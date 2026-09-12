Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el debut de la cortina de acero en la NFL

La temporada 26-27 da inicio con este partido que promete traer grandes emociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La larga espera ha llegado a su fin y la pasión por el emparrillado vuelve a encender los corazones de la afición mexicana. La temporada 2026 de la National Football League (NFL) abre su telón de manera espectacular con un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos instituciones que buscan consolidarse como candidatas al Súper Tazón: los Pittsburgh Steelers y los Atlanta Falcons.

El legendario equipo de la “Cortina de Acero” emprende el vuelo lejos de casa para hacer su debut oficial en una prueba que medirá de inmediato el alcance real de sus aspiraciones y la solidez de un proyecto que ha sufrido renovaciones clave en el aspecto táctico.

PUBLICIDAD

El choque entre franquicias de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional promete paralizar la actividad dominical de la Semana 1. Por un lado, la escuadra aurinegra salta al campo con la responsabilidad histórica de defender una tradición de exigencia máxima, competitividad feroz y una defensiva temible que ha sido su sello distintivo durante décadas.

Por el otro, el cuadro de las “Aves de Rapiña” se presenta ante su público con la urgencia de dar un golpe de autoridad que valide la fuerte inversión realizada en su plantel durante la pausa de temporada. En México, donde la marea acerera cuenta con una de las comunidades de aficionados más nutridas y apasionadas del planeta fuera de territorio estadounidense, el juego se perfila como el plato fuerte del fin de semana deportivo.

PUBLICIDAD

Pittsburgh quiere llegar a una nueva final en esta temporada. (Foto AP/Justin Berl, Archivo)

¿Cómo llegan los Pittsburgh Steelers?

El conjunto comandado por el histórico entrenador en jefe Mike Tomlin aterriza en este arranque de campaña tras una pretemporada intensa que dejó sensaciones sumamente positivas en el vestidor. Los Steelers concluyeron la fase de preparación con un balance sólido en el esquema colectivo, destacando una vez más el comportamiento de una unidad defensiva llamada a ser la columna vertebral del equipo durante todo el año. La franquicia de Pensilvania ha demostrado que su identidad no se negocia: presión constante al mariscal de campo rival, solidez en el juego terrestre y una agresividad secundaria para provocar intercambios de balón.

En el apartado ofensivo, Pittsburgh presenta un rostro renovado que genera enorme expectación entre sus seguidores. Tras los ajustes realizados en el libro de jugadas durante el campamento de verano, la escuadra acerera ha apostado por un sistema mucho más dinámico, enfocado en equilibrar el ataque terrestre con series de pase de ritmo rápido. La presencia de piezas clave en la línea ofensiva, fortalecida tras el receso invernal, promete otorgarle al mariscal de campo la protección necesaria para explotar los carriles intermedios y buscar las trayectorias profundas de sus receptores.

PUBLICIDAD

La moral dentro del vestidor acerero se encuentra en un punto óptimo tras registrar buenas actuaciones en sus duelos de preparación. No obstante, el vestidor es consciente de que los partidos de temporada regular exigen un nivel de concentración absoluto. Para Tomlin y sus pupilos, iniciar el calendario con una victoria en calidad de visitante es prioritario no solo para asentarse en la cima de la siempre competitiva división Norte de la AFC, sino para enviar un mensaje contundente al resto de la liga sobre sus aspiraciones reales de alcanzar la postemporada.

(Crédito: Gregory Fisher-Imagn Images)

¿Cómo llegan los Atlanta Falcons?

La escuadra de Georgia se presenta al debut de la temporada 2026 con un ambiente cargado de entusiasmo y una directiva que ha apostado fuerte por regresar a los planos estelares de la NFC Sur. Los Falcons hicieron la tarea durante el periodo entre temporadas, estructurando una plantilla equilibrada que combina juventud atlética en las esquinas con la experiencia de veteranos consagrados en posiciones neurálgicas del campo. Tras perderse los playoffs en campañas recientes, la franquicia entiende que este torneo debe marcar el punto de inflexión definitivo en su proceso de reestructuración.

