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Gabriel Milito responde a las críticas por su planteamiento en el segundo tiempo: “Yo no dejé ir puntos”

Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles sobre el América y finalmente el Clásico Nacional terminó empatado

Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles sobre el América y finalmente el Clásico Nacional terminó empatado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles sobre el América y finalmente el Clásico Nacional terminó empatado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Después de que Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles ante América al término del primer tiempo, las críticas al planteamiento de Gabriel Milito comenzaron a surgir entre la afición y los medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el estratega fue cuestionado por la forma en que su equipo permitió el empate, a lo cual el estratega argentino mencionó que si bien es cierto que su equipo dejó de hacer cosas para la segunda parte, también atribuyó parte de la reacción al mérito del rival.

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Milito responde a los cuestionamientos tras el empate ante América

Gabriel Milito reconoce el gran trabajo hecho por América. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Gabriel Milito reconoce el gran trabajo hecho por América. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Gabriel Milito reconoció que Chivas perdió el control del partido durante el segundo tiempo, un escenario que América aprovechó para reaccionar y volver a competir por el resultado.

El técnico rojiblanco admitió que su equipo modificó su postura tras el descuento del rival:

“El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo, en el aspecto del control y el gol, les dio ánimo. No pudimos tener el control y sostener a nuestros carrileros, lo que nos hizo modificar. Se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1, no lo imaginábamos”, explicó Milito.

Cuando un reportero le señaló que los tres puntos se le escaparon al estratega, el argentino lo interrumpió para rechazar que la responsabilidad recayera solo en él y dejó en claro que parte de la reacción fue gracias al gran trabajo que hizo el América:

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“Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los tres puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metieron al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, respondió el técnico de Chivas.

Gabriel Milito habla sobre los seleccionados

Santiago Sandoval recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Mayor. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
Santiago Sandoval recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Mayor. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Gabriel Milito también aprovechó la conferencia de prensa para felicitar a Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes recibieron su primera convocatoria a la Selección Mexicana tras el desempeño que han mostrado con Chivas.

El técnico rojiblanco señaló que se siente feliz por ambos jugadores y les deseó éxito durante la próxima Fecha FIFA.

“Los felicité a los dos porque lo han hecho muy bien en juveniles. Sandoval es muy importante en el equipo, al igual que Hugo, jugadores con mucho futuro. Es una gran satisfacción tanto como para ellos como para nosotros”, señaló.

Qué ocurrió en el América vs Chivas

El colombiano Miguel Borja celebra tras anotar uno de sus dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
El colombiano Miguel Borja celebra tras anotar uno de sus dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El duelo entre América y Chivas dejó uno de los partidos más disputados en lo que va del torneo. Ambos equipos mostraron las razones por las que se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

Guadalajara dominó los primeros 45 minutos y se fue al descanso con una ventaja de dos goles. El tanto de Cotorro González y el autogol de Miguel Vázquez reflejaron la superioridad rojiblanca en la primera parte, donde el Rebaño incluso tuvo opciones para ampliar todavía más el marcador tras el descanso.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento con un Chivas completamente tirado atrás, lo cual permitió que el América creciera en su funcionamiento y gracias a un doblete de Miguel Borja, las Águilas lograron empatar el encuentro para un marcador final de 2-2.

La igualada deja un sabor amargo para la afición de Chivas tras el buen primer tiempo que dio el equipo, mientras que para el América fue un punto de oro debido a la gran reacción que presentaron los de Coapa en la segunda mitad.

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