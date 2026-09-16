La UNAM prepara gran remate de libros, habrá desde 1 peso: lugar, fechas, horarios

La actividad reunirá 4 mil 500 títulos de distintas áreas del conocimiento, con descuentos de entre 50% y 80% sobre el precio original. (Cuartoscuro)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una nueva edición de su Remate de Libros, con más de 45 mil ejemplares a la venta desde 1 y 5 pesos. El evento se desarrollará en el Paseo de las Humanidades, dentro de Ciudad Universitaria, y estará abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

La actividad reunirá 4 mil 500 títulos de distintas áreas del conocimiento, con descuentos de entre 50% y 80% sobre el precio original. A continuación, los detalles sobre fechas, horarios, la oferta editorial disponible y los antecedentes de ediciones anteriores de este evento cultural.

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Edición pasada del remate de libros/Programa universitario de bioética

Fechas y horarios del Remate de Libros UNAM

El acceso no requiere presentar credencial de la UNAM, por lo que cualquier persona interesada puede acudir a comprar. La programación y las novedades del remate se difunden a través de las redes sociales de Libros UNAM, bajo la cuenta @librosunam. Foto: X/@enacunam.

La edición de otoño del Remate de Libros UNAM se llevará a cabo del lunes 21 al viernes 25 de septiembre en el Paseo de las Humanidades, ubicado a un costado de Las Islas de Ciudad Universitaria.

El horario de atención variará según el día. El lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de septiembre, el remate operará de 12:00 pm a 6:00 pm. El jueves 24, el horario se extenderá desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm. Finalmente, el viernes 25, último día del evento, el horario será de 10:00 am a 5:00 pm.

El acceso no requiere presentar credencial de la UNAM, por lo que cualquier persona interesada puede acudir a comprar. La programación y las novedades del remate se difunden a través de las redes sociales de Libros UNAM, bajo la cuenta @librosunam.

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Cómo llegar al Paseo de las Humanidades

Existen dos estaciones de acceso: Copilco y Universidad. Desde la estación Copilco, el recorrido a pie hasta el lugar del evento toma aproximadamente 15 minutos. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Paseo de las Humanidades se ubica junto a Las Islas de Ciudad Universitaria, en avenida Ciudad Universitaria 3000, alcaldía Coyoacán. Para quienes se trasladan en transporte público, la opción más directa es la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Existen dos estaciones de acceso: Copilco y Universidad. Desde la estación Copilco, el recorrido a pie hasta el lugar del evento toma aproximadamente 15 minutos.

Quienes bajen en la estación Universidad pueden optar por el Pumabús, el sistema de transporte interno de la UNAM, cuyo servicio es gratuito. Esta unidad deja a los visitantes a unos pasos de Las Islas, reduciendo considerablemente el tiempo de traslado dentro del campus.

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Oferta editorial y objetivo de la iniciativa

El Remate de Libros UNAM busca poner al alcance de un público amplio material editorial que en librerías tradicionales tendría un costo considerablemente mayor. Con ejemplares desde 1 peso y descuentos que llegan hasta 80%, la iniciativa apunta a que el factor económico deje de ser un obstáculo para acceder a la lectura.

El remate reúne 4 mil 500 títulos y más de 45 mil ejemplares con precios desde 1 peso, en una jornada que la UNAM organiza para que estudiantes, académicos y público general accedan a libros sin necesidad de credencial universitaria ni grandes presupuestos.

La oferta abarca disciplinas diversas: literatura, historia, filosofía, cine, economía, política, derecho, matemáticas y estudios latinoamericanos, entre otras áreas del conocimiento. Esta variedad temática responde a que el material proviene de distintas entidades universitarias, cada una con su propio catálogo editorial.

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El Paseo de las Humanidades se transforma, durante los cinco días del evento, en lo que la propia universidad describe como una gran librería al aire libre. El objetivo no se limita a la venta de libros a bajo costo: también funciona como un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y el público lector en general, dentro de uno de los recintos más concurridos de Ciudad Universitaria.

Participación de entidades universitarias

Cada entidad aporta su propio acervo editorial al evento, lo que explica la amplitud temática de los títulos disponibles Foto: X/@UNAM_MX.

