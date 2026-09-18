México

Stray Kids en México 2026: cómo participar en el fanproject de luces de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros

El fandom STAY se ha organizado para dar una sorpresa a la agrupación de K-pop en sus conciertos este 25 y 26 de septiembre

Stray Kids en México
Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros.

STRAYCITY es un festival creado por el grupo surcoreano que reúne en el mismo cartel a Stray Kids junto a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE.

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El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que antes de llegar a territorio azteca también incluyó paradas en Bogotá y Buenos Aires.

Quiénes son Stray Kids

Una adolescente murió antes de ingresar al show de Stray Kids (DF Entertainment)
STRAYCITY Stray Kids llega a México. (DF Entertainment)

La banda se formó a fines de 2017 a partir de un reality show de JYP Entertainment. Sus integrantes son Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. El grupo se distingue dentro del K-pop por ser un proyecto autoproducido: el trío 3RACHA, integrado por Bang Chan, Changbin y Han, lidera la composición y producción de su discografía.

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Con más de 31 millones de discos vendidos a nivel mundial, Stray Kids alcanzó en agosto pasado su noveno álbum consecutivo en el número uno del Billboard 200 con el mini álbum ‘THIS & THAT’. La secuencia arrancó en 2022 con ‘ODDINARY’, continuó en 2024 con ‘合 (HOP)’ y se extendió en 2025 con ‘KARMA’ y ‘DO IT’, antes del más reciente lanzamiento.

Ese noveno número uno los coloca como el grupo con más álbumes en la cima de esa lista en el siglo XXI, y los deja empatados con The Rolling Stones en el segundo lugar histórico, solo detrás de The Beatles. El lanzamiento de ‘THIS & THAT’ generó 369,000 unidades equivalentes en Estados Unidos durante su primera semana.

Canciones como ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’ y ‘S-Class’ los posicionaron en el ranking Billboard Global 200 y los consolidaron como referentes del pop coreano actual.

El Fanproject de luces que prepara el fandom mexicano

Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)
Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)

Antes de los conciertos, el fandom mexicano del grupo prepara un fanproject de luces para ambas noches en el Estadio GNP Seguros. La dinámica no usa el lightstick oficial del grupo: todo se controla desde el celular del asistente, a través de la aplicación Concerts Lights, sin necesidad de internet ni señal telefónica durante el concierto.

El primer paso consiste en descargar la aplicación “ConcertsLights”, desarrollada por Wow Innovations, S.A.S. de C.V., disponible de forma gratuita. Dentro de la app, el usuario debe buscar el evento correspondiente a su fecha: “Stray Kids 25” o “Stray Kids 26”, ambos ubicados en el Estadio GNP Seguros.

Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)
Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)

Una vez dentro del evento, la interfaz despliega cuatro secciones: Event, Fanproject, My seat y Social media. Conviene explorar el ícono “Fanproject” para revisar la vista previa de los efectos que se buscan lograr esa noche. Desde esa pantalla se puede generar un acceso directo con la opción “Create Shortcut”, que coloca el evento en la pantalla de inicio del celular sin necesidad de buscarlo de nuevo el día del concierto.

El paso siguiente es entrar al ícono “My seat”, donde se selecciona la zona del estadio en la que estará ubicado el asistente. En algunas secciones de platino, el sistema pide también fila y asiento exactos, un dato indispensable para que la coreografía de luces forme figuras completas como banderas. Antes de configurar el lugar, es importante confirmar que se seleccionó el evento correcto, ya que los efectos programados cambian entre el 25 y el 26 de septiembre.

Qué efectos corresponden a cada artista y en qué canción

Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)
Stray Kids fanproject México. (Captura de pantalla)

Con la app configurada, el control aparece en tiempo real durante el concierto, listando el nombre del artista junto a la canción asignada. El asistente debe dar clic sobre ese nombre en el momento exacto en que arranca el tema, y la pantalla se activa con el efecto programado.

En la fecha del 25 de septiembre, la producción busca iluminar el estadio de color aqua cuando RENEE cante “No acaba aquí”, mientras que Andrés Obregón activa el flash de las linternas durante “Nacimos Rotos”. Para NEXZ, el momento ocurre durante “SAUCIN’”, con un juego de luces que varía según la sección del estadio.

Para Stray Kids, el efecto cambia entre fechas: el 25 de septiembre corresponde a la canción “CEREMONY”, con banderas de México en las zonas de general y grada, y banderas de Corea y Australia en las secciones de platino.

El 26 de septiembre, la dinámica se ajusta en dos de los cuatro artistas: RENEE cambia su canción a “Ojalá te vaya mal”, mientras que el momento de Stray Kids se traslada a “This & That”, conservando el mismo esquema de banderas por zona.

El Fanproject surge de manera independiente a la producción oficial del concierto, como una iniciativa impulsada por la comunidad de STAY en México para coordinar un efecto visual conjunto en las gradas del Estadio GNP Seguros durante las dos noches de STRAYCITY.

El setlist que podría sonar en México

Stray Kids tiene programadas dos fechas en México con su festival STRAYCITY. (X/@Stray_Kids)
Stray Kids tiene programadas dos fechas en México con su festival STRAYCITY. (X/@Stray_Kids)

De acuerdo con las canciones que han sonado en el resto de las fechas de STRAYCITY, el repertorio que podría sonar en México sería el siguiente:

  • Topline
  • S-Class
  • Bounce Back
  • Maniac
  • Domino
  • Thunderous
  • Back Door
  • Divine
  • Walking on Water
  • God’s Menu
  • Chk Chk Boom
  • LALALALA (versión rock)
  • Social Path
  • This & That
  • Side Effects
  • Do It (versión festival)
  • Ceremony (Karma)
  • Blind Spot o Run It
  • Stray Kids
  • After You
  • Miroh
  • This & That (versión festival)
  • Farming o Hall of Fame
  • Chk Chk Boom (versión festival) o Haven

Las canciones con opciones alternativas han cambiado entre presentaciones a lo largo de la ruta latinoamericana. La duración del show se ubica en aproximadamente una hora con 40 minutos.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros. (X/@EstadioGNP)
Cómo llegar al Estadio GNP Seguros. (X/@EstadioGNP)

La estación de metro más cercana al recinto es Ciudad Deportiva, de la Línea 9, que deja al visitante a pocos metros de la Puerta 6, el acceso principal en eventos masivos. Otras dos alternativas sobre la misma línea son las estaciones Puebla y Velódromo, aunque ambas requieren una caminata de entre 10 y 15 minutos.

En Metrobús, la opción más cercana es la estación Iztacalco, de la Línea 2, desde donde se camina por la calle Resina hasta el Eje 3 Sur Añil, donde se ubica la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La estación UPIICSA, sobre la misma línea, funciona como alternativa adicional.

El estadio se localiza en Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

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