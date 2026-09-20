La atleta Catherine Mayran Oliver revela agresión en bosque de la CDMX: “Ninguna persona debería sentir miedo al practicar”

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció una agresión física sufrida durante su entrenamiento en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México. (Instagram)

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La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció que sufrió una agresión mientras realizaba su entrenamiento matutino en el Bosque del Ocotal, en Ciudad de México. La deportista relató que un hombre de entre 35 y 40 años la interceptó y forcejeó con ella, un episodio que le dejó lesiones en la piel.

De acuerdo con una publicación en Instagram, el incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 de la mañana. Un día después, la atleta decidió hacer público lo sucedido mediante un mensaje acompañado de fotografías y un video.

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Así ocurrió el incidente contra Catherine Mayran Oliver

La pentatleta explicó que se encontraba en medio de su entrenamiento de carrera cuando un hombre se acercó y comenzó a forcejear con ella.

“El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., mientras realizaba mi entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo”.

La atleta Catherine Mayran muestra marcas en su cuello tras denunciar un intento de agresión mientras entrenaba en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México. (Instagram: Catherine Mayran)

Mayran Oliver logró liberarse y ponerse a salvo. Sin embargo, señaló que sufrió algunas lesiones en la piel y que desconoce cuáles eran las intenciones del hombre.

“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”.

La deportista decidió compartir el episodio para alertar a otras personas que suelen entrenar o transitar por la zona. En particular, dirigió el mensaje a integrantes de la comunidad deportiva que utilizan espacios públicos para realizar actividad física.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural”.

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La atleta también cuestionó que situaciones de violencia puedan ocurrir en lugares utilizados habitualmente para entrenar y recrearse.

“La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir”.

Mayran Oliver cerró su publicación con una frase que condensó el impacto que tuvo el episodio en ella: “Te amo, mi México, pero me dueles”.

¿Quién es Catherine Mayran Oliver?

Catherine Mayran Oliver, de 25 años, es una pentatleta mexicana con una trayectoria marcada por participaciones internacionales y múltiples medallas.

Su acercamiento al deporte comenzó durante la infancia. Según información de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, empezó a practicar actividad deportiva alrededor de los nueve años por recomendación médica.

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La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver posa en cuclillas con sus medallas frente al panel promocional de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Instagram: Catherine mayran)

Uno de los primeros grandes momentos de su carrera llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde consiguió dos medallas de oro. Ese mismo año fue reconocida con el Premio Estatal del Deporte en el Estado de México.

También alcanzó el octavo lugar en un Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, resultado que representó uno de los mejores registros para México dentro de la rama femenil de esta disciplina.

Más recientemente, Mayran Oliver volvió a subir al podio internacional. El 6 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que la mexicana y Yael Marmolejo conquistaron la medalla de oro en el relevo mixto de pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La Conade destacó que esa presea contribuyó a que México superara los 145 títulos obtenidos en San Salvador 2023 y estableciera su mejor actuación histórica en la competencia regional.

Ahora, la atleta vuelve a aparecer en el centro de la conversación pública, pero por un episodio ocurrido lejos de las pistas y mientras realizaba una de las actividades que forman parte de su preparación deportiva.