En la edición de primavera de 2026, celebrada en marzo, participaron más de 30 escuelas, facultades, institutos de investigación y sellos editoriales de la UNAM. Esta cifra de participantes ilustra la escala del remate como esfuerzo conjunto entre distintas dependencias universitarias.

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Cada entidad aporta su propio acervo editorial al evento, lo que explica la amplitud temática de los títulos disponibles. La combinación de catálogos provenientes de facultades de ciencias, humanidades, derecho y otras áreas del conocimiento permite que el remate cubra un espectro amplio de disciplinas en un solo espacio físico.

Esta estructura descentralizada, en la que cada entidad gestiona y ofrece su propio material, se mantiene como el modelo de organización tanto en la edición de primavera como en la de otoño de 2026.

Colecciones destacadas de la DGPFE

Entre los sellos que participan en el remate se encuentra la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPFE), que en la edición de marzo de 2026 llevó 14,000 ejemplares correspondientes a 1,100 títulos de sus colecciones más reconocidas.

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Una de ellas es Vindictas, un proyecto creado en 2019 por la editora Socorro Venegas, dedicado a rescatar obras de autoras hispanoamericanas del siglo XX que quedaron fuera del canon literario. La colección incluye novela, memoria, cuento y poesía, y cada título incorpora un texto introductorio escrito por autoras contemporáneas más jóvenes.

Material de Lectura, por su parte, reúne antologías breves de cuento, poesía y ensayo contemporáneos. Se trata de cuadernos sencillos, sin lomo, pensados como un primer acercamiento a obras canónicas para nuevos lectores.

La colección Hilo de Aracne, creada también en 2020, concentra narrativa para jóvenes de autores e ilustradores actuales. Fue la primera colección de la UNAM enfocada específicamente en el público juvenil, con la intención de ofrecer lecturas de disfrute que no respondan a exigencias académicas.

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Finalmente, El Ala del Tigre es una colección de poesía que la UNAM creó originalmente en 1990 y que fue rescatada en 2020 para sumarse al catálogo vigente de la editorial universitaria.

El remate como estrategia de fomento a la lectura

La accesibilidad es el eje central de la propuesta. Al no exigir credencial ni restringir el ingreso a un sector específico, la UNAM plantea el remate como una actividad de difusión cultural abierta, en la que el bajo costo elimina una de las principales barreras de acceso a la lectura. EFE/ Mario Guzmán/EFE/ ARCHIVO

La UNAM enmarca el Remate de Libros dentro de un objetivo de fomento a la lectura, orientado a encontrar nuevos lectores para los miles de ejemplares disponibles. Según el planteamiento difundido por la universidad, la reducción de precios funciona como herramienta para ampliar la base de personas que acceden a estos textos.

La accesibilidad es el eje central de la propuesta. Al no exigir credencial ni restringir el ingreso a un sector específico, la UNAM plantea el remate como una actividad de difusión cultural abierta, en la que el bajo costo elimina una de las principales barreras de acceso a la lectura.

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Ediciones pasadas del remate

El Remate de Libros UNAM no es un evento aislado, sino una actividad que la universidad realiza de forma periódica, generalmente con una edición de primavera y otra de otoño. La edición previa a la actual se desarrolló del martes 10 al viernes 13 de marzo de 2026, también en el Paseo de las Humanidades.

En aquella ocasión participaron más de 30 entidades universitarias, que ofrecieron alrededor de 4,500 títulos y 45,000 ejemplares, con precios desde 10 pesos y descuentos de hasta 80%. Al igual que en la edición de otoño, el acceso fue libre y no se solicitó credencial universitaria.

Los horarios de aquella edición también variaron por día: el martes de 12:00 pm a 7:00 pm, el miércoles y jueves de 10:00 am a 7:00 pm, y el viernes de 10:00 am a 5:00 pm. La estructura de días con horario extendido a media semana y jornada reducida el último día se repite en la edición de otoño actual.

La recurrencia de este formato, con cifras similares de ejemplares y títulos disponibles en ambas ediciones de 2026, muestra que el remate se ha consolidado como una actividad fija dentro del calendario cultural de la UNAM, sostenida por la participación conjunta de distintas facultades, institutos y sellos editoriales de la universidad.