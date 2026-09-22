México

Imelda Tuñón reveló que mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados para Julián Figueroa

La viuda del cantante detalló el mecanismo que usó para obtener fármacos a nombre propio y entregarlos a Julián

imelda tuñon y julian figueroa
La viuda del cantante detalló el mecanismo que usó para obtener fármacos a nombre propio y entregarlos a Julián. (Instagram imetunon)
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Imelda Tuñón, expareja de Julián Figueroa, recientemente admitió en una entrevista de podcast que fingió síntomas psiquiátricos propios con el fin de obtener medicamentos controlados que después administraba al cantante. Los comentarios que realizó frente a micrófonos y cámaras, generó controversia en septiembre de 2026 por involucrar fármacos que Figueroa no lograba conseguir a través de sus propios especialistas.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, declaró Tuñón sin rodeos al recordar el episodio. La estrategia, según su relato, surgió ante la negativa reiterada de los médicos de Figueroa a recetarle tratamiento para dormir. “A él sus psiquiatras no le daban, no le querían dar eso. Entonces ya era una cosa terrible”, explicó.

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La viuda de Figueroa detalló el mecanismo que usó durante las consultas para acceder a las pastillas. “Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas”, relató entre risas. Añadió que la finalidad era clara desde el inicio: “Se las tomaba Julián”, precisó sobre el destino real de la medicación que ella solicitaba.

Según su versión, Figueroa padecía ansiedad severa y dificultad crónica para dormir, condiciones que no encontraban respuesta en el sistema médico que lo atendía directamente. Ante ese vacío, Tuñón decidió asumir el papel de paciente para tramitar las recetas en su nombre.

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(IG: @julian_f.f)
La expareja de Julián Figueroa admite que fingió síntomas de ansiedad para conseguir medicamentos que el cantante no lograba obtener con sus propios médicos. (IG: @julian_f.f)

La psiquiatra a la que engañó llegó a diagnosticarla con trastorno bipolar desde la primera sesión, sin ningún tipo de evaluación previa. “El primer día que estuve con ella dijo que yo tenía trastorno bipolar y de ahí se agarraron para meterme en una cantidad de problemas”, afirmó Tuñón.

Calificó ese diagnóstico como una falla evidente del proceso clínico. “Que quién sin hacerte un examen diagnóstico te va a decir eso. Está supermal”, cuestionó. El señalamiento, sin sustento médico riguroso según su testimonio, terminó utilizado en su contra durante disputas relacionadas con la crianza de su hijo.

Tras el diagnóstico inicial, Imelda Tuñón consultó a otros dos especialistas y decidió ser transparente sobre la situación real. “Ya vi a otros dos psiquiatras diferentes y ya les platiqué la verdad”, contó. Los exámenes posteriores arrojaron un resultado distinto al que originalmente se le había atribuido.

“Sí tengo algo, se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad y lo tengo muy fuerte, pero fuera de eso no soy bipolar”, puntualizó entre risas. Aseguró además que revisar su propio historial clínico le resultó casi cómico: “Me estaba muriendo de la risa”.

Abogado de Maribel Guardia analiza acciones penales tras la confesión de Imelda Tuñón

Julián Figueroa Imelda Garza
La revelación sobre las mentiras a una psiquiatra reabrió el debate sobre el acceso a medicamentos controlados. (Foto: Instagram)

La revelación desató una respuesta legal inmediata desde el entorno de Maribel Guardia. Su abogado, Alonso Beceiro, anunció que impulsará acciones penales contra Tuñón por presuntos delitos contra la salud y homicidio doloso u omisión de cuidados, luego de detectar “inconsistencias” en la investigación sobre la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023.

El litigante cuestionó las versiones ofrecidas por Tuñón sobre el día del fallecimiento. “El cambio de las declaraciones, quién se encontraba en el lugar de los hechos y el tiempo en que tarda en avisar nos coloca en la posición de iniciar acciones penales”, explicó.

Beceiro vinculó la confesión con un interés económico de fondo. “Quien ha perseguido a muerte que ese testamento quede sin efectos es Imelda, porque quiere quedarse de manera personal con la mitad de la herencia”, sostuvo. La denuncia formal se presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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