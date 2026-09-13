México

Temperaturas en Acapulco de Juárez: prepárate antes de salir de casa

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 13 de septiembre en Acapulco de Juárez.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo 13 de septiembre, se prevé que en Acapulco de Juárez habrá un 25% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32.9 centígrados y una mínima de 26.2°. La nubosidad será del 90%.

El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

PUBLICIDAD

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvias.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 13 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 13 de septiembre

Clima en Bahía de Banderas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Bahía de Banderas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de septiembre

Conoce el clima de este 13 de septiembre en Mérida

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 13 de septiembre en Mérida

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para este domingo 13 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para este domingo 13 de septiembre

Ricardo O’Farrill condena burlas por look de Gala Montes y explica la relación con un brote psicótico

El comediante ha sido vocal con respecto a las controversias de la actriz

Ricardo O’Farrill condena burlas por look de Gala Montes y explica la relación con un brote psicótico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

Atacan con armas de fuego un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua: se reporta un elemento herido

El Comando Norte de Estados Unidos aplaude el esfuerzo de México contra drones del narco en la frontera

La dolorosa cifra de niños asesinados en Sinaloa desde la guerra de Los Chapos vs Los Mayos: cerca de 200

ENTRETENIMIENTO

Ricardo O’Farrill condena burlas por look de Gala Montes y explica la relación con un brote psicótico

Ricardo O’Farrill condena burlas por look de Gala Montes y explica la relación con un brote psicótico

Rise Against cancela su presentación en el Vans Warped Tour por enfermedad de su vocalista

Gustavo Adolfo Infante ventila que Gala Montes enfrentaría demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel

Tristán da la espalda a Gala Montes y acusa a la actriz de consumir cristal

Momo Guzmán confesó que sus videos llorando contra Turbulence son falsos y parte de una “estrategia”

DEPORTES

Rayados y Tigres empatan en el Clásico Regio; Monterrey tuvo la última en el Estadio BBVA

Rayados y Tigres empatan en el Clásico Regio; Monterrey tuvo la última en el Estadio BBVA

Toluca exhibe con goleada al Atlas pese a la tormenta eléctrica

Real Madrid se inspira en México para lanzar colección del Día de Muertos

Místico y Carlos Salcido se enfrentarán a otros atletas en el reality Habilidad Física 100

Alexa Grasso somete con autoridad a Manon Fiorot y amenaza con ganar el Campeonato Peso Mosca de la UFC