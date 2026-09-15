Estudiantes de la UAEM toman las calles de Morelos: manchan para exigir seguridad y justicia para alumnas víctimas de feminicidio

Foto: Facebook- Guillermo A. / Instagram

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Cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon este martes 15 de septiembre para exigir justicia en el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, alumna de intercambio que murió en un presunto robo en Cuautla el sábado pasado.

El contingente reunió a cientos de mujeres y hombres que también exigieron seguridad para la comunidad estudiantil y justicia en los otros casos de feminicidio de alumnas que se han registrado durante el año, que suman cuatro con el de Tacoronte de 21 años de edad.

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Vestidos de blanco y negro, los estudiantes salieron alrededor de las 09:00 horas de la Puerta 1 del campus Chamilpa de la UAEM, en Cuernavaca, para recorrer las principales avenidas de la ciudad. Durante su paso, lanzaron consignas como: “¡Ni una más!“; ”¿Por qué nos asesinan si somos estudiantes?“; ”No estamos todas, nos falta Claudia"; “¡Justicia para Claudia!“, entre otras.

Los participantes portaron pancartas y mensajes para exigir que el feminicidio de la joven española sea esclarecido, además de que se les garantice seguridad. En su recorrido hacia el centro de Cuernavaca se encontraron con diversos cierres, por lo que movieron las vallas que impedían el paso para que los contingentes pudieran seguir su camino.

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Foto: Facebook / Resistencia Estudiantil Uaem

*Información en desarrollo...