Así es el cementerio acuático donde Aylín Mujica llevará las cenizas de Mauro Menéndez

Dos meses después de la cremación de Mauro Menéndez, su madre confirmó el destino final de sus restos. (Captura de pantalla @aylunmujic)

Guardar

Aylín Mujica reveló que las cenizas de su hijo Mauro Menéndez, DJ conocido como Maahez, descansarán en Neptune Memorial Reef, el único cementerio acuático que existe en el mundo. El joven murió el 16 de julio a los 31 años en Barbados, tras un fallo múltiple de órganos derivado de una neumonía.

La actriz cubana explicó los detalles del diagnóstico que determinó la causa de muerte de su hijo. “Lo de la autopsia que le hicieron fue que tenía... murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía”, relató.

PUBLICIDAD

Mujica precisó que un coágulo pulmonar, agravado por un vuelo previo al viaje, complicó el cuadro clínico. “Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, detalló Aylín durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años. (ig/maahez)

Mauro Menéndez falleció mientras observaba el atardecer en la playa, según el relato de su madre. “Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un infarto”, contó Mujica sobre los últimos momentos de su hijo.

La cremación se realizó pocos días atrás, al cumplirse dos meses del fallecimiento. La actriz decidió el destino final de los restos con base en los gustos personales del joven durante su vida.

PUBLICIDAD

“A Mauro le encantaba el mar y hay un... el único cementerio bajo el agua que existe en el mundo, que se llama el Panteón Neptuno”, señaló Mujica sobre la elección del sitio.

La actriz reconoció haber buscado apoyo profesional para sobrellevar el proceso de duelo. “Maribel Guardia, mi amiga hermosa, que ha estado todo el tiempo apoyándome, me mandó con una persona que me ayudó muchísimo”, relató Mujica.

“Lloro todos los días, todo el tiempo, todo el día lloro”, admitió la actriz, quien remarcó que prioriza el bienestar de sus otros dos hijos por encima de los juicios externos sobre su forma de vivir el duelo.

PUBLICIDAD

Aylín Mujica describió el monumento submarino que la familia instalará en su memoria bajo las aguas de Florida. (Archivo)

Por qué eligieron un cementerio submarino

Cabe señalar que en Estados Unidos está prohibido arrojar cenizas directamente al mar, lo cual llevó a la familia a buscar una alternativa legal y simbólica. “Es un cementerio bajo el mar, donde tiene muchos elementos que le gustaban a Mauro, como el león, los extraterrestres y cosas que lo identifican a él”, explicó la actriz visiblemente conmovida.

El plan familiar contempla instalar una pieza conmemorativa personalizada en el fondo marino. “Vamos a hacer como una lámina y la vamos a poner en el fondo del mar. Con sus cenizas vamos a hacer como un pequeño monumento debajo del mar”, detalló Mujica.

PUBLICIDAD

Así es Neptune Memorial Reef, el arrecife artificial más grande del mundo

El cementerio se ubica a 5 kilómetros al este de Key Biscayne, en Miami, y representa el mayor arrecife artificial creado por el ser humano. Abarca más de 6 hectáreas de suelo oceánico a 12 metros de profundidad, con un diseño inspirado en la mítica Atlántida.

Además de las urnas, las familias pueden fijar una placa conmemorativa en el lugar de descanso de sus seres queridos. (Neptune Memorial Reef)

El sitio cuenta con la certificación del Green Burial Council y cumple con los permisos de organizaciones ambientales. Un estudio del Departamento de Gestión de Recursos Ambientales determinó que la vida marina alrededor del arrecife pasó de cero a miles de organismos en sus primeros dos años.

Jim Hutslar, uno de los fundadores originales y maestro de buceo, administra los despliegues en el arrecife y acompaña a las familias que visitan los memoriales. Las familias colocan piezas conmemorativas fijadas de forma permanente con epoxi de uso submarino.

PUBLICIDAD

El acceso al lugar está abierto para quienes rentan botes y practican esnórquel, así como para buzos certificados que pueden monitorear el crecimiento del arrecife. El sitio también atrae a biólogos marinos, estudiantes e investigadores de distintas partes del mundo.