mensaje directo al cantante. “Ya mejor dile que me desbloquee, que ni siquiera es mi tipo”, expresó Daniela Alexis ante la risa de sus compañeros de reality.

Cabe señalar que durante la plática, la Bebeshita precisó además que el bloqueo no se limitó a ella: según la influencer, la expareja de Christian Nodal también bloqueó a un grupo de sus amigas cercanas, con quienes el cantante tampoco mantenía contacto directo solo en redes sociales.

Christian Nodal y Belinda
Kunno, amigo cercano de Nodal, respaldó la versión de los celos y explicó por qué el cantante no ha revertido el bloqueo hasta hoy.

Kunno respalda la teoría y explica por qué Christian Nodal sigue sin usar redes

Kunno, quien se ha presentado como uno de los amigos más cercanos de Ángela Aguilar y de Christian Nodal, apoyó la versión de Bebeshita sobre los celos de la entonces pareja del cantante, aunque entre risas prefirió no pronunciar el nombre.

El influencer explicó que actualmente Nodal casi no utiliza redes sociales, lo cual podría ser la razón por la que el bloqueo nunca se revirtió, según relató en el relaity de TV Azteca.

El controversial creador de contenido también descartó de forma tajante que Ángela Aguilar sea quien controla los contactos del cantante con otras mujeres. Aseguró que su amiga “no es así” y habló bien de ella durante la conversación en la segunda temporada de la La Granja VIP.

El cruce de datos entre el programa y la época de coach del sonorense ubica el episodio en una etapa previa a Ángela Aguilar, y coincide con la una de las exparejas públicas de Nodal en ese periodo, que habría sido Belinda. Aunque ni Bebeshita ni Kunno confirmaron el nombre de forma explícita durante la charla.

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