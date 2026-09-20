Automovilista invade carril del Metrobús, provoca choque contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte

Un video grabado de noche muestra el momento en que un automóvil particular impacta a un motociclista en el carril exclusivo del Metrobús en Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tras el choque, la motocicleta cae sobre la cinta asfáltica produciendo chispas mientras el vehículo continúa su marcha por la vialidad.

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Un automovilista provocó un accidente frente al CETRAM Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de invadir los carriles del Metrobús de Avenida Insurgentes Norte desde el carril confinado y golpear directamente a un motociclista que circulaba por la vialidad.

El hecho fue en la madrugada de este viernes y quedó registrado en video y las imágenes permiten observar la maniobra realizada por el conductor de un Jetta. De acuerdo con la grabación, el vehículo avanzaba por el espacio exclusivo para las unidades del Metrobús cuando, de manera repentina, se incorporó a los carriles centrales.

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Al realizar esta maniobra, el automóvil se atravesó en la trayectoria del motociclista y lo impactó, provocando que el conductor de la moto perdiera el control y cayera sobre el asfalto.

La secuencia captada en video muestra que el motociclista quedó tendido sobre la vialidad después del golpe, mientras el automovilista continuó su marcha en lugar de detenerse.

Una pipa pasó sobre la motocicleta

Automovilista invade carril del Metrobús, choca contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte (especial)

Segundos después del primer impacto, una pipa que circulaba por los carriles centrales pasó sobre la motocicleta que había quedado en el asfalto.

El segundo incidente ocurrió mientras el motociclista estaba sobre la vialidad, en una zona de intensa circulación vehicular.

Tras provocar el choque, el automovilista señalado como responsable habría realizado otra maniobra para regresar al carril exclusivo del Metrobús y utilizarlo como vía de escape.

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De esta manera, el conductor se alejó del sitio sin que, hasta el momento, se haya informado sobre alguna detención relacionada con el accidente.

Testigo siguió al automovilista

Automovilista invade carril del Metrobús, choca contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte (especial)

El usuario que grabó el accidente decidió seguir al conductor responsable por la lateral de Insurgentes Norte, rumbo a la zona de la Raza, con la intención de proporcionar información que permitiera ubicarlo, sin embargo, durante el trayecto perdió de vista el automóvil.

Posteriormente, encontró una patrulla en el camino y solicitó apoyo a los elementos de seguridad para reportar lo ocurrido y proporcionar los datos que había logrado obtener durante la persecución. Lamentablemente las imágenes no permiten ver el número de placas del automovilista que ocasionó el accidente.

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Hasta el momento, no se ha reportado la detención del automovilista involucrado. Tampoco se ha informado de manera oficial sobre el estado de salud del motociclista después del accidente.

Autoridades deberán determinar las consecuencias legales

Aunque el video permite observar que la maniobra del automóvil antecedió al impacto con el motociclista, corresponderá a las autoridades determinar formalmente las responsabilidades derivadas del accidente y establecer las circunstancias en las que ocurrió.

Las imágenes podrían convertirse en un elemento para la investigación, junto con posibles registros de cámaras de videovigilancia, testimonios y otros indicios que permitan identificar al conductor.

El accidente ocurrió frente al CETRAM Indios Verdes, uno de los principales puntos de conexión del transporte público en el norte de la Ciudad de México, donde confluyen automóviles particulares, motocicletas, unidades de transporte público y vehículos de carga.

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Por ahora, el conductor permanece sin ser localizado públicamente y tampoco se cuenta con información oficial sobre la condición médica del motociclista.