PUBLICIDAD

Durante la pretemporada, Atlanta mostró chispazos de un ataque sumamente peligroso e impredecible. La propuesta ofensiva del equipo se basa en la explosividad de sus armas jóvenes en el backfield y una rotación de receptores capaces de generar yardas tras la recepción. En los duelos de preparación, la ofensiva aérea lució fluida, explotando los huecos en las coberturas zonales y demostrando una química notable entre el pasador titular y sus objetivos primarios.

A la defensiva, los Falcons han trabajado exhaustivamente en corregir los errores de tacleo y la falta de presión sobre el pasador que los aquejaron en la campaña anterior. El cuerpo técnico ha implementado un esquema más agresivo en la trinchera, buscando colapsar las bolsas de protección rivales desde el centro de la línea. Jugar en el ambiente controlado de su estadio representa una ventaja competitiva de primer orden para Atlanta, escuadra que buscará aprovechar el aliento de su tribuna para imponer condiciones desde la primera serie ofensiva y descarrilar los planes de la marea aurinegra.

PUBLICIDAD

Cooper Rush. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Altas y bajas: Las caras nuevas y las ausencias en ambos emparrillados

El armado de los planteles para esta Temporada 2026 dejó movimientos significativos en los rosters de ambas franquicias, configurando un duelo donde los ajustes de personal jugarán un rol determinante en el resultado final.

Pittsburgh Steelers (Altas principales):

Refuerzo de jerarquía en la línea ofensiva mediante la agencia libre, sumando poder de bloqueo para el juego por tierra.

Incorporación de un nuevo apoyador interior seleccionado en las primeras rondas del Draft para fortalecer la detención de la carrera.

Fichaje de un profundo veterano para aportar liderazgo y lectura de jugadas en el perímetro defensivo.

Llegada de un receptor especialista en jugadas de tercer down para ampliar las opciones en la zona de anotación.

Pittsburgh Steelers (Bajas notables):

Salida de un veterano liniero defensivo por retiro profesional tras una década de servicio a la institución.

Traspaso de un corredor suplente a la Conferencia Nacional en busca de mayor volumen de acarreos.

Caza de talentos fallida que derivó en el corte de dos esquineros de rotación durante el cierre del campamento.

Atlanta Falcons (Altas principales):

Contratación estelar de un pasador experimentado para tomar las riendas del ataque y aportar solidez en momentos de presión.

Selección de un ala cerrada de gran envergadura en el Draft, perfilado para ser una amenaza constante en la zona roja.

Adquisición de un cazador de cabezas (edge rusher) de primer nivel para incrementar la cuota de capturas del equipo.

Incorporación de un pateador de despeje con un potente rango de alcance para ganar la batalla del espacio de campo.

Atlanta Falcons (Bajas notables):

Liberación de un receptor titular debido a ajustes en el tope salarial de la franquicia.

Salida de dos apoyadores externos que emigraron a la AFC durante el periodo de agencias libres.

Baja por lesión sufrida en pretemporada de un liniero ofensivo titular, quien iniciará el año en la lista de reservas lesionados.

(Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el choque Steelers vs Falcons?

Para la enorme comunidad de aficionados a los Pittsburgh Steelers y a los Atlanta Falcons en la República Mexicana, el duelo de la Semana 1 de la NFL contará con una cobertura completa a través de televisión restringida y plataformas digitales en streaming de alta definición.

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México, CDMX)

Sede: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

Transmisión

FOX Sports México (Señal principal en sistemas de cable y satélite)

FOX Sports 1 (Cobertura completa con análisis previo al juego

NFL Game Pass International (Disponible a través de la plataforma DAZN)

FOX Sports App (Acceso para suscriptores de la cadena deportiva)

Amazon Prime Video (Mediante la suscripción al canal adicional de FOX Sports Premium)