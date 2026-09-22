Conciertos de Stray Kids en México: cómo imprimir el banner oficial para sus shows en el Estadio GNP Seguros

STRAYCITY es un festival creado por Stray Kids que reúne en el mismo cartel a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. (Tomada de Instagram: pablodeyta)

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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. Ante el regreso del grupo, el fandom mexicano prepara sorpresas para ambas noches, entre ellas un fanproject de luces y banners oficiales con los que buscan impresionar a la agrupación de K-pop.

STRAYCITY es un festival creado por el grupo surcoreano que reúne en el mismo cartel a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que antes de llegar a territorio mexicano también incluyó paradas en Bogotá y Buenos Aires.

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Quiénes son Stray Kids

Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda se formó a fines de 2017 a partir de un reality show de JYP Entertainment. Sus integrantes son Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

El grupo se distingue dentro del K-pop por ser un proyecto autoproducido: el trío 3RACHA, integrado por Bang Chan, Changbin y Han, lidera la composición y producción de su discografía.

Con más de 31 millones de discos vendidos a nivel mundial, Stray Kids alcanzó en agosto pasado su noveno álbum consecutivo en el número uno del Billboard 200 con el mini álbum ‘THIS & THAT’. La secuencia arrancó en 2022 con ‘ODDINARY’, continuó en 2024 con ‘合 (HOP)’ y se extendió en 2025 con ‘KARMA’ y ‘DO IT’, antes del más reciente lanzamiento.

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Ese noveno número uno los coloca como el grupo con más álbumes en la cima de esa lista en el siglo XXI, y los deja empatados con The Rolling Stones en el segundo lugar histórico, solo detrás de The Beatles. El lanzamiento de ‘THIS & THAT’ generó 369,000 unidades equivalentes en Estados Unidos durante su primera semana.

Canciones como ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’ y ‘S-Class’ los posicionaron en el ranking Billboard Global 200 y los consolidaron como referentes del pop coreano actual.

Cómo imprimir el banner oficial para sus conciertos

La fan base Stray Kids Unión México ha puesto al alcance de todos los diseños elegidos para sorprender a los cantantes en sus shows en México. (X/@SKZunionMexico)

La cuenta de fans Stray Kids Unión México, una de las fan bases más grandes de la agrupación en el país, compartió en sus redes sociales los diseños finales de los banners oficiales que el público podrá levantar durante ambas noches para sorprender a los idols.

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Aunque en los shows de K-pop de acostumbra el entregar los banners a los asistentes al ingresar al recinto, en esta ocasión la fan base apuntó que sólo la entregará una cantidad limitada de piezas impresas el día de los shows, “debido a la falta de donaciones”.

Ante esa limitación, la misma cuenta ofreció el archivo digital de ambos diseños para que cualquier asistente pueda imprimir su propio banner antes de las fechas del concierto, sin depender de la entrega física gestionada por la comunidad.

El enlace para descargarlos es el siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/1fYU52AtBgJaxq_j3GegZPL3eOl-0DsGa

El banner del 25 de septiembre lleva el nombre “Mexaverse” y retoma la estética de la lucha libre mexicana. El diseño, ilustrado por la cuenta @sofi.trazos, muestra a los personajes SKZOO vestidos como luchadores enmascarados, enmarcados dentro de una máscara de lucha libre en tonos rojo y dorado, con el título del concepto en letras doradas en la parte superior.

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La fan base Stray Kids Unión México ha puesto al alcance de todos los diseños elegidos para sorprender a los cantantes en sus shows en México. (X/@SKZunionMexico)

El banner del 26 de septiembre se llama “STRAYCITY” y utiliza una temática prehispánica, con ilustración de Leebeat Studio. Los personajes SKZOO aparecen ataviados con tocados de plumas y ornamentos que remiten a deidades mesoamericanas, junto a una serpiente emplumada que atraviesa toda la composición del diseño.

Ambos banners incluyen la misma instrucción impresa en la parte inferior de la pieza: levantar el banner durante la canción “Stray Kids”, a la altura de los hombros, para no tapar la visibilidad de los demás asistentes en el estadio.

Medidas y papel recomendado para la impresión

Las medidas oficiales del banner son de 14 por 38 centímetros. La cuenta recomienda usar papel couché de 200 gramos para la impresión, un material más grueso que el papel bond estándar, que ofrece mejor resistencia y acabado visual en los diseños durante las horas del concierto.

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La iniciativa de los banners se suma a otras dinámicas organizadas por el fandom mexicano para las dos fechas de STRAYCITY, entre ellas un fanproject de luces coordinado a través de la aplicación Concerts Lights, que busca sincronizar efectos visuales en distintos momentos del show con canciones de RENEE, Andrés Obregón, NEXZ y Stray Kids.