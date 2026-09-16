Atletas mexicanos medallistas en Santo Domingo 2026 aparecen en el Desfile Militar: ¿por qué participan?

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Cada 16 de septiembre, el Desfile Cívico-Militar reúne en las calles de la Ciudad de México a los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, entre los contingentes que recorren la capital también hay espacio para reconocer a quienes representan a México en el deporte internacional.

Este año, el carro temático de deportistas militares de alto rendimiento formó parte del desfile y reunió a figuras que, además de pertenecer a las Fuerzas Armadas, han llevado la bandera mexicana a competencias internacionales.

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Entre los atletas que participaron estuvieron Alejandra Valencia, Matías Grande, Maya Becerra, Randal Willars y Juan Manuel Celaya, deportistas que recientemente representaron a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La presencia de los deportistas tuvo un significado especial después de la actuación de México en República Dominicana. De acuerdo con la CONADE, 71 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional formaron parte de la delegación mexicana que compitió en Santo Domingo, con presencia en disciplinas como tiro con arco, taekwondo, tiro deportivo, remo, ciclismo, bádminton, gimnasia rítmica y equitación.

¿Por qué los atletas mexicanos desfilan junto al Ejército?

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La presencia de estos deportistas en el desfile tiene una explicación: son integrantes de las Fuerzas Armadas. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Secretaría de Marina (Semar) cuentan con programas para apoyar a atletas de alto rendimiento.

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A través de estos esquemas, los deportistas pueden continuar con su preparación y competir en torneos nacionales e internacionales mientras forman parte de las instituciones. Además del respaldo para desarrollar su carrera, cuentan con los beneficios correspondientes a su condición como integrantes de las Fuerzas Armadas.

El vínculo también se refleja en sus grados militares. Los atletas pueden obtener ascensos de acuerdo con su trayectoria y resultados en competencias como Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, además de recibir el reconocimiento institucional por sus logros.

Por esa razón, cuando participan en el Desfile Militar del 16 de septiembre, no lo hacen únicamente como figuras deportivas invitadas. Su presencia corresponde también a su pertenencia a las Fuerzas Armadas y representa el papel que desempeñan los deportistas dentro de estas instituciones.

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El reconocimiento a la Selección Mexicana y al Mundial 2026

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El deporte también estuvo presente en otro de los momentos destacados del desfile. Durante el recorrido se presentó un carro alegórico dedicado a la Selección Mexicana, como reconocimiento por su participación en el Mundial 2026.

La representación incluyó a niños y niñas caracterizados como jugadores de la Selección Mexicana, además de Zayu, la mascota oficial de México para la Copa del Mundo, y una figura de gran tamaño del balón Trionda, utilizado durante el torneo.

De esta manera, el desfile incorporó un homenaje a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año para México, después de que el país fuera una de las sedes de la Copa Mundial.

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Operativo Kukulkán, presente en el Desfile Militar

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El Mundial 2026 también apareció en el desfile a través del Agrupamiento Kukulkán, relacionado con la estrategia de seguridad implementada para la Copa del Mundo.

El Operativo Kukulkán estuvo enfocado en la seguridad de los eventos del Mundial y contempló la coordinación entre distintas instituciones para proteger los estadios, aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y espacios destinados a los aficionados.

Con su presencia en el desfile, el contingente permitió reconocer el trabajo realizado por las corporaciones que participaron en el dispositivo de seguridad durante la celebración de la Copa Mundial en México.