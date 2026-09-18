México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 19,7 pesos mexicanos, mostrando una disminución del -0,36% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,16%, aunque presenta una variación interanual negativa del -6,84%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,18%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio

Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

La banda también adelanta que tiene pendientes un documental y otros proyectos

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 18 de septiembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 18 de septiembre

Inicia hoy el registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha límite, requisitos y link oficial del trámite

Los beneficiarios reciben 5 mil 800 pesos cada dos meses y ya está abierto el sistema para registrarse

Inicia hoy el registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha límite, requisitos y link oficial del trámite

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

Así narró Jacobo Zabludovsky el terremoto de 1985 en vivo desde su auto

Stray Kids en México 2026: cómo participar en el fanproject de luces de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

DEPORTES

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española