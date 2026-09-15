Sistema de Cuidados en México operará con 479 mdp en 2027: solo 9% de las infancias accede a servicios, acusa UNICEF

Una mano infantil de aproximadamente tres años toca suavemente un osito de peluche marrón sobre una superficie suave y clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México, solo 9% de la niñez accede a servicios de cuidado infantil, mientras el Gobierno federal propone destinar 475,960 millones de pesos al Anexo Transversal 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para avanzar en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

La cifra sobre cobertura difundida por UNICEF muestra que el acceso a estos servicios permanece limitado. En otros países de América Latina, la cobertura supera 30%, de acuerdo con el organismo.

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El proyecto presupuestal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviado al Congreso de la Unión plantea distribuir los recursos del Anexo 31 en 74 acciones transversales, a cargo de 46 programas presupuestarios de 22 ramos de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de las Mujeres señala que el Anexo Transversal 31, denominado “Consolidación de una sociedad de Cuidados”, busca medir, articular y monitorear los recursos públicos destinados a este rubro.

El instrumento presupuestario contempla 475,960 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. El Anexo 31 fue creado en 2026 por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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La propuesta depende de la aprobación de la Cámara de Diputados. De recibir el aval, los recursos se destinarán a acciones para que los servicios de cuidados sean accesibles, equitativos y de calidad para toda la población.

La Secretaría de las Mujeres indica que las acciones también buscan una distribución más equitativa del trabajo de cuidados entre mujeres, hombres, gobierno, sector privado y comunidades.

El Anexo 31 se alinea con los objetivos del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030.

Para 2027, el proyecto propone que cada acción transversal tenga un indicador de monitoreo sustantivo.

La medida permitiría dar seguimiento al ejercicio de los recursos y a los resultados de las políticas públicas implementadas.

Los servicios de cuidado infantil liberan tiempo para trabajar o estudiar

UNICEF define el cuidado infantil como los servicios y atenciones que garantizan el bienestar, la protección y el desarrollo de niñas y niños, mientras liberan tiempo de madres, padres o personas cuidadoras para trabajar o estudiar.

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Entre esos servicios se encuentran los Centros de Atención Infantil, las guarderías, las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS.

El organismo sostiene que el cuidado infantil de calidad contribuye al desarrollo y bienestar de niñas y niños. También puede reducir las desigualdades entre familias con distintos niveles de ingreso.

El acceso a estos servicios no se distribuye de forma uniforme. 60% de quienes los reciben pertenece al quintil de mayores ingresos, según UNICEF.

Además, 68% de los centros se ubica en zonas no marginadas. La concentración deja con menor acceso a las familias que viven fuera de esas áreas.

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El cuidado continúa recayendo principalmente en las mujeres

UNICEF advierte que cuando los cuidados recaen principalmente en las mujeres se profundizan las brechas de género. El acceso desigual a los servicios también mantiene diferencias entre familias.

La noción del cuidado como derecho ha ganado espacio en la agenda pública, de acuerdo con UNICEF. En entidades como la Ciudad de México ya está reconocido en la ley.

El organismo sostiene que los avances permanecen desiguales y fragmentados. Entre los pendientes menciona un marco normativo, coordinación entre instituciones, presupuesto adecuado y servicios de calidad.

La Secretaría de las Mujeres plantea incorporar nuevos programas bajo el principio de progresividad. Entre ellos se encuentran la asesoría jurídica a trabajadoras del sector cuidados y la adecuación de salas de lactancia en aeropuertos.

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La propuesta también contempla la difusión de actividades artísticas y contenidos para promover la corresponsabilidad social y de género en el trabajo de cuidados.

La dependencia federal señala que la inclusión del Anexo 31 por segundo año consecutivo en el Paquete Económico alinea a México con la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, el Pacto Birregional por los Cuidados y la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.