México

Detienen en Sinaloa a 11 de Los Chapitos: los ligan con “El Casco” y el secuestro de mineros en La Concordia

Los detenidos fueron sorprendidos en La Isla del Bosque, Escuinapa, con 12 armas largas, cargadores, municiones y equipo táctico

Elementos del Ejército y de la SSP de Sinaloa detuvieron a 11 presuntos integrantes de Los Chapitos en Escuinapa. (Cortesía)
Elementos del Ejército y de la SSP de Sinaloa detuvieron a 11 presuntos integrantes de Los Chapitos en Escuinapa. (Cortesía)
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Once presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos durante un operativo realizado en el municipio de Escuinapa, al sur del estado, donde autoridades aseguraron un arsenal y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la captura ocurrió durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento efectuados en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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Los hombres fueron localizados en el poblado de La Isla del Bosque, donde, de acuerdo con la autoridad federal, fueron detenidos en flagrancia.

A los presuntos integrantes de la organización criminal les aseguraron 12 armas largas, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, además de chalecos y diverso equipo táctico.

La Defensa señaló que los detenidos estarían relacionados con la estructura criminal encabezada presuntamente por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, identificado por las autoridades como un presunto jefe regional de Los Chapitos.

El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)
El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)

Los ligan con “El Casco”, señalado por el caso de los mineros

El nombre de “El Casco” cobró relevancia a partir de las investigaciones por el secuestro de 10 trabajadores de una empresa minera, ocurrido en enero de 2026 en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

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Los trabajadores estaban vinculados con la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., dedicada a actividades mineras en la entidad.

El caso provocó una investigación federal luego de que los empleados fueran privados de la libertad por un grupo armado. Posteriormente, fueron localizados cinco cuerpos en una fosa clandestina, mientras que otros cinco trabajadores permanecían desaparecidos, de acuerdo con información difundida por la empresa y autoridades.

Las investigaciones establecieron como una de las líneas que los trabajadores pudieron haber sido confundidos con integrantes de Los Mayos, facción rival de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

El secuestro habría ocurrido durante la mañana del 23 de enero, cuando los trabajadores fueron interceptados por hombres armados, según testimonios de familiares citados por medios locales.

Ángel Gabriel N , alias “Tronco” y Milton Yair N fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa
Ángel Gabriel N , alias “Tronco” y Milton Yair N fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa

Capturas del 8 de septiembre abrieron otra línea en la investigación

El operativo contra los 11 presuntos integrantes de Los Chapitos ocurre apenas unos días después de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de Ángel “N”, alias “Tronco”, y Milton “N”, quienes también fueron relacionados con el secuestro de los 10 trabajadores mineros.

La captura fue reportada el 8 de septiembre por el Gabinete de Seguridad, luego de investigaciones y patrullajes realizados en Sinaloa por corporaciones federales y estatales.

En aquella operación participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

A los dos detenidos les aseguraron armas largas, un complemento de lanzagranadas, cargadores, municiones, droga y equipo táctico.

De acuerdo con las primeras declaraciones obtenidas durante esa investigación, los 10 trabajadores habrían sido confundidos con integrantes de Los Mayos, grupo antagónico de Los Chapitos.

Cinco mineros fueron encontrados sin vida

El caso tomó una nueva dimensión el 12 de febrero, cuando Vizsla Silver confirmó que cinco de sus colaboradores continuaban desaparecidos, después de que otros cinco fueran localizados sin vida en una fosa clandestina.

Mineros y familiares de mineros desaparecidos participan en una marcha exigiendo justicia para los trabajadores que fueron secuestrados de una mina operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, después de que varios cuerpos fueran encontrados el mes pasado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en Zacatecas, México, 14 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez
Mineros y familiares de mineros desaparecidos participan en una marcha exigiendo justicia para los trabajadores que fueron secuestrados de una mina operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, después de que varios cuerpos fueran encontrados el mes pasado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en Zacatecas, México, 14 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó posteriormente el hallazgo e identificación de los cuerpos de cinco de los trabajadores.

Las víctimas eran originarias de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Un día después, el 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR mantenía una investigación profunda sobre el asesinato de los cinco trabajadores vinculados con la empresa canadiense.

La mandataria señaló entonces que las autoridades tampoco descartaban la posibilidad de que el delito de extorsión estuviera relacionado con el crimen.

Los 11 detenidos quedan a disposición de la FGR

Después de su captura en Escuinapa, los 11 hombres, junto con las armas, municiones y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La captura representa una nueva acción de las fuerzas federales y estatales contra una estructura que las autoridades relacionan con Los Chapitos, en una zona de Sinaloa donde la disputa entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa ha generado investigaciones por homicidios, desapariciones y otros delitos.

Por ahora, la Defensa identifica a los detenidos como presuntos integrantes de la organización criminal y señala su posible vínculo con la célula de “El Casco”, mientras las investigaciones ministeriales deberán establecer su grado de participación en los hechos por los que son señalados.

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