Bajista de Pxndx rompe el silencio: admite plagio a canciones de Green Day, MCR y Blink-182 tras años de rumores

Ricky Treviño, exbajista de Pxndx, confirma que la banda copió canciones de Green Day, My Chemical Romance, Blink-182 y otros gurpos. (Redes sociales)

Guardar

Durante casi dos décadas, la agrupación Pxndx cargó con una de las acusaciones más polémicas del rock mexicano: el haber plagiado canciones de bandas como Green Day, My Chemical Romance y Blink-182, entre otras. Mientras José Madero, vocalista, negó los señalamientos y siempre habló de “inspiración”, Ricky Treviño, exbajista de la banda, ha roto el silencio y finalmente ha admitido sin rodeos: “Sí, claro”.

La confesión ocurrió durante una entrevista con el youtuber Melo Montoya, donde Treviño no solo confirmó que las copias existieron, sino que ha reconocido que eran “muy evidentes” y que incluían desde letras hasta melodías, reabriendo una controversia que marcó para siempre la historia de la agrupación regiomontana.

PUBLICIDAD

El bajista detalla qué bandas fueron copiadas

Al preguntarle qué bandas fueron las más copiadas por Pxndx, Treviño no lo pensó mucho. “Pues de los típicos que, que escuchábamos en ese entonces, ¿no? O sea, pues My Chemical Romance, Green Day, Blinks”, enumeró.

El bajista reconoció que My Chemical Romance fue una de las bandas a las que plagiaron.

Al ser cuestionado sobre si el resto de los integrantes reconocía lo ocurrido, Treviño respondió: “Sí, pues yo creo que todos hablan muy abiertamente de esto, porque pues sí... sí pasó”. Sin embargo, esta postura no ha sido sostenida por el resto de la agrupación.

Esta declaración representa una ruptura con la postura histórica de la banda. Su vocalista, José Madero, siempre había evitado usar la palabra “plagio” y prefería hablar de “inspiración” en entrevistas previas, como la que dio al programa Reactor 105, donde dijo: “No robé las frases, me inspiré en ellas”.

PUBLICIDAD

El baterista Kross ofreció una defensa similar en 2006, en entrevista con el programa Versus, de Telehit. Ahí apeló a la casualidad: “No robamos, es coincidencia, no sé... el subconsciente te traiciona”.

Según el relato de Treviño, el escándalo de plagio estuvo a punto de provocar su salida de la agrupación. “En algún momento a mí me llegó la idea de salirme de la banda, de que, pues yo no quiero cargar con esta culpa”, confesó sobre el momento más álgido de la controversia.

Ricky Treviño, conocido como Ricky PXNDX, habló de las acusaciones de plagio contra la agrupación regiomontana. (YouTube: Melo Montoya/Captura de pantalla)

Un consejo externo cambió su decisión. Su amigo Guille Prieto le dijo “ride the lightning, güey. O sea, síguele, güey, a ver qué pasa, güey”, recordó el bajista, quien decidió continuar con el proyecto pese a la presión mediática.

PUBLICIDAD

La crisis, lejos de fracturar al grupo, los unió como equipo. “Conforme estaba pasando todo eso de los plagios, nosotros irónicamente nos unimos más como banda”, explicó Treviño sobre el proceso interno que vivieron tras el escándalo.

Los descubrimientos que hicieron fans de otras agrupaciones incluyeron entre los presuntos plagios: “Mi Huracán Llevaba Tu Nombre”, que utiliza el mismo riff que “Elegy”, de Inspection 12. También “En el Vaticano” comparte progresión de acordes con “It’s Just Me”, de Allister, y “Hola” se señala como una versión alterada de “Fat Lip”, de Sum 41.

Otros casos documentados por distintos medios incluyen “Mi Muñeca”, con similitudes a “Today”, de The Smashing Pumpkins; “Cita en el Quirófano”, vinculada tanto a “Lilacs and Lolita”, de From Autumn to Ashes, como a “Playing for Keeps”, de Matchbook Romance; y “Gripa y Mundial”, relacionada con “Sick Boy”, de MxPx, banda de la que la agrupación mexicana habría tomado la “X” en su nombre.

