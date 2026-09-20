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América y Chivas firman un empate épico en el Clásico Nacional

Un doblete de Miguel Borja cambió por completo el guion del partido en el Estadio Banorte

Un futbolista de amarillo realiza un remate de chilena mientras golpea el balón cerca de rivales con uniforme a rayas
Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez (Reuters)
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El Clásico Nacional tuvo de todo: dominio rojiblanco, una ventaja de dos goles, una reacción fulminante y un doblete de Miguel Borja que cambió por completo el guion. América y Chivas empataron 2-2 en el Estadio Banorte, en un duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026 que mantuvo el suspenso hasta el último tramo.

Chivas tomó el control durante buena parte de la primera mitad. Al minuto 33, Bryan González apareció con un remate de cabeza tras un centro de Omar Govea y colocó el 1-0.

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Antes del descanso, Ricardo Marín aprovechó un rebote después de una atajada de Rodolfo Cota para ampliar la diferencia.

América parecía contra las cuerdas, pero la historia cambió después del descanso.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Guadalajara players celebrate their second goal, an own goal scored by Club America's Miguel Vazquez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Guadalajara players celebrate their second goal, an own goal scored by Club America's Miguel Vazquez REUTERS/Eloisa Sanchez

Miguel Borja rescata al América con doblete

Guillermo Almada recurrió a Miguel Borja para la segunda mitad y el colombiano necesitó apenas unos minutos para convertirse en protagonista.

Al 71’, Brian Rodríguez lanzó un centro hacia el área. Borja apareció entre los defensores y ejecutó una espectacular chilena que superó al Tala Rangel para poner el 2-1.

El gol devolvió al América al partido y modificó el ánimo en el terreno de juego. Tres minutos después llegó el empate. Henry Martín recibió dentro del área, recortó ante la defensa rojiblanca y habilitó a Borja, quien solo tuvo que empujar el balón para completar su doblete y establecer el 2-2 definitivo.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja scores their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja scores their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Análisis de Guillermo Almada tras el América vs Chivas

Guillermo Almada reconoció que su equipo tuvo problemas defensivos, particularmente ante un recurso que Chivas había trabajado y que, según el técnico, ya estaba identificado.

“Como estamos cometiendo algunas distracciones en defensa, que lo hemos hablado en partidos anteriores, lo hemos analizado con los jugadores”, explicó.

El entrenador uruguayo destacó la reacción de sus dirigidos y consideró que el segundo tiempo fue superior al primero. También señaló que América tuvo oportunidades para completar la remontada después del 2-2.

“Me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero”, afirmó Almada, quien añadió que el equipo necesita “seguir trabajando” para automatizar determinadas situaciones defensivas.

Análisis de Diego Milito tras el empate de Chivas

Diego Milito puso el foco en el cambio que produjo el gol de Borja. Para el técnico argentino, Chivas había mantenido el control hasta esa anotación, pero el tanto permitió que América recuperara impulso.

“Eso le dio, por supuesto, ánimo. Y bueno, y no pudimos tener ese control que sí tuvimos en la primera parte”, explicó.

Milito también señaló que el planteamiento debió modificarse ante la presión azulcrema y que Chivas perdió capacidad para sostener a sus carrileros. La salida del Cotorro González fue otro punto que, desde su perspectiva, afectó al funcionamiento del Rebaño.

“Sobre todo de Cotorro fue un cambio que se sintió, que lo notamos”, apuntó.

El empate mantuvo la igualdad de un partido que llegó con ambos clubes entre los primeros puestos. Chivas ocupaba el segundo lugar con 17 puntos y América el tercero con 16 antes del encuentro.

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