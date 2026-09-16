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EN VIVO | Desfile Militar del 16 de septiembre: sigue los drones, blindados y el pase de lista de Claudia Sheinbaum

El Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional desplegarán 15,458 elementos durante la conmemoración por el 216 aniversario de la Independencia

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El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre dejará ver por primera vez 45 drones tácticos y vehículos blindados de fabricación nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. El Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional despliegan 15,458 elementos durante la conmemoración por el 216 aniversario de la Independencia.

Las unidades DN-XI y el Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego, conocido como SARAF Balam, formarán parte de la exhibición tecnológica desarrollada por la Dirección General de Industria Militar. Los vehículos tácticos blindados harán su debut ante el público en el recorrido hacia Campo Marte.

El contingente incluye 536 vehículos, 46 motocicletas, 16 embarcaciones, 21 banderas de guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas. La movilización reunirá a personal de las tres instituciones de seguridad y defensa, además de agrupamientos civiles y del Servicio Militar Nacional.

Antes de que inicie la columna terrestre, 99 aeronaves cruzarán el espacio aéreo del Centro Histórico. La formación congregará 93 unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional.

Según los organizadores, el paso simultáneo de las aeronaves no tiene precedente en las ediciones anteriores del desfile. Los aparatos participarán de manera habitual en tareas de adiestramiento, vigilancia y combate.

La columna terrestre comenzará desde el Zócalo capitalino con dirección a Campo Marte. El desfile se divide en seis contingentes llamados Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

Cada agrupamiento reúne personal, vehículos, animales y equipo militar. La organización contempla la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

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