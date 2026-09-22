Huracán Polo podría llegar a categoría 5 hoy 22 de septiembre: a qué hora sería y cuál es su trayectoria

Un mapa satelital ilustra la trayectoria proyectada de un huracán y el impacto de lluvias intensas en los estados del Pacífico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Polo podría convertirse en categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, a las 12:00 horas de este martes 22 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su reporte de las 03:00 horas.

Polo se localiza, en su corte más reciente, a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 km/h, con una presión mínima central de 935 hectopascales.

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A qué hora Polo alcanzaría categoría 5 este martes

Corte de las 3:00 horas del 22 de septiembre. (Conagua)

La tabla de pronóstico del SMN proyecta que Polo entre a categoría 5 a las 12:00 horas de este martes 22 de septiembre, con vientos de 280 kilómetros por hora y rachas de 345 km/h, ubicado a 305 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de Galeana, Guerrero.

El sistema mantendría esa intensidad durante la medianoche del miércoles 23, con vientos de 270 km/h, a 275 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de Galeana. El pronóstico contempla que Polo continúe en categoría 5 hasta el mediodía del miércoles, con vientos de 260 km/h, a 240 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

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Ese pico de intensidad, de acuerdo con el historial de seguimiento de la dependencia, llega después de un incremento de 185 kilómetros por hora en las últimas 36 horas: Polo tenía vientos de apenas 55 km/h la tarde del domingo 20 de septiembre.

Cuál es la trayectoria proyectada del sistema

Trayectoria pronosticada para el huracán Polo en México. (Conagua)

El pronóstico contempla que Polo descienda a categoría 4 a las 00:00 horas del jueves 24 de septiembre, con vientos de 250 km/h, ubicado a 215 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Esa intensidad se mantendría al mediodía del jueves, con vientos de 240 km/h, a 235 kilómetros al suroeste de la misma referencia.

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El sistema continuaría como categoría 4 la medianoche del viernes 25, con vientos de 230 km/h, a 300 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y se mantendría en ese nivel hasta la medianoche del sábado 26, con vientos de 215 km/h, a 490 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El último corte de la tabla ubica a Polo en categoría 3 la medianoche del domingo 27 de septiembre, con vientos de 195 km/h, a 380 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema mantiene un desplazamiento hacia el este-sureste a 9 km/h, con un giro posterior hacia el noroeste y el oeste que lo alejaría de forma progresiva de las costas del Pacífico mexicano.

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Las lluvias intensas afectarán a cuatro estados del Pacífico

La circulación de Polo generará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste) y Oaxaca (oeste), de acuerdo con el reporte de la Conagua. Jalisco, en su porción sur, suroeste y costa, registraría lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

El oleaje alcanzará de 3.0 a 4.0 metros en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.0 a 3.0 metros en Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco. Los vientos sostenidos llegarán a 40 y 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, en las costas de Michoacán y Guerrero.

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La Conagua mantiene la zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, y exhortó a la población a extremar precauciones ante lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

El sistema se saltó la categoría 3 en su primera intensificación

Un celular muestra un aviso de alerta por huracán frente a una zona costera afectada por fuertes vientos y oleaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de seguimiento del SMN muestra que el salto más pronunciado de Polo ocurrió entre el reporte de las 21:00 horas del lunes 21 de septiembre, con vientos de 175 km/h, y el de las 00:00 horas del martes, con 215 km/h. Ese aumento de 40 km/h en tres horas llevó al sistema de categoría 2 directo a categoría 4, sin pasar por categoría 3.

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La intensificación acelerada llevó también a las autoridades educativas de Guerrero a suspender clases en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco desde el martes 22 de septiembre, mientras el sistema apenas transitaba por categoría 1.

¿Cuáles son las características de un huracán categoría 5?

Un huracán de categoría 5 representa el nivel más alto de intensidad en la escala Saffir-Simpson, utilizada para clasificar los ciclones tropicales de acuerdo con la fuerza de sus vientos sostenidos. Se trata de fenómenos capaces de provocar destrucción generalizada, inundaciones costeras severas y afectaciones que pueden prolongarse durante semanas.

El huracán Otis alcanzó la categoría 5 en el 2023.. (AP Foto/Marco Ugarte)

La principal característica de un huracán de categoría 5 son sus vientos sostenidos de 252 km/h o más, con ráfagas que en algunos casos pueden superar los 300 km/h. Esta fuerza es suficiente para arrancar techos, derribar árboles de gran tamaño, destruir postes de energía y causar daños estructurales incluso en edificaciones bien construidas.

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Además, estos ciclones suelen presentar un ojo bien definido, rodeado por una pared de tormentas con lluvias intensas y los vientos más violentos del sistema.

Aunque la categoría se determina únicamente por la velocidad del viento, los huracanes de este nivel también generan otros peligros de gran magnitud. Entre ellos destacan la marejada ciclónica, que puede inundar amplias zonas costeras con varios metros de agua, así como las lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones repentinas y deslaves en regiones montañosas.

Las autoridades de protección civil advierten que un huracán de categoría 5 puede dejar comunidades incomunicadas por días o semanas debido a la interrupción de servicios como electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

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En México, siete huracanes han tocado tierra con categoría 5 desde que existen registros modernos: Janet (1955), Beulah (1967), Anita (1977), Gilbert (1988), Dean (2007), Patricia (2015) y Otis (2023). De ellos, cinco impactaron por el Atlántico y dos por el Pacífico.