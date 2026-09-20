“No me puedo parar”: Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

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Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, y tuvo que abandonar el escenario en ambulancia. El accidente ocurrió apenas comenzaba la presentación, cuando la cantante resbaló después de interpretar “Míralo” y dar paso a “Mala”.

Ante el público, la intérprete explicó que había sufrido un problema en la cadera y pidió asistencia médica a través del micrófono. “No me puedo parar”, expresó mientras permanecía en el escenario.

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Minutos después, paramédicos ingresaron al recinto para atenderla y posteriormente la trasladaron para recibir valoración médica.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en su concierto de Veracruz?

El percance ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo. Tras el resbalón, Guzmán manifestó que se le habría “salido la cadera” y solicitó una ambulancia.

La situación generó incertidumbre entre los asistentes, ya que el equipo de la cantante mantuvo el espectáculo en pausa mientras esperaba una valoración médica. Aproximadamente 30 minutos después, personal de la artista comunicó que el concierto quedaba suspendido.

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto. Les queremos pedir que comprendan la situación”, se informó por los altavoces.

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El equipo de Guzmán señaló que los canales oficiales comunicarían posteriormente si la presentación será reprogramada.

La cantante Alejandra Guzmán informa en un comunicado que se encuentra bien de salud tras un problema en la cadera y confirma la postergación de su presentación en Veracruz. (Instagram)

Alejandra Guzmán confirma que ya le acomodaron la cadera

Horas después del accidente, la propia cantante publicó un comunicado dirigido a sus seguidores y confirmó que recibió atención médica.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió Guzmán, además de agradecer al médico Eduardo Arévalo por la atención recibida.

La artista también dejó abierta la posibilidad de retomar la presentación en Veracruz:

“Esta fecha, este concierto se quedó en pausa así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”.

Alejandra Guzmán ya había sufrido una lesión en la cadera

El nuevo percance ocurre meses después de otro accidente que afectó la misma zona del cuerpo. En marzo de 2026, Enrique Guzmán informó que su hija había sufrido una caída en casa después de tropezar con su perro.

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En aquella ocasión, el cantante declaró: “Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”.

El antecedente cobró relevancia debido a las intervenciones quirúrgicas que Alejandra Guzmán ha tenido a lo largo de los años. La cantante cuenta con prótesis en ambas caderas y también ha enfrentado procedimientos relacionados con la columna y la espalda baja.

Alejandra Guzmán causa escándalo por mostrar sus piernas y cadera en concierto: “cicatrices de guerra” (Fotos: Tiktok/@joseguzman2401)

Su historial médico se remonta, entre otros episodios, a las complicaciones derivadas de un procedimiento con biopolímeros realizado en 2009, además de cirugías posteriores que la obligaron a reducir temporalmente su actividad artística.

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¿Alejandra Guzmán cancelará su gira Los Que Nos Quedamos Tour?

El accidente en Veracruz no implica, hasta el momento, una cancelación definitiva de la gira “Los Que Nos Quedamos Tour 2026”. La propia cantante señaló que la presentación quedó “en pausa” y anticipó que regresará al recinto.

La artista había retomado sus actividades después de un periodo marcado por intervenciones quirúrgicas y rehabilitación. Entre las fechas anunciadas para su gira se encuentran presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México, Tabasco y Monterrey.

Por ahora, la fecha de reposición del concierto en Veracruz permanece pendiente de confirmación oficial.