Se vistieron de repartidores de comida, mataron a dos rivales en Iztacalco y cobraron 30 mil pesos

Detienen a dos sujetos por homicidio en Iztacalco. Foto: Captura de pantalla

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

Tras su captura, presuntamente confesaron que recibieron 30 mil pesos por el doble homicidio, y que un tercero les entregó el arma de fuego utilizada.

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De acuerdo con los primeros reportes, agentes del sector Tlacotal de la SSC realizaron el seguimiento de los sospechosos a partir de trabajos de inteligencia previos al arresto. La detención de ambos hombres se concretó en la alcaldía Iztacalco, donde el grupo delictivo Los Chivos tiene presencia activa.

Leonardo Arias y Fernando Rodríguez portaban mochilas de la plataforma DiDi al momento del ataque. El disfraz les permitió acercarse a las víctimas sin levantar sospechas en la vía pública.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su captura, los dos detenidos declararon ante las autoridades que un tercero no identificado les proporcionó el arma de fuego. Las investigaciones buscan determinar quién ordenó y financió el doble homicidio.

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Hasta el cierre de esta nota, ninguna dependencia oficial publicó un comunicado con detalles sobre la identidad de las víctimas. Tampoco se precisaron el lugar exacto ni la hora del ataque, de acuerdo con Milenio.

El pago de 30 mil pesos y el papel del autor intelectual sin identificar

El periodista Carlos Jiménez, quien difundió el caso a través de su cuenta en la red social X, informó que los detenidos confesaron haber recibido 30,000 pesos a cambio de los dos asesinatos. La suma fue entregada por un tercero cuya identidad las autoridades aún no han hecho pública.

Los agentes del sector Tlacotal mantienen abiertas las diligencias para localizar al autor intelectual del pago. La SSC no emitió información adicional sobre posibles cómplices o sobre el avance de esa línea de investigación.

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Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la identidad visual de DiDi como método de aproximación a las víctimas refleja una táctica que ya había sido documentada en otras alcaldías de la capital. La empresa había advertido, en un comunicado previo, que da de baja de inmediato a cualquier repartidor vinculado a actividades ilícitas y colabora con las autoridades en esos casos.

La plataforma también señaló que sus términos y condiciones prohíben el envío de paquetes con contenidos sospechosos o ilegales, y que los repartidores tienen la opción de reportar cualquier irregularidad desde la propia aplicación.

Los Chivos, Iztacalco y su posible vínculo con estructuras del crimen organizado

La banda Los Chivos opera en la alcaldía Iztacalco, aunque la información disponible sobre su estructura es escasa. Milenio apuntó que el grupo podría estar relacionado con una célula criminal identificada con las siglas H1-A1, presuntamente vinculada con La Nueva Familia Michoacana, si bien esa conexión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

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Uno de los episodios asociados a esa célula ocurrió el 15 de octubre de 2021, cuando el empresario Eduardo Beaven recibió disparos cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El atacante detenido dos días después, Yannick Iriarte Martínez, alias El Alemán, fue relacionado en distintos reportes con la estructura H1-A1.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

En años posteriores, las autoridades capitalinas arrestaron a otros presuntos integrantes de ese grupo por homicidio, extorsión y narcomenudeo. Entre los mencionados figuran Guillermo Contreras, alias El Galletas; Johan Alain Rodríguez, y Roy Galindo Torres.

También fue señalado en reportes periodísticos Francisco Javier Medina, alias Paco Pacas, como presunto operador de tráfico de armas y drogas para La Nueva Familia Michoacana. La relación entre esa estructura y los detenidos por el ataque contra Los Cuetos no ha sido confirmada por ninguna institución.

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La SSC y la investigación en curso sobre el doble homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso más allá de la detención de los dos sospechosos. Las autoridades trabajan para establecer si existen más personas involucradas en la planeación del crimen.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doble homicidio en Iztacalco se suma a una serie de ataques recientes en esa alcaldía en los que los agresores utilizaron mochilas de reparto como cobertura. La táctica ya había sido registrada el 11 de septiembre de 2026, cuando motosicarios con una mochila de reparto dispararon contra dos hombres en la colonia Juventino Rosas, según informó el Heraldo de México.

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