PUBLICIDAD

De más más descaradas, a decir de los internautas, habrían sido “Miedo a las Alturas”, que reproduce de forma casi literal la letra de “It’s Not a Fashion Statement, It’s a Deathwish”, de My Chemical Romance, mientras que “Descanso = Ódiame” retoma fragmentos de “Nobody Puts Baby in the Corner”, de Fall Out Boy.

El disco Amantes Sunt Amentes como estrategia de reivindicación

La respuesta de Pxndx tras las acusaciones de plagio fue lanzar rápidamente un nuevo álbum para cambiar la narrativa pública. “Para ti con desprecio duró un año máximo, porque ahí fue exactamente el tiempo cuando fue lo de los plagios y sacamos el Amantes”, detalló el exbajista sobre la estrategia de la disquera.

PUBLICIDAD

El resultado, según Treviño, superó las expectativas comerciales de la banda. “Fue como una reivindicación a los errores que cometió la banda, de los plagios y de todo eso”, afirmó sobre el disco que marcaría un nuevo capítulo en la carrera del grupo.

Portada del álbum Amantes Sunt Amentes (PXNDX)

El impacto en popularidad se mantiene hasta la actualidad. “Si tú checas cuáles son las canciones más populares de Panda, todas son del disco amarillo (...) del disco de la reivindicación”, aseguró Treviño, en referencia a Amantes Sunt Amentes.

El músico ventiló que el escándalo de plagios generó un movimiento de detractores que se manifestó de forma física durante las presentaciones de la banda. “Sí iban antipandas a los shows de Panda nada más para pintarnos dedos y tirarnos cosas. Sí pasó”, relató Treviño sobre los enfrentamientos que documentó ese periodo.

PUBLICIDAD

El músico contextualizó la magnitud del escándalo en aquel momento: “Se hizo noticia nacional”, recordó, en referencia a la cobertura mediática que alcanzó el tema en México.

Sobre el rumor de que Green Day habría demandado a la banda por 944 mil dólares tras el presunto plagio de “Dry Ice” y “At the Library”, Treviño lo desmintió de forma directa. “Sí, que hubo demandas y todo eso. Bueno, eso no es cierto”, aclaró el exbajista.

Los egos que impiden la reunión de Pxndx

Sobre un posible reencuentro, Treviño reconoce que persisten conflictos internos que frenan un posible regreso de la banda. “Yo creo que hay mucho problema interno que está muy difícil de sobrepasar. Y te digo, son egos, son egos entre integrantes”, explicó sobre el obstáculo principal para una reunión.

PUBLICIDAD

El músico habló de si podría haber un reencuentro de Pxndx. (infobae México)

El propio bajista asegura haber superado ese conflicto personal tras su proceso de aislamiento en la selva. “Como yo ya maté mi ego, yo ya no tengo problema con nada”, afirmó, en contraste con la tensión que describe entre el resto de los músicos.

Pese a ese panorama, Treviño se declara completamente dispuesto a un regreso. “Que sí, obvio”, respondió sin dudar cuando Montoya le preguntó qué haría si Madero, Cross y Arturo Arredondo lo llamaran para retomar el proyecto.

El exbajista imagina el show de reencuentro en el Foro Sol (Estadio GNP Seguros), con al menos dos fechas por la capacidad de convocatoria de la banda.

PUBLICIDAD

Treviño también identifica dos condiciones necesarias para que la reunión ocurra: resolver las diferencias personales y que el proyecto represente un buen negocio. “Desgraciadamente mucha gente lo hace por dinero (...) tenemos que vivir de algo, ¿no?”, reflexionó sobre esa posibilidad.

El músico cerró con un mensaje directo a sus excompañeros. “Que ya, güey (...) nada más de que reconsideren, piensen (...) volver a sentir lo que sentíamos hace diez años (...) como cerrar un ciclo, como que one more round, como en Rocky”, expresó Treviño sobre su deseo de una despedida definitiva junto a la banda.