México

Detienen a mujer en Nezahualcóyotl por presunto fraude con trámites de programas del Bienestar

La detenida habría utilizado una credencial del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl para hacerse pasar por funcionaria y cobrar dinero por diversos trámites

Detención fraude programas sociales Neza Edomex
Detención de Rita N, por el delito de fraude programas sociales Neza Edomex (Seguridadneza/FB)
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Una mujer identificada como Rita N., de 53 años, fue detenida por elementos de la Policía de Proximidad del Sector 9 “Central”, luego de ser señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y fraude en la colonia Agua Azul, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con el reporte policial, la detención ocurrió durante labores de patrullaje, cuando una mujer solicitó el apoyo de los agentes y denunció a la ahora detenida por presuntamente realizar actividades relacionadas con trámites de programas y apoyos gubernamentales.

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Presuntamente se hacía pasar por funcionaria

Según la denunciante, Rita N. presuntamente se presentaba como trabajadora de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el argumento de que podía ayudar a realizar distintos trámites relacionados con apoyos.

La mujer habría solicitado a las personas interesadas documentación personal y cantidades de dinero, supuestamente para gestionar los procedimientos o agilizar su resolución.

Como parte de la denuncia, se señaló que la detenida utilizaba una credencial que la identificaba como integrante del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, situación que habría generado confianza entre las personas a las que ofrecía sus servicios.

La información disponible no establece, hasta el momento, el número total de personas que pudieron haber entregado dinero o documentación a la mujer, ni el monto que habría obtenido mediante estas actividades.

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Más personas acudieron ante el Ministerio Público

Detención fraude programas sociales Neza Edomex
Credencial que fue asegurada a la detenida, con la cual señalaba ser funcionaria municipal (Seguridadneza/FB)

Después de que la primera denunciante señaló a Rita N., otras personas acudieron al Ministerio Público y manifestaron que también habrían sido afectadas de una manera similar.

Estos testimonios serán parte de las investigaciones que deberán realizar las autoridades para determinar si existe un patrón de conducta y establecer, en su caso, el número de personas afectadas y los recursos que presuntamente fueron entregados.

La participación de más denunciantes podría aportar elementos adicionales a la carpeta de investigación, aunque corresponderá a la autoridad ministerial determinar las responsabilidades legales que pudieran existir.

Detenida quedó a disposición del Ministerio Público

FGJEM Sede
FGJEM Sede

Ante los señalamientos y siguiendo los protocolos correspondientes, los policías procedieron a la detención de Rita N., quien posteriormente fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de integrar los elementos de investigación y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La detenida es considerada presunta responsable de los hechos mientras continúan las investigaciones y no existe una resolución judicial que determine su culpabilidad.

Recomiendan verificar trámites y apoyos oficiales

La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales (X@BienestarEdoMx)
La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales (X@BienestarEdoMx)

El caso también pone nuevamente sobre la mesa la importancia de que las personas que buscan acceder a programas sociales o realizar trámites gubernamentales verifiquen que quienes ofrecen gestionar estos procedimientos realmente pertenezcan a la dependencia correspondiente.

Las autoridades han señalado en distintas ocasiones la importancia de evitar entregar documentos personales o dinero a intermediarios no acreditados, particularmente cuando ofrecen agilizar trámites o garantizar el acceso a algún beneficio.

En este caso, la investigación permitirá establecer por qué la credencial presuntamente utilizada por Rita N. no fue recogida por el personal correspondiente, tomando en cuenta que la mujer tuvo algún vínculo laboral con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

Mientras tanto, la carpeta de investigación continuará su curso y el Ministerio Público deberá determinar las acciones legales que correspondan por los presuntos delitos de usurpación de funciones y fraude.

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