Ángela Aguilar lanza dardo en medio de disputa legal de Nodal por la llamada “Ley Cazzu”

La pareja brilla en el evento realizado en Miami, Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La polémica entre Christian Nodal y Cazzu volvió a colocar a Ángela Aguilar bajo los reflectores. En medio del intercambio público entre los padres de Inti por la llamada “Ley Cazzu”, la cantante mexicana publicó una breve frase en sus historias de Instagram que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores.

“Todo al tiempo de Dios”, escribió Ángela Aguilar sobre una imagen, sin mencionar a Nodal, Cazzu, a su hija Inti ni la iniciativa legislativa. La publicación apareció después de las declaraciones de ambos artistas, por lo que usuarios de redes sociales la interpretaron como una posible indirecta.

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¿Ángela Aguilar lanzó una indirecta a Cazzu?

La respuesta no está confirmada. El mensaje de Ángela no contiene ninguna referencia explícita a la cantante argentina ni al conflicto legal que enfrenta con Nodal.

La coincidencia temporal, sin embargo, provocó que la frase fuera vinculada con la controversia. Medios y usuarios plantearon que podría tratarse de un respaldo a su esposo o de una respuesta indirecta al pronunciamiento de Cazzu, aunque Ángela Aguilar no ha explicado el significado de la publicación.

Aguilar publicó una breve frase en sus historias de Instagram que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores. (Instagram: Ángela Aguilar)

El mensaje llegó después de que Cazzu difundiera un extenso posicionamiento en el que afirmó haber sido “silenciada legalmente y sobre todo injustamente” y cuestionó las versiones que, según su postura, se han difundido sobre su situación familiar.

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¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y la ‘Ley Cazzu’?

La artista argentina reaccionó al comunicado emitido por la representación legal de Nodal, que negó que el cantante busque frenar el contenido de la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”.

Cazzu aseguró que se ha visto obligada a defenderse nuevamente y sostuvo que enfrenta situaciones que, desde su perspectiva, nada tienen que ver con la crianza de su hija.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura”, escribió.

También afirmó que existen “hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos” y aseguró que los ataques en su contra han aumentado.

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(Captura de pantalla/X)

La cantante cerró su posicionamiento con una defensa de las iniciativas destinadas a proteger a madres y mujeres: “Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.

¿Qué respondió Christian Nodal sobre la ‘Ley Cazzu’?

El equipo de Nodal confirmó que existe un amparo, pero rechazó que su objetivo sea detener la iniciativa. Según su comunicado, el recurso cuestiona el uso del nombre de Cazzu y la historia relacionada con su hija Inti.

“La defensa del cantante sostuvo que “El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”. También negó que exista una resolución judicial o prueba que determine que Nodal es deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones.

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La llamada “Ley Cazzu” propone modificar las reglas relacionadas con trámites como pasaportes y permisos de viaje para menores cuando uno de los progenitores se encuentra ausente o incumple sus obligaciones.