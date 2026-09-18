Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de septiembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 19,7 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,36% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,16%, aunque presenta una variación interanual negativa del -6,84%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,18%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado.
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