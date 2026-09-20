Síndico de Atizapán denuncia patrullas abandonadas y falta de presupuesto en Seguridad Pública

La segunda síndica municipal de Atizapán de Zaragoza, Leylany Richard, presentó los resultados del levantamiento del patrimonio en el área de seguridad pública. Durante el recorrido por las instalaciones municipales, señaló las malas condiciones de las patrullas y vehículos asignados a la policía local.

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La segunda síndica municipal de Atizapán de Zaragoza, Leylany Arce Richard, denunció presuntas deficiencias en el estado del parque vehicular de Seguridad Pública y cuestionó el manejo de recursos destinados a las unidades policiales durante un recorrido realizado como parte del segundo levantamiento patrimonial de 2026.

La funcionaria informó que la revisión comenzó en el C4 de Chiluca, donde se verifican bienes relacionados con la corporación, entre ellos armamento, radios de comunicación y unidades oficiales.

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Durante el recorrido, Richard señaló que encontró vehículos con daños y desperfectos que, de acuerdo con su denuncia, se han mantenido sin reparación y en total abandono en la vía pública.

“Es increíble que en un municipio con 4 mil 370 millones de pesos de presupuesto al año, en el área del taller digan que no hay dinero, para arreglar patrullas”, destacó.

La síndica atribuyó parte del deterioro al uso cotidiano de las unidades y cuestionó las condiciones de algunos elementos utilizados por los policías.

De acuerdo con la funcionaria, en el caso de los asientos empleados de las patrullas serían de tela, cuando deberían utilizarse materiales que, a su consideración, resulten más adecuados para las labores policiales.

Síndica exhibe patrulla DSP109 fuera de servicio desde junio

Leylany Richard, segundo síndico municipal de Atizapán de Zaragoza denunció patrulla descompuesta y abandonada (especial)

Uno de los casos que mostró durante el recorrido corresponde a la unidad con número económico DSP109, vehículo que, aseguró, es propiedad del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y no forma parte de una flotilla arrendada.

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Richard afirmó que la patrulla permanece fuera de servicio desde junio debido a una falla mecánica y que el personal de Seguridad Pública habría reportado el problema al taller municipal.

Según la versión de la segunda síndica, la respuesta recibida por el área operativa fue que no existe presupuesto suficiente para reparar la unidad.

La funcionaria sostuvo que esta situación obliga a mantener el vehículo abandonado en la vía pública, incluso cuando podría ser utilizado para labores de vigilancia, y cuestionó que una unidad propiedad del municipio permanezca detenida mientras persisten necesidades operativas en materia de seguridad en la zona popular como Peñitas o el Jaral.

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Gobierno municipal ocultó el costo de cada patrulla arrendada por motivos de seguridad, acusa síndica

Municipal police officers stand guard outside the apartment complex where Jonathan Melendez, a Mexican musician who played keyboard for the indie rock band Camilo Septimo, his pregnant wife, their 3-year-old daughter, a domestic worker and the family's dog were found tied up and shot dead in a penthouse in an upscale residential development in Atizapan de Zaragoza, on the outskirts of Mexico City, Mexico, September 3, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Otro de los cuestionamientos planteados está relacionado con las patrullas arrendadas por el gobierno municipal.

El alcalde Pedro Rodríguez reservó transparentar el costo y las características de los contratos de las unidades arrendadas, bajo el argumento de que revelar determinados datos podría comprometer la seguridad pública.

Sin embargo, se ha cuestionado esta justificación debido a que algunas de las unidades utilizadas por la corporación no cuentan con blindaje, por lo que conocer con mayor claridad cuánto se está pagando por los vehículos y cuáles son sus características.

El tema de la transparencia sobre vehículos policiales no es nuevo en Atizapán. Una resolución del Instituto de Transparencia del Estado de México estableció en un caso anterior que determinada información, como marca y modelo de una torreta, podía ser pública, mientras que otros datos relacionados con la operación policial podían analizarse bajo criterios de seguridad.

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Vigilancia especial en 14 residenciales

Patrullas de Atizapán brindan el servicio de seguridad en distintos desarrollos residenciales y el costo de ese servicio es cubierto por las asociaciones de colonos Crédito: Especial

Durante el recorrido, Richard también acudió al residencial Loma de Valle Escondido, donde se encuentran unidades vinculadas con el área de vigilancia especial de Seguridad Pública.

La síndica explicó que estos elementos brindan vigilancia en distintos desarrollos residenciales y que, de acuerdo con su exposición, el costo de ese servicio es cubierto por las asociaciones de colonos.

Aseguró que actualmente existen 14 residenciales que cuentan con este esquema de vigilancia especial y sostuvo que parte de los bienes que integran el patrimonio municipal se encuentra en estos puntos.

El Ayuntamiento, por su parte, ha sostenido que cuenta con una estructura operativa amplia para las labores de seguridad. En documentación oficial difundido en 2024, el gobierno municipal se reportaron 298 patrullas como parte de la fuerza operativa, además de una estrategia de vigilancia dividida en sectores y cuadrantes.

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