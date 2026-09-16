El austero regalo de Christian Nodal a su hija Inti por su cumpleaños número 3, según Javier Ceriani

Critican a Christian Nodal por el supuesto regalo que le dio a Inti. | Portada: Zurisadai Gonzalez, Infobae México.

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Christian Nodal envió un regalo a su hija Inti por su tercer cumpleaños que generó críticas en redes sociales, de acuerdo con la información difundida por el periodista Javier Ceriani.

El envío llegó a la casa de Cazzu en Argentina alrededor de las cinco de la tarde del pasado 14 de septiembre, día del festejo.

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Según el relato de Ceriani, un repartidor tocó la puerta del domicilio con un paquete cuyo contenido decepcionó a quienes esperaban un obsequio acorde a la posición económica del cantante. El periodista citó a un colaborador de Farándula Show que presenció el momento desde el exterior de la vivienda.

El costo del envío, según estimó Ceriani, no habría superado los 10 dólares: “Diez globitos mandó Christian Nodal con un señor, con un delivery que le habrá costado tanto dinero en Buenos Aires”, dijo el conductor en su transmisión por YouTube.

Contraste con el regalo del cumpleaños anterior

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El comunicador estableció una comparación directa con el obsequio que Nodal envió el año pasado, cuando Inti cumplió dos años. En esa ocasión, de acuerdo con Ceriani, un empleado del rancho que el cantante posee en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, llevó una jirafa de peluche y plastilinas.

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“Esta jirafa vale mucho más que el regalo que le hizo en el 2026”, afirmó Ceriani sobre la diferencia entre ambos envíos.

El envío de este año ocurre en medio de un litigio judicial entre Nodal y Cazzu por temas de manutención, custodia y exposición mediática de la menor. Ambos acudieron a mediación y terapia psicológica como parte del proceso legal en curso.

Ceriani cuestionó a Nodal que siquiera le enviara artículos relacionados con la temática de la fiesta, inspirada en la película Mulán, de Disney. “No hubo peluches, no hubo plastilina, no hubo princesas. Le gusta Mulán. Le hubieras comprado una princesa de Mulán”, señaló el periodista durante su transmisión.

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El comunicador propuso alternativas que, a su juicio, Nodal pudo considerar dada su posición económica, como la posibilidad de contactar directamente a Disney para solicitar mercancía oficial de la película.

Nodal reaparece en redes

Lo único que compartió Nodal en las últimas horas. (Captura de pantalla)

Nodal guardó silencio en sus redes sociales durante el día del cumpleaños de su hija y no compartió ningún mensaje relacionado con la fecha. Su reaparición ocurrió hasta el 15 de septiembre, cuando publicó una historia en Instagram ajena por completo al festejo de Inti.

La publicación consistió en un repost de la lista “50 Best Mariachi Songs of All Time” de la revista Billboard, elaborada en colaboración con Billboard Latin. El cantante acompañó la imagen con emojis de un sombrero, un corazón y la bandera de México.

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El contenido compartido por Nodal incluyó fotografías de varios artistas del género, entre ellos Vicente Fernández, cuya canción “México Lindo y Querido” sonaba de fondo en la historia.

¿Cómo fue la fiesta de Inti con su mamá Cazzu?

En la fiesta estuvo presente Ignacio Colombara, actual pareja de Cazzu. (Redes sociales)

La celebración se realizó durante el fin de semana previo a la fecha exacta, en el patio de la casa de Cazzu. Las primeras imágenes no las compartió la cantante, sino amigas cercanas como La Joaqui y DJ Mami, quienes mostraron fragmentos del festejo en sus historias de Instagram.

Todos los invitados aparecieron con hanfus, el vestido tradicional chino, en sintonía con la temática elegida para la fiesta. La decoración incluyó globos de colores, una mesa de dulces y una casita estilo oriental con el nombre “Inti” pintado en la fachada, junto a la figura de Mushu, el dragón de Mulán, personaje de Disney.

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Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)

El espacio se completó con farolitos de papel en tonos pastel —amarillo, azul y rosa— colgados en el jardín, además de un farol chino rojo tradicional y un abanico decorativo del mismo color. DJ Mami cocinó brochetas de carne y carne asada para los asistentes.

En uno de los videos filtrados también se identificó a Ignacio Colombara, bailarín con quien se especula que Cazzu mantiene una relación sentimental. Colombara y DJ Mami repartieron comida juntos entre los invitados. También estuvo presente la madre de Cazzu.

Aunque ninguno de los padres de Nodal estuvo presente en el festejo, Cristy Nodal, madre del cantante, lanzó ese mismo día el tema “Regalo de Luna”, que se especula habría sido dedicado a Inti por la coincidencia de fechas. El video del sencillo incluye referencias al sol y juguetes de estilo vintage, elementos que alimentaron esa lectura entre los seguidores.

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Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal lanza canción en honor a Inti. (Instagram)

Nodal no apareció en ningún registro visual del festejo, continuando con el patrón de ausencias públicas observado desde el segundo cumpleaños de la menor en 2025.

En el primer cumpleaños de Inti, celebrado en 2024, Nodal sí estuvo presente, aunque Cazzu evitó mostrar su rostro directamente y solo fue identificado por sus tatuajes mientras cargaba a la pequeña.