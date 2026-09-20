México

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 20 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 20 de septiembre en Bahía de Banderas.

PUBLICIDAD

El clima para este domingo 20 de septiembre en Bahía de Banderas alcanzará los 33.9 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24.4 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 46%, durante el día, además de una nubosidad del 78%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 14.8 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

PUBLICIDAD

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced

En la operación les aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles y 197 dosis de posible narcótico

Detienen a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de septiembre: por fuertes lluvias con posibilidad de granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de septiembre: por fuertes lluvias con posibilidad de granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Rodrigo Pacheco hace historia: primer mexicano en una final ATP Challenger desde 2010 al vencer al francés Moïse Kouamé

El tenista de 21 años remontó a su adversario por 2-6, 6-3 y 6-4 para cortar una sequía mexicana de 16 años en el circuito

Rodrigo Pacheco hace historia: primer mexicano en una final ATP Challenger desde 2010 al vencer al francés Moïse Kouamé

Se queda presa Yanet “N”, la joven estadounidense acusada de traficar munición para Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Un juez de control dictó prisión preventiva y vinculación a proceso contra la servidora pública de Arizona, detenida con 5 mil 445 cartuchos ocultos en su camioneta en el cruce fronterizo de San Luis Río Colorado

Se queda presa Yanet “N”, la joven estadounidense acusada de traficar munición para Los Mayos del Cártel de Sinaloa

México defiende la trayectoria de Michelle Bachlet tras el retiro de su candidatura para encabezar la ONU

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la expresidenta de Chile cuenta con el perfil idóneo para ser secretaria general de las Naciones Unidas

México defiende la trayectoria de Michelle Bachlet tras el retiro de su candidatura para encabezar la ONU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

Detienen a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, presuntos extorsionadores de comerciantes de La Merced

Se queda presa Yanet “N”, la joven estadounidense acusada de traficar munición para Los Mayos del Cártel de Sinaloa

FEMDO atrae investigación por el hallazgo de más 59 millones de litros de presunto huachicol en San José de Iturbide, Guanajuato

Ataque a fuerzas federales en Sinaloa deja nueve detenidos y 40 explosivos asegurados

ENTRETENIMIENTO

Joy de Jesse & Joy habla del fin de la agrupación: “La música me salvó”

Joy de Jesse & Joy habla del fin de la agrupación: “La música me salvó”

Aleks Syntek sueña en grande: se ve cantando frente a la Torre Eiffel en París tras acusaciones de “brote psicótico”

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Pati Chapoy trabajaba en Televisa cuando el terremoto del 85 destruyó la CDMX: “Vi cómo todo el piso se ondulaba”

Natanael Cano conquista el Estadio GNP con Nueva H y Bajo Perfil: setlist y quién estará hoy sábado 19 de septiembre

DEPORTES

Toluca podría enfrentar al Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental 2026

Toluca podría enfrentar al Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental 2026

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO: Rayados acaricia la victoria sobre la Máquina en el Estadio BBVA

América vs Chivas EN VIVO: alineaciones listas del Clásico Nacional desde el Estadio Banorte

Rodrigo Pacheco hace historia: primer mexicano en una final ATP Challenger desde 2010 al vencer al francés Moïse Kouamé

El dardo de Christian Martinoli al Gato Ortiz que vuelve a poner al América en la discusión