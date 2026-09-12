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AAA Triplemanía 34: Omos vence a Rey Mysterio y Los Perros del Mal conquistan campeonatos de Tercias

La primera jornada del evento de AAA estuvo marcada por traiciones, intervenciones y títulos que cambiaron de manos antes de la segunda noche

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Triplemanía 34 comenzó con una noche cargada de sorpresas, traiciones y nuevos campeones en Las Vegas, donde la primera función del magno evento de AAA dejó varios resultados que tendrán consecuencias rumbo a la segunda jornada. El espectáculo celebrado este viernes 11 de septiembre contó con seis enfrentamientos y tuvo como principal protagonista a Omos, quien derrotó a Rey Mysterio para conseguir su reinstalación dentro de la empresa.

La batalla estelar tenía una estipulación especial. Si Rey Mysterio conseguía imponerse, Omos tendría que abandonar AAA de manera definitiva; en cambio, una victoria del gigante nigeriano significaría el final de su suspensión y su regreso a la compañía.

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Omos derrota a Rey Mysterio con ayuda de Dominik

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Rey Mysterio intentó utilizar su experiencia para neutralizar la superioridad física de Omos y consiguió conectar varios 619 durante el combate. Sin embargo, la intervención de Dominik Mysterio cambió completamente el rumbo de la contienda.

El hijo de Rey apareció para atacar a su propio padre, situación que obligó a Grande Americano a intervenir para intentar equilibrar las acciones. La ayuda tampoco duró demasiado, pues Dominik aprovechó el caos para atacar al luchador enmascarado con una silla.

La distracción dejó expuesto a Mysterio y Omos aprovechó la oportunidad para conectar una patada y posteriormente un poderoso chokeslam, con el que consiguió la cuenta de tres.

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La agresión no terminó cuando sonó la campana. Mientras Rey era trasladado en una camilla, Omos volvió a atacarlo y terminó azotándolo contra la mesa de comentaristas. De esta manera, el gigante consiguió levantar su suspensión y además dejó a Rey y Dominik involucrados en una situación que podría tener repercusiones rumbo a la defensa del Megacampeonato.

Los Perros del Mal conquistan el Campeonato Mundial de Tercias

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Otra de las grandes noticias de la jornada llegó con Daga, Ángel y Berto. Los integrantes de Los Perros del Mal derrotaron a Murder Clown, Dave The Clown y Psycho Clown para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales de Tercias de AAA.

El combate estuvo marcado por la intervención de El Carnicero, quien apareció para perjudicar a los representantes de la familia de los payasos. Con el resultado, Los Perros del Mal agregaron un nuevo campeonato a su historial y salieron de Las Vegas con uno de los principales cinturones colectivos de la empresa.

La Parka mantiene el Campeonato Latinoamericano

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La Parka también consiguió salir con el título en su poder después de superar a Mr. Iguana y Laredo Kid en una intensa triple amenaza por el Campeonato Latinoamericano.

El campeón tuvo que enfrentarse incluso a un amigo durante la disputa, pero finalmente encontró la manera de conservar el cinturón. Después de aplicar su Bonebreaker sobre Laredo Kid, La Parka aprovechó la situación para conseguir la cuenta definitiva y asegurar la victoria.

Roxanne Perez consigue una oportunidad titular

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En la división femenil, Roxanne Perez se convirtió en la próxima retadora al Campeonato Reina de Reinas tras derrotar a Natalya, Faby Apache y La Hiedra.

Perez aprovechó un intento fallido de intervención de Flammer para encontrar el momento indicado y aplicar el Pop Rox sobre La Hiedra. Su recompensa será una oportunidad por el título durante Worlds Collide, programado para el 26 de septiembre en Chicago.

Los Americanos avanzan y llega la segunda noche

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Los Americanos, Bravo y Rayo, consiguieron imponerse en la eliminatoria de parejas ante Fraxiom, LWO y Tokyo Bad Boys, mientras que Adelicious, Mascarita Sagrada y Mini Vikingo derrotaron a Lady Shani, Jack Cartwheel y Mini Abismo Negro en el combate inaugural.

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Con estos resultados terminó la primera noche de Triplemanía 34. Ahora toda la atención se trasladará a México, donde la segunda función se realizará el domingo 13 de septiembre en la Arena CDMX y continuará definiendo el panorama de AAA.

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