México

Paquete Económico 2027: ANPEC pide recaudar mejor el ISR antes de aumentar el IEPS

La preocupación del organismo se concentra de forma especial en un eventual ajuste del IEPS a la cerveza

Billetes peso mexicano dinero economía finanzas Mexico
Economía mexicana
Guardar

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes pidió que la discusión del Paquete Económico 2027 no derive en nuevos impuestos al consumo popular, ya que el objetivo de elevar la recaudación debe concentrarse en cobrar de forma efectiva los gravámenes vigentes y no en trasladar más costos a las familias.

El debate formal comenzó el martes 8 de septiembre con la entrega al Congreso de la Unión de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal. Ante ese proceso, la ANPEC planteó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) debe ocupar un lugar central en la revisión fiscal.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó cualquier aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bienes de consumo frecuente, entre ellos la cerveza y productos con contenido de sodio, debido a que ese ajuste repercutiría en el precio final y reduciría la capacidad de compra de la población.

Cobrar mejor el ISR antes que aumentar el IEPS

El reto de las finanzas públicas no consiste en imponer más cargas a quienes ya realizan compras cotidianas. Por ello, se necesita ampliar la base efectiva de contribuyentes y enfrentar los mecanismos que permiten la evasión o la elusión tributaria.

La ANPEC ubicó el faltante de las finanzas públicas en cerca de 350 mil millones de pesos. Desde su perspectiva, la respuesta a ese desequilibrio debe enfocarse en mejorar el cobro del ISR y evitar que se mantengan esquemas para no cubrirlo.

PUBLICIDAD

Derivado de esto consideró que la pregunta central del debate es por qué se busca recaudar más entre los contribuyentes y consumidores que ya aportan, en vez de garantizar que paguen quienes encuentran vías para evitar sus obligaciones fiscales.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, afirmó que gravar el consumo como fórmula recaudatoria produce efectos contraproducentes. “No se debe castigar el consumo para recaudar”, señaló el dirigente.

También señaló que el incremento de impuestos a productos populares puede alimentar la inflación, debilitar el consumo familiar, favorecer mercados ilegales como el del cigarro pirata y empujar a más personas hacia la informalidad laboral.

Infografía con datos sobre impuestos que incluye el mapa de México, una balanza, botellas de cerveza y figuras humanas junto a texto explicativo.
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes plantea en México combatir la evasión del ISR para cubrir un faltante de 350 mil millones de pesos antes de subir el IEPS a la cerveza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alza a la cerveza impactaría en tiendas y consumidores

La preocupación de la ANPEC se concentra de forma especial en un eventual ajuste del IEPS a la cerveza, por lo que advirtió que la medida elevaría el precio para los compradores de una bebida con amplia presencia en las tiendas de barrio, abarrotes y pequeños comercios.

De acuerdo con el planteamiento de la organización, una mayor carga sobre este podría generar una diferencia frente a bebidas destiladas de mayor graduación y menor penetración en el consumo popular, desfavoreciendo a los sectores de menor ingreso.

Con estas nuevas medidas las familias trabajadoras deberán absorber el efecto mediante precios más altos, y a su vez, los pequeños establecimientos enfrentarían un entorno con clientes con menor capacidad para adquirir productos.

“El pequeño comercio no necesita más obstáculos, necesita consumidores con capacidad de compra”, agregó Rivera, vinculando esa condición con la permanencia de los negocios y con el autoempleo que generan para millones de familias.

Impuestos saludables

Durante años, el IEPS ha sido defendido bajo el argumento de mejorar la salud pública y desalentar el consumo de determinados productos. La ANPEC rechazó esa justificación y afirmó que los resultados no muestran una mejora en esa materia.

Manifestó que el presupuesto del sector salud no ha aumentado y que persisten deficiencias y carencias. Bajo esa lectura, el IEPS funciona principalmente como un instrumento de recaudación y no como una política que produzca beneficios sanitarios.

La ANPEC recordó que ya había advertido sobre las consecuencias de usar las compras populares como una fuente sencilla de recursos fiscales. Su posición actual mantiene el mismo criterio: evitar nuevos gravámenes que reduzcan el poder adquisitivo de las familias.

Temas Relacionados

Paquete Económico 2027economía mexicanaIEPSISRimpuestosANPECmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: Dos años de guerra en Sinaloa: cómo los cárteles pasaron de las masacres al perfil bajo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: Dos años de guerra en Sinaloa: cómo los cárteles pasaron de las masacres al perfil bajo

Golpe al huachicol en Coahuila: la Guardia Nacional intercepta una pipa con 50 mil litros de combustible robado en Paila

El vehículo y el combustible quedaron a disposición de las autoridades competentes. Las investigaciones buscan determinar la procedencia del hidrocarburo y la posible responsabilidad penal de sus operadores

Golpe al huachicol en Coahuila: la Guardia Nacional intercepta una pipa con 50 mil litros de combustible robado en Paila

Aficionados mexicanos tunden a medio español por creer que el GP de España es el primero al que se puede llegar en Metro

Una publicación que buscaba destacar una de las principales ventajas del nuevo trazado madrileño terminó provocando una inesperada reacción desde México

Aficionados mexicanos tunden a medio español por creer que el GP de España es el primero al que se puede llegar en Metro

El recuerdo de José José que llevó a Cristian Castro a querer cantar baladas y usar traje desde los 8 años

El famoso reveló la influencia que ‘El príncipe de la canción’ tuvo en su vida y las anécdotas que compartieron

El recuerdo de José José que llevó a Cristian Castro a querer cantar baladas y usar traje desde los 8 años

Pepe Aguilar se suma a las fiestas patrias con concierto gratis: horario y dónde será

El cantante se presenta sin costo luego de la ceremonia encabezada por el gobernador, en una celebración donde el público podrá corear temas como “Por mujeres como tú” y “Miedo”

Pepe Aguilar se suma a las fiestas patrias con concierto gratis: horario y dónde será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Yanet “N”, la estadounidense señalada por traficar armas para el Cártel de Sinaloa

Quién es Yanet “N”, la estadounidense señalada por traficar armas para el Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: Dos años de guerra en Sinaloa: cómo los cárteles pasaron de las masacres al perfil bajo

Golpe al huachicol en Coahuila: la Guardia Nacional intercepta una pipa con 50 mil litros de combustible robado en Paila

La FGR cede ante el plantón: tomará muestras genéticas y abrirá reuniones con colectivos de tres estados

Dos años de guerra en Sinaloa: golpes, capturas y presión de EEUU obligan a los cárteles a bajar el perfil

ENTRETENIMIENTO

Ricardo O’Farrill acusa que fue vergonzoso que Televisa buscara rating con Gala Montes en LCDLF: “La salud mental no es un meme”

Ricardo O’Farrill acusa que fue vergonzoso que Televisa buscara rating con Gala Montes en LCDLF: “La salud mental no es un meme”

El recuerdo de José José que llevó a Cristian Castro a querer cantar baladas y usar traje desde los 8 años

Pepe Aguilar se suma a las fiestas patrias con concierto gratis: horario y dónde será

Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

Rosa María Noguerón aclara si dejará la producción de La Casa de los Famosos México tras misterioso mensaje

DEPORTES

Aficionados mexicanos tunden a medio español por creer que el GP de España es el primero al que se puede llegar en Metro

Aficionados mexicanos tunden a medio español por creer que el GP de España es el primero al que se puede llegar en Metro

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: a qué hora y dónde ver hoy EN VIVO el Juego 4 de la Serie del Rey en la LMB

Novia desata locura al cantar el himno del América en pleno lanzamiento de ramo

¡Cruce de gigantes! Atlante y San Francisco 49ers estrechan lazos en la Ciudad de México

México arrasa en el Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026 y ya suma 36 medallas