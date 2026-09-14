Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores reciben su pago del 14 al 18 de septiembre?

La Secretaría de Bienestar deposita el bimestre septiembre-octubre a través del Banco del Bienestar. (Foto: Gobierno de México)

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Los adultos mayores con apellido que empieza con las letras M, N, Ñ, O, P y Q reciben su pago de la Pensión para el Bienestar entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre de 2026.

El depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre y llega directo a la Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de acudir a una sucursal.

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El mismo calendario aplica para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, y para la Pensión para Personas con Discapacidad.

El pago se organiza según la primera letra del apellido de cada beneficiario, de manera escalonada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También rige para el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Cada programa entrega un monto distinto, aunque todos siguen el mismo orden por letra de apellido.

Las dispersiones de este bimestre iniciaron el martes 1 de septiembre con la letra A y avanzaron de forma escalonada hasta cubrir las letras A a la L la semana pasada, el último día de pago es el 25 de septiembre.

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Pagos de esta semana: del 14 al 18 de septiembre

Lunes 14 de septiembre: letra M

Martes 15 de septiembre: letra M

Miércoles 16 de septiembre: sin pagos, feriado por el Día de la Independencia

Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ, O

Viernes 18 de septiembre: letras P y Q

La Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos que faltan hasta el cierre del bimestre

Lunes 21 de septiembre: letra R

Martes 22 de septiembre: letra R

Miércoles 23 de septiembre: letra S

Jueves 24 de septiembre: letras T, U, V

Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y, Z

Con el viernes 25 de septiembre concluye la entrega completa del bimestre para todos los programas del Bienestar, según el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

Las personas con apellido en M cobran los días lunes 14 y martes 15 de septiembre. (X@apoyosbienestar)

Cuánto dinero entrega cada programa del Bienestar

La Pensión para Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más, entrega 6,400 pesos por bimestre.

La Pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 60 a 64 años, paga 3,100 pesos en el mismo periodo y suma 18,600 pesos al año, una vez completados los seis bimestres.

La Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3,300 pesos por bimestre a sus derechohabientes.

Revisar el saldo en la app o sucursal del Banco del Bienestar ayuda a descartar un retraso temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, otorga un monto variable, que depende del número de menores registrados por cada madre beneficiaria.

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Ninguno de estos programas exige historial laboral ni registro previo en el IMSS o el ISSSTE para acceder al apoyo económico.

El depósito se realiza de manera directa a través del Banco del Bienestar. No hay personal facultado para cobrar por realizar gestiones de los programas.

Un auxiliar puede realizar el trámite en nombre de la persona beneficiaria si esta no puede movilizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el pago no llega el día que corresponde, el dinero no se pierde

La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes, aunque se retrasen, siempre y cuando se puedan mantener dentro del presupuesto asignado. Esto está establecido en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Antes de preocuparse, conviene revisar el saldo en la aplicación o en una sucursal del Banco del Bienestar, porque a veces solo es un retraso temporal.

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Ninguno de los cuatro programas exige historial laboral ni registro previo en el IMSS o el ISSSTE. (Foto: Gobierno de México)

Qué hacer en caso de perder la tarjeta del Bienestar

Si un beneficiario pierde su tarjeta del Bienestar, el primer paso es llamar de inmediato al 800 900 2000 para reportar el extravío y solicitar el bloqueo del plástico.

El personal pide la CURP y una identificación oficial para verificar la identidad, y al final de la llamada entrega un número de folio que debe conservarse para el seguimiento del trámite.

El reporte de pérdida o robo se hace al 800 900 2000, línea directa del Banco del Bienestar para bloquear el plástico. (X/ Secretaría del Bienestar)

Después del reporte, es necesario comunicarse a la línea de Pensiones para el Bienestar, al 800 639 4264, para dar seguimiento a la reposición.

El trámite es gratuito y el dinero acumulado en la cuenta no se pierde: queda disponible hasta que la persona recoja su nueva tarjeta.

Qué hacer si el pago no aparece

Si el retraso persiste, la persona puede ir al Módulo de Atención más cercano. Debe llevar identificación oficial, CURP reciente y su tarjeta de la pensión. Los módulos se buscan en el portal oficial https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

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También se puede llamar al 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los fines de semana de 9:00 a 13:00 horas.

El miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos por el feriado del Día de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona no puede movilizarse, la persona auxiliar designada puede hacer el trámite en su nombre.

Para saber si el pago ya llegó sin salir de casa, se puede usar la aplicación del Banco del Bienestar.