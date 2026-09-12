Paquete Económico 2027: ANPEC pide recaudar mejor el ISR antes de aumentar el IEPS

Economía mexicana

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La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes pidió que la discusión del Paquete Económico 2027 no derive en nuevos impuestos al consumo popular, ya que el objetivo de elevar la recaudación debe concentrarse en cobrar de forma efectiva los gravámenes vigentes y no en trasladar más costos a las familias.

El debate formal comenzó el martes 8 de septiembre con la entrega al Congreso de la Unión de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal. Ante ese proceso, la ANPEC planteó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) debe ocupar un lugar central en la revisión fiscal.

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Asimismo, cuestionó cualquier aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bienes de consumo frecuente, entre ellos la cerveza y productos con contenido de sodio, debido a que ese ajuste repercutiría en el precio final y reduciría la capacidad de compra de la población.

Cobrar mejor el ISR antes que aumentar el IEPS

El reto de las finanzas públicas no consiste en imponer más cargas a quienes ya realizan compras cotidianas. Por ello, se necesita ampliar la base efectiva de contribuyentes y enfrentar los mecanismos que permiten la evasión o la elusión tributaria.

La ANPEC ubicó el faltante de las finanzas públicas en cerca de 350 mil millones de pesos. Desde su perspectiva, la respuesta a ese desequilibrio debe enfocarse en mejorar el cobro del ISR y evitar que se mantengan esquemas para no cubrirlo.

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Derivado de esto consideró que la pregunta central del debate es por qué se busca recaudar más entre los contribuyentes y consumidores que ya aportan, en vez de garantizar que paguen quienes encuentran vías para evitar sus obligaciones fiscales.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, afirmó que gravar el consumo como fórmula recaudatoria produce efectos contraproducentes. “No se debe castigar el consumo para recaudar”, señaló el dirigente.

También señaló que el incremento de impuestos a productos populares puede alimentar la inflación, debilitar el consumo familiar, favorecer mercados ilegales como el del cigarro pirata y empujar a más personas hacia la informalidad laboral.

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La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes plantea en México combatir la evasión del ISR para cubrir un faltante de 350 mil millones de pesos antes de subir el IEPS a la cerveza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alza a la cerveza impactaría en tiendas y consumidores

La preocupación de la ANPEC se concentra de forma especial en un eventual ajuste del IEPS a la cerveza, por lo que advirtió que la medida elevaría el precio para los compradores de una bebida con amplia presencia en las tiendas de barrio, abarrotes y pequeños comercios.

De acuerdo con el planteamiento de la organización, una mayor carga sobre este podría generar una diferencia frente a bebidas destiladas de mayor graduación y menor penetración en el consumo popular, desfavoreciendo a los sectores de menor ingreso.

Con estas nuevas medidas las familias trabajadoras deberán absorber el efecto mediante precios más altos, y a su vez, los pequeños establecimientos enfrentarían un entorno con clientes con menor capacidad para adquirir productos.

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“El pequeño comercio no necesita más obstáculos, necesita consumidores con capacidad de compra”, agregó Rivera, vinculando esa condición con la permanencia de los negocios y con el autoempleo que generan para millones de familias.

Impuestos saludables

Durante años, el IEPS ha sido defendido bajo el argumento de mejorar la salud pública y desalentar el consumo de determinados productos. La ANPEC rechazó esa justificación y afirmó que los resultados no muestran una mejora en esa materia.

Manifestó que el presupuesto del sector salud no ha aumentado y que persisten deficiencias y carencias. Bajo esa lectura, el IEPS funciona principalmente como un instrumento de recaudación y no como una política que produzca beneficios sanitarios.

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La ANPEC recordó que ya había advertido sobre las consecuencias de usar las compras populares como una fuente sencilla de recursos fiscales. Su posición actual mantiene el mismo criterio: evitar nuevos gravámenes que reduzcan el poder adquisitivo de las familias.