México

Polo pasó de tormenta tropical a huracán categoría 4 en menos de 24 horas: así funciona la escala que podría llevarlo a nivel 5

Con vientos de 215 km/h, el Huracán Polo ya alcanzó categoría 4 en el Pacífico mexicano

Unas manos sostienen un celular con pantalla roja que dice Alerta por huracán frente a una costa con olas y palmeras.
Un celular muestra un aviso de alerta por huracán frente a una zona costera afectada por fuertes vientos y oleaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huracán Polo avanzó de tormenta tropical a categoría 4 en menos de 24 horas frente a las costas del Pacífico mexicano, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla que alcance la categoría 5 este miércoles 23 de septiembre.

Así ha sido la evolución del huracán Polo

El sistema se formó como la depresión tropical Diecisiete-E en el océano Pacífico mexicano durante la tarde del domingo 20 de septiembre. En un par de horas (a las 21:00 horas del mismo día) evolucionó a tormenta tropical y adoptó el nombre de Polo, de la lista oficial asignada por la Organización Meteorológica Mundial para la temporada 2026 del Pacífico.

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Polo alcanzó la categoría 1 de huracán pasadas las 17:00 horas del lunes 21 de septiembre, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Huracán Polo ya es categoría 5. (Conagua)
Huracán Polo ya es categoría 5. (Conagua)

Con el sistema en categoría 1, el gobierno de Guerrero suspendió clases en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco para el martes 22 de septiembre. La Secretaría de Marina cerró la navegación en el puerto de Acapulco para embarcaciones menores.

Al corte de información de las 21:00 horas del lunes, el SMN reportó que Polo se convirtió en huracán categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 km/h. El centro del sistema se localizó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El reporte no incluyó afectaciones en tierra asociadas a este corte.

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El sistema se saltó la categoría 3 y llegó a categoría 4 en tres horas

Los pronósticos del lunes por la mañana contemplaban que Polo transitaría por la categoría 3 antes del miércoles. El sistema, sin embargo, la cruzó en menos de tres horas: pasó de categoría 2 a las 21:00 horas del lunes a categoría 4 a las 00:00 horas del martes.

El reporte del SMN de las 00:00 horas del martes 22 de septiembre ubicó a Polo en categoría 4, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 km/h. El centro del huracán se localizó a 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El pronóstico contempla categoría 5 para el miércoles frente a Michoacán

(Conagua)
(Conagua)

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria de Conagua y el SMN, Polo alcanzaría la categoría 5 la madrugada del miércoles 23 de septiembre, en el corte de las 06:00 horas. Ese pico de intensidad duraría solo unas horas: para la noche de ese mismo día, en el reporte de las 18:00 horas, el sistema ya desciende a categoría 4.

Esa intensidad se mantendría de forma sostenida durante el jueves 24 de septiembre, con los cortes de las 06:00 y las 18:00 horas ubicando al sistema como categoría 4, y continuaría así el viernes 25, de acuerdo con el corte de las 18:00 horas de ese día.

El pronóstico contempla que Polo continúe degradándose hacia el sábado 26 de septiembre, cuando el corte de las 18:00 horas lo ubica ya como huracán categoría 3, el nivel más bajo dentro de la ventana de pronóstico graficada por Conagua.

En cuanto a la trayectoria geográfica, el cono de incertidumbre muestra que el centro del huracán se desplaza hacia el noroeste, a la altura de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima entre el 22 y el 24 de septiembre, para después inclinarse hacia el oeste conforme avanzan el 25 y el 26 de septiembre, separándose de forma progresiva del litoral de Jalisco. Al momento no se prevé que toque tierra en México.

Así clasifica la escala de un huracán, de depresión tropical a categoría 5

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Un huracán puede llegar hasta la categoría 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciclón tropical atraviesa siete fases posibles antes de disiparse, definidas todas por la velocidad de sus vientos máximos sostenidos. Las primeras dos fases, depresión tropical y tormenta tropical, preceden a la escala Saffir-Simpson; las últimas cinco, de categoría 1 a 5, ya forman parte de esa escala y describen el daño potencial que ese rango de viento puede provocar si un sistema toca tierra con esa intensidad.

  • Depresión tropical

Vientos máximos sostenidos de hasta 62 kilómetros por hora, con una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión, pero sin la organización suficiente para recibir nombre propio.

  • Tormenta tropical

Vientos de entre 63 y 118 kilómetros por hora. En este punto el sistema recibe el nombre correspondiente de la lista oficial de la Organización Meteorológica Mundial y ya puede generar lluvias intensas y oleaje elevado, incluso sin tocar costa.

  • Categoría 1

Vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora, con daño potencial en ramas de árboles, techos ligeros y cortes de electricidad localizados.

  • Categoría 2

Vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora, con capacidad de generar daño en techos y revestimientos de viviendas, además de la caída de árboles de mayor tamaño.

  • Categoría 3

Vientos de 178 a 208 kilómetros por hora. Marca el umbral en el que la escala considera al huracán de gran intensidad, con potencial de daño estructural severo incluso en construcciones bien edificadas.

  • Categoría 4

Vientos de 209 a 251 kilómetros por hora, capaces de arrancar techos por completo y derribar árboles de forma masiva.

  • Categoría 5

El nivel máximo, con vientos superiores a los 252 kilómetros por hora, sin límite superior definido, y potencial de colapso total de viviendas e infraestructura eléctrica.

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