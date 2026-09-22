Presidente de Leones Negros señala las represalias que sufrieron los equipos de la Liga de Expansión por acudir con el TAS

José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, acusó que los clubes de la Liga de Expansión que recurrieron al TAS enfrentaron represalias económicas (VisualesIA ScribNews)

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José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, acusó durante un conversatorio titulado “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, que los clubes de la Liga de Expansión que recurrieron al TAS enfrentaron represalias económicas y la ruptura de comunicación con la Federación Mexicana de Futbol, en medio de la discusión legislativa sobre el regreso del ascenso y descenso.

Castellanos afirmó que los seis equipos que llevaron el conflicto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejaron de recibir el fondo de mejoras, un apoyo de 20,000,000 pesos que sí fue entregado a los clubes que no participaron en el procedimiento.

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Jugadores de Atlético Morelia y Leones Negros sostienen una manta en la que se lee: "México gritó por su libertad. Hoy gritamos por la nuestra", previo al partido de fútbol de la segunda división, en Morelia, Michoacán, el sábado 19 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Solis)

El directivo sostuvo que la suspensión del pago ocurrió después de que los equipos presentaron su primer recurso ante el TAS. Expuso que aquel fondo correspondía al último año en que los clubes de la Liga de Expansión podían acceder a esos recursos.

“Este, inmediatamente cuando fuimos al TAS el año pasado, eh, el fondo de mejoras al que accedíamos los seis equipos que fuimos al TAS, entre ellos Me-Mérida, inmediatamente nos quitan el fondo de mejoras. Es decir, todos los equipos que no fueron al TAS recibieron sus veinte millones de pesos del fondo de mejoras, que era el último año que lo íbamos a recibir, y los equipos que fuimos al TAS no lo recibimos”

Leones Negros denunció presiones antes del recurso ante el TAS

Durante la reunión en el Senado que tuvieron varios directivos el día de ayer, el presidente de Leones Negros señaló que, antes de acudir al TAS, los clubes recibieron mensajes para desistir de una demanda contra las autoridades del futbol mexicano. Describió esas advertencias como amagos velados dirigidos a frenar el litigio.

Castellanos comparó la posible acción ante el tribunal internacional con sacar una pistola y aseguró que la respuesta de las autoridades habría sido sacar los tanques. Para el directivo, las advertencias buscaron evitar que los equipos cuestionaran el modelo que mantuvo suspendido el ascenso y descenso.

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“No, no ha habido, no ha habido relación. Eh, había más bien, eh, amagos, amagos velados. Palabras así como que si ustedes, o sea, si nosotros íbamos a demandar, si nosotros íbamos al TAS, este, es decir, que si nosotros sacábamos la pistola, o sea, yendo al TAS, este, ellos nos iban a sacar los tanques, ¿no? Tenían la indicación de sacar los tanques."

El dirigente sostuvo que la disputa no respondió a un capricho de los clubes inconformes. Dijo que el reclamo se centró en la falta de movilidad deportiva entre la Liga de Expansión y la Liga MX.

Cabe recordar que la suspensión del ascenso y descenso comenzó en 2020. El acuerdo original contempló una pausa de seis temporadas, bajo el argumento de estabilizar las finanzas de los equipos que en ese momento competían en la entonces Liga de Ascenso.

Para la temporada 2026-2027, el reglamento de la Liga MX estableció que no habría descenso desde el máximo circuito ni ascenso desde la Liga de Expansión. Esa disposición mantuvo cerrada la posibilidad de llegar a Primera División mediante los resultados deportivos.

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El rector de la UdeG defendió el regreso del ascenso y descenso al asegurar que forma parte de la esencia del futbol mexicano.

Los clubes que acudieron al tribunal quedaron fuera de reuniones

Castellanos aseguró que la relación entre Leones Negros y la Federación Mexicana de Futbol se rompió tras la presentación de un nuevo recurso ante el TAS. Dijo que el contacto quedó limitado a abogados y cartas formales.

El presidente del club jalisciense afirmó que nadie habló directamente con Leones Negros desde la asamblea celebrada el 22 de abril. También sostuvo que otros equipos sí fueron convocados a reuniones en la Federación, mientras que los clubes involucrados en el litigio quedaron fuera de esos encuentros.

Para Castellanos, el trato fue distinto entre los equipos que aceptaron las condiciones de competencia vigentes y aquellos que reclamaron cambios en el sistema.

Durante el mismo encuentro, el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, anunció que presentará una iniciativa para incorporar el mérito deportivo dentro de la legislación mexicana. La propuesta busca establecer reglas basadas en competencia, mérito y oportunidades para las organizaciones deportivas.

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La Liga de Expansión Mx no cuenta con ascenso y la Liga Mx no tiene descenso. (X / Liga BBVA Expansión MX )

La iniciativa no representó el regreso inmediato del ascenso y descenso, ya que tiene que pasar por el proceso legislativo antes de una eventual aprobación.

La discusión en el Senado coincidió con una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio sobre posibles prácticas monopólicas en la afiliación, organización y acceso a las competencias de futbol profesional federado